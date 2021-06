"C'était un mensonge" : Tucker Carlson s'en prend à Fauci après les révélations de milliers de courriels



Tyler Durden Zero Hedge Jeudi, Jun 03, 2021 - 06:44 AM





Tucker Carlson, de Fox News, a dénoncé "la fraude totale de Tony Fauci" mercredi soir, après que BuzzFeed et le Washington Post aient obtenu des milliers de pages de courriels par le biais d'une demande en vertu de la loi sur la liberté d'information (FOIA), révélant que le plus grand virologue du pays disait une chose au public, tout en travaillant furieusement à limiter les dégâts et à façonner le récit au fur et à mesure que la pandémie COVID-19 se développait.



Selon Carlson, les Américains ont supposé "que l'homme chargé de protéger les États-Unis contre le COVID devait être rationnel et impressionnant", ajoutant « Nous avons également supposé qu'il devait être honnête. Mais nous avions tort. »



"Il est vite apparu que Tony Fauci n'était qu'un autre bureaucrate fédéral sordide - profondément politique et souvent malhonnête. Plus choquant encore, nous avons ensuite appris que Fauci lui-même était impliqué dans la pandémie même qu'il avait été chargé de combattre."



"Fauci a soutenu les expériences grotesques et dangereuses qui semblent avoir rendu le COVID possible." -Tucker Carlson



Les courriels de Fauci montrent ensemble que "dès le début, Tony Fauci s'est inquiété que le public puisse conclure que le COVID provenait de l'Institut de virologie de Wuhan".



"Pourquoi serait-il inquiet que les Américains concluent cela ?" Tucker a demandé. "Peut-être parce que Tony Fauci savait qu'il avait financé des expériences de gain de fonction dans ce même laboratoire."



"Les courriels prouvent que Fauci a menti à ce sujet sous serment", a déclaré Tucker, qui a mis en évidence un courriel du scientifique Christian G. Anderson à Fauci, disant que lui et ses collègues scientifiques estimaient que le virus semblait "potentiellement" modifié, et que les membres de son équipe "trouvent tous que le génome est incompatible avec les attentes de la théorie de l'évolution."





Fauci a ensuite envoyé un courriel urgent à son adjoint - Hugh Auchincloss - avec le sujet "IMPORTANT", et qui disait "Hugh, il est essentiel que nous parlions ce matin. Garde ton téléphone portable allumé... Tu auras des tâches à accomplir aujourd'hui".





En pièce jointe à cet e-mail se trouvait un document intitulé "Baric, Shi et al - Nature medicine - SARS Gain of function.pdf" faisant référence au Dr Ralph Baric, un virologue basé aux Etats-Unis qui a collaboré avec l'Institut de virologie de Wuhan sous la direction du Dr Shi Zhengly ("Bat lady") connu pour avoir manipulé des coronavirus de chauve-souris pour mieux infecter les humains.



Tucker montre ensuite un clip de Fauci niant que Baric ait mené des recherches sur le gain de fonction, sous serment.



« Rétrospectivement, cela ressemble beaucoup à un parjure », a déclaré Carlson, ajoutant qu'au début de l'année dernière, de nombreuses personnes des National Institutes of Health (NIH) s'inquiétaient du fait que le COVID-19 n'était pas apparu naturellement et qu'il avait été manipulé dans un laboratoire en Chine - des faits qu'ils étaient "déterminés" à cacher au public.



Tucker note ensuite qu'il a été demandé à un groupe de virologues de haut niveau de garder le contenu d'une discussion par téléconférence "en toute confidentialité" et de ne pas partager les informations jusqu'à ce que les prochaines étapes soient décidées.



Carlson mentionne ensuite Zero Hedge, après que le virologue britannique Jeremy Farrar a transmis un article dans lequel nous suggérions que le COVID-19 était d'origine humaine.



"Nous savons maintenant que c'est une explication plus plausible que celle que nous avons d'abord cru, et que les médias nous ont racontée - à savoir que la corona provenait d'un pangolin. Et pourtant, pour le crime d'avoir dit cela à haute voix, une explication plus plausible, Zero Hedge a été banni des plateformes de médias sociaux. Jusqu'à récemment, vous n'étiez pas autorisé à suggérer que le COVID pourrait être d'origine humaine. Pourquoi ne pouviez-vous pas le suggérer ? Les vérificateurs de faits ne l'auraient pas permis. Pourquoi ne l'auraient-ils pas permis ? Parce que Tony Fauci a assuré aux monopoles technologiques que le coronavirus ne pouvait pas être d'origine humaine. Et donc les monopoles de la technologie ont fermé le sujet." -Tucker Carlson



Carlson a ensuite montré une conférence de presse du 17 avril au cours de laquelle Tony Fauci a déclaré au public américain que le COVID-19 était "totalement cohérent avec un saut d'une espèce d'un animal à un humain".