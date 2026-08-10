Francesca Albanese : Israël et Gaza

Israël a commencé à Gaza, mais ne s'y est pas limité ; son action s'est étendue bien au-delà de la seule Palestine. Peu importe qu'il s'agisse d'enfants, de personnes âgées, de prêtres, d'enseignants ou de bergers ; cela n'a aucune importance. L'existence même des Palestiniens est menacée.

C'est pourquoi j'ai tiré la sonnette d'alarme il y a déjà un an et demi, avertissant que le génocide débordait et gagnait la Cisjordanie. Le fait que la machine d'extermination ait changé de rythme ne signifie pas que le génocide a pris fin. Le droit international, dont on vantait le triomphe, s'est totalement effondré en Palestine.

Au cours des deux dernières années, Israël a dévoilé sans ambiguïté sa vision pour la Palestine : il n'y en a aucune. Il n'est pas prévu de créer un État palestinien, quel qu'il soit, entre le fleuve et la mer. Ils l'ont clairement fait savoir.

J'ai crié à m'en rompre la voix pour tenter de réveiller les Nations unies et les États membres face à cette situation, affirmant qu'il s'agissait de la fin de toute perspective d'État palestinien indépendant. L'État palestinien est démantelé et a été entièrement colonisé. J'insiste : il n'y a pas de « bon » Israël et de « mauvais » Israël.

Il n'y a pas d'un côté un Israël « mauvais » (celui des colonies) et de l'autre un Israël « bon ». Les colonies sont une entreprise d'État. Le génocide est une entreprise d'État.

L'apartheid est une entreprise d'État. Par conséquent, c'est Israël qui doit être sanctionné, isolé et écarté de l'économie internationale. Plus d'armes pour Israël.

Rompez les liens commerciaux avec Israël et vous verrez des conséquences immédiates, ainsi qu'un relâchement de l'étau qu'Israël resserre autour du cou du peuple palestinien. La Nakba n'a jamais pris fin. Depuis 1947, 1948 et 1949, les Palestiniens n'ont cessé de perdre leurs terres.