Gaza : les Israéliens bombardent des entrepôts de médicaments, aggravant ainsi la crise sanitaire déjà dramatique

Tareq Hajjaj – Le 8 août 2026 – mondialisation.ca

Une frappe israélienne a détruit deux grands entrepôts de médicaments à Deir al-Balah, ce qui constitue la dernière attaque israélienne en date contre le système de santé de Gaza, déjà en déliquescence. Le ministère de la Santé de Gaza affirme que la pénurie de médicaments entraîne désormais la mort de trois patients atteints de cancer par jour.

Avant l’aube du dimanche 2 août, l’armée israélienne a frappé un entrepôt pharmaceutique situé à proximité de l’hôpital des Martyrs d’al-Aqsa à Deir al-Balah, dans le centre de la bande de Gaza, dans ce que les responsables palestiniens de la santé ont qualifié de nouvelle étape d’une campagne systématique visant à démanteler le système de santé de Gaza.

L’attaque a causé d’importants dégâts bien au-delà de l’installation visée. Deux des quatre entrepôts de médicaments de l’hôpital ont été entièrement détruits, tandis que les deux autres ont subi de graves dommages structurels, a indiqué le ministère de la Santé de Gaza dans un communiqué.

L’explosion a également ravagé des dizaines de tentes abritant des familles déplacées qui avaient trouvé refuge dans l’enceinte de l’hôpital après avoir perdu leur logement.

Selon le ministère de la Santé, la frappe a également causé d’importants dégâts à un bâtiment voisin abritant une clinique ambulatoire et a détruit des stocks de médicaments et de matériel médical déjà au plus bas.

« Cette attaque vient s’ajouter à des mois de restrictions sur l’entrée de l’aide médicale et à l’interdiction ininterrompue faite à des milliers de patients de se rendre à l’étranger pour y recevoir des soins », ajoute le communiqué, qualifiant les frappes israéliennes de « systématiques et délibérées ».

Depuis le début du génocide perpétré par Israël à Gaza, le système de santé de la Bande de Gaza est mis à mal par des crises qui se succèdent. Les établissements médicaux ont fait l’objet d’attaques répétées, et des hôpitaux et des cliniques ont été endommagés ou détruits dans toute la Bande de Gaza.

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