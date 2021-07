Communiqué de presse du 13 juillet 2021 de la ligue nationale pour la liberté des vaccinations

Communiqué de presse 13 juillet 2021

Ne cédons pas au chantage et préparons la création d’un tribunal !

La Ligue nationale pour la Liberté des Vaccinations (LNPLV) réagit aux annonces d’Emmanuel Macron qui vient d’instaurer un Etat « sans foi ni loi démocratique », détruisant l’Union nationale,la Constitution et la République française.

La Ligue appelle les citoyens à ne pas céder à la désunion et au chantage vaccinal, mais à rassembler des faits et des preuves pour la création d’un tribunal qui sera chargé de juger les criminels.

Hier soir, le 12 juillet 2021, lors de son allocution télévisée, le président de la République s’est livré à une véritable déclaration de guerre contre le peuple français et contre la République. Emmanuel Macron ouvre la porte au racisme sanitaire en instituant une ségrégation malsaine animée par un néo-maccarthysme qui fait la chasse aux non-vaccinés au mépris du consentement libre et éclairé.Nous constatons que nous ne pouvons plus compter sur le pouvoir politique, ni sur le pouvoir judiciaire et médiatique, tous corrompus ou neutralisés.

Nous appelons donc les citoyens à prendre conscience des dangers extrêmes que cette situation fait peser sur l’intégrité physique des personnes, le système de soin, notre économie et plus largement le vivre-ensemble.Nous assistons au retour de graves dérives éthiques et politiques, celles que la République n’a cessé de combattre depuis la Libération. Par le biais d’une habile inversion des valeurs, propre aux totalitarismes les plus démoniaques, la sous-citoyenneté des non-vaccinés s’inscrit dans un scénario écrit et documenté depuis plusieurs décennies, et sur lequel nous n’avons cessé d’alerter depuis la création de notre association en 1954 : l’obligation vaccinale n’est en réalité qu’un prétexte et un outil politique, détourné de toute fin sanitaire, pour supprimer en France l’Etat de droit et nos libertés.

Depuis cette violente allocution, la Ligue reçoit de nombreux appels de citoyens désespérés,certains souffrant de multiples pathologies et ne pouvant prendre le risque d’une vaccination expérimentale, d’autres manifestant la peur de perdre leur emploi ou de voir la santé de leurs enfants abîmée définitivement. Nous ne pouvons répondre à tous les cas de détresse individuelle.

Nous invitons chacun à résister par les moyens non-violents suivants :

➢Ne pas céder au chantage en courant se faire vacciner car cela ne peut que contribuer à la politique totalitaire de l’exécutif et mener à un désastre sanitaire. Penser qu’en étant vacciné on retrouvera une vie normale est un piège qui réserve de cruelles désillusions. Les premiers vaccinés en font déjà les frais avec l’obligation d’une troisième dose. L’enjeu actuel n’est pas de préserver un ersatz de liberté (vacances, restaurant, ciné...) mais plutôt de lutter de toutes nos forces, dès maintenant, pour restaurer nos complètes libertés. Nous soutenons les personnels soignants qui refuseront de se soumettre aux injonctions.

➢Réorganiser sa vie avec ses proches et son réseau local pour contourner la ségrégation sanitaire en vue de la faire échouer. La Ligue met à disposition sur son site des tracts et des affiches à imprimer chez soi ou auprès de son imprimeur pour manifester son mécontentement.

➢Communiquer à la Ligue toute preuve ou fait émanant de nos institutions en vue de rassembler les éléments nécessaires pour le futur Tribunal pénal citoyen qui sera chargé de juger les coupables. Nous remercions tous ces gens qui communiquent déjà ces éléments à la Commission d’enquête citoyenne internationale sur la politique Covid-19, créée le 3 juillet dernier sous l’égide de l’European Forum for Vaccine Vigilance. Les courriers sont à envoyer àcecif-cov@protonmail.com. Ils doivent être de source institutionnelle nécessairement.

➢Adhérer à la Ligue pour soutenir financièrement nos actions, juridiques notamment, ainsi que la diffusion de toutes informations utiles aux citoyens qui veulent lutter contre l’obligation vaccinale et restaurer les droits humains fondamentaux. Inscrivez-vous à la newsletter pour rester informés et renforcer notre réseau en vue d’une action coordonnée.La Ligue nationale pour la Liberté des Vaccinations www.infovaccin.fr /Contact : lnplv.adm@orange.fr