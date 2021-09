L'autre outil mensonger au service du Nouvel Ordre Mondial : le réchauffement climatique

A Sydney, le 10 novembre 2016, Tim Ball, éminent climatologue et Tony Heller, directeur de http://www.realclimatescience.com

, dénoncent la corruption dans la science du climat.

Tim Ball, PhD, est un climatologue, auteur et conférencier basé à Victoria, et professeur émérite de l'Université de Winnipeg.

Titulaire d'un doctorat en climatologie de l'université de Londres, Queen Mary College, en Angleterre, le Dr Ball possède une vaste expérience dans ce domaine, notamment en ce qui concerne la reconstruction des climats passés et l'impact du changement climatique sur l'histoire et la condition humaines.

En mars 2007, M. Ball a rencontré d'importants sénateurs, représentants et chefs de cabinet américains à Washington, D.C. Il a également témoigné devant le sous-comité des ressources énergétiques et minérales du comité des ressources naturelles de la Chambre des représentants des États-Unis.

https://joannenova.com.au/2016/11/events-in-canberra-melbourne-sydney-see-dr-tim-ball-tony-heller-and-sen-malcolm-roberts/

https://forthenovellovers.wordpress.com/2017/06/03/human-caused-global-warming-the-biggest-deception-in-history-revised-and-shortened-version-by-dr-tim-ball/