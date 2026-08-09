Actualités Gaza-Israël

Je tiens à vous dire qu'outre les sources citées dans le rapport, nous avons également mené des auditions après notre arrivée ici à Genève. Trois médecins ayant soigné des enfants à Gaza se sont entretenus avec nous. Ils ont confirmé les conclusions du rapport fondées sur les éléments disponibles : les tirs visaient spécifiquement la tête et le cou afin de causer un maximum de dégâts.

Dans un cas précis, un bébé allaité a reçu une balle dans la tête tirée par un quadricoptère et souffre désormais d'une paralysie permanente. Le rapport mentionne ainsi de nombreux cas où des enfants ont été spécifiquement pris pour cible. Comme vous le savez tous, les quadricoptères sont équipés de systèmes d'imagerie thermique.

Ils disposent de caméras infrarouges capables de distinguer la silhouette humaine. Les soldats peuvent donc immédiatement identifier, depuis leur position, qu'il s'agit d'un enfant apparaissant à l'écran. Pour eux, cela s'apparente véritablement à un jeu.

Nous l'avons d'ailleurs souligné dans le rapport en citant les propos de soldats. Dans le documentaire d'ITVX intitulé *Breaking Ranks: Inside Israel's War*, un soldat israélien a décrit les drones comme étant, à son avis, l'élément qui déshumanise le plus l'adversaire. On voit tout sur un écran.

On largue la bombe. On a l'impression de jouer. On peut être assis dans une cave, en sécurité, sans casque, en se grattant les couilles et à moitié habillé, tout en tuant des Palestiniens.

Il s'agit d'une citation. C'est pourquoi je dis que les soldats israéliens ont eux-mêmes rendu publiques tant de preuves accablantes sur leurs agissements.