Images de Cornwall G7

Stanley Patrick Johnson (né le 18 août 1940) est un auteur britannique[2] et un ancien politicien du Parti conservateur qui a été membre du Parlement européen (MEP) pour Wight et Hampshire East de 1979 à 1984. Ancien employé de la Banque mondiale et de la Commission européenne, il a écrit des livres sur les questions d'environnement et de population. Parmi ses six enfants figurent le Premier ministre Boris Johnson, l'ancienne députée et ministre Jo Johnson et la journaliste Rachel Johnson.

Le groupe Black Spring Eyewear Press a signé un contrat avec Jonathan Lloyd, de l'agence Curtis Brown, pour la publication de l'édition britannique de The Virus, de Stanley Johnson, en livre de poche et en livre électronique. À propos de sa collaboration avec Black Spring, Johnson a déclaré : "Je suis absolument ravi que cette presse indépendante dynamique publie mon thriller The Virus".

Publié initialement en 1982 sous le titre The Marburg Virus, The Virus de Johnson présente d'étranges parallèles avec l'actuel coronavirus : l'apparition d'une maladie mystérieuse et mortelle, dont l'origine remonte à un étudiant en médecine infecté par un singe vert. Le héros est un épidémiologiste et la recherche désespérée d'un vaccin...

Dans la postface de sa réédition de The Virus, Johnson, 79 ans, déclare : "La lutte contre le COVID-19 sera-t-elle aussi fructueuse que celle de mon héros de fiction contre le virus de Marburg ? En repensant à mon propre livre, et à sa fin heureuse, je ne peux m'empêcher de penser que les gouvernements du monde entier, y compris le nôtre, doivent se concentrer impitoyablement sur la recherche d'un antidote ou d'un vaccin. Sans diminuer en rien l'importance des mesures de précaution de confinement ou d'atténuation, la vaccination de masse s'avérerait sûrement un facteur crucial pour arrêter la propagation du COVID-19 ou pour prévenir d'autres épidémies, par exemple la "deuxième vague" dont nous entendons parler".