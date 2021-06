Un nouveau rapport détaille la prochaine grosse arnaque des grands pollueurs

Global Forest Coalition - Le 9 juin 2021

L’exposé sur les promesses de “zéro émission” révèle des plans nettement insuffisants et les stratégies utilisées par les industries polluantes pour verrouiller des programmes inefficaces

En plein milieu des discussions virtuelles sur le traité des Nations unies sur le climat, un nouveau rapport met en lumière la façon dont les industries polluantes poussent le programme “zero émission nette” à devenir la pièce maîtresse présumée des plans mondiaux sur le climat et la façon dont les détails de ces plans (s’il y en a) retardent l’action et n’ont pas de sens. Le rapport [LIEN], intitulé ” La Grosse Arnaque: Comment les Grands Pollueurs mettent en avant un programme climatique “zéro émission nette” pour retarder, tromper et nier “, fait suite à une année remplie d’annonces record d’engagements “zéro émission nette” de la part des entreprises et des gouvernements, et s’appuie sur un nombre croissant de recherches qui remettent sérieusement en question l’intégrité du “zéro émission nette” en tant qu’objectif politique. Alors que de plus en plus de plans “zero émission nette” ont été mis en place, les communautés scientifique, universitaire et activiste ont toutes exprimé de graves inquiétudes quant à l’incapacité de ces plans à respecter les engagements de l’Accord de Paris et à maintenir l’augmentation de la température mondiale en dessous de 1,5 degré Celsius.

Le rapport, rédigé par Corporate Accountability, The Global Forest Coalition et Les Amis de la Terre International, a été approuvé par plus de soixante organisations environnementales, dont ActionAid International, OilWatch, Third World Network et Institute for Policy Studies.

“La Grosse Arnaque” rejoint une série de rapports récents qui mettent au jour l’arithmétique douteuse, les objectifs vagues et les aspirations technologiques souvent irréalisables de ces plans “zero émission nette”, en analysant les plans d’un certain nombre d’industries polluantes clés, notamment les secteurs des combustibles fossiles et de l’énergie, de l’aviation, de la technologie, du commerce de détail, de la finance et de l’agriculture. Il comprend également un examen approfondi de certaines des stratégies que ces industries ont déployées pour s’assurer que leur programme “zero émission nette” devienne le principal dogme de la réponse mondiale à la crise climatique.

Voici quelques-unes des principales conclusions du rapport: