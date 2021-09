Pétition : Conflits d’intérêt et présidence française de l’UE : non aux « cadeaux » des entreprises

Foodwatch, l’Observatoire des multinationales et Corporate Europe Observatory s’associent pour demander à Emmanuel Macron de s’engager pour une présidence française de l’Union européenne sans sponsors privés. Vous aussi, exigez de mettre fin aux conflits d’intérêt !



Des bouteilles et des poufs Coca-Cola aux abords des salles de réunion, des véhicules BMW pour transporter les ministres, les logos DHL ou Microsoft sur les sites web officiels, etc. : le sponsoring de la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne par des grandes marques est devenu la norme ces dernières années. Mais en dopant ainsi leur visibilité, ces généreux « partenaires » avec leurs intérêts privés (vs ceux des citoyens) pèsent, l’air de rien, sur l’agenda européen imposant leurs intérêts privés aux dépens de ceux des citoyens. Ces conflits d’intérêt sont inacceptables et doivent cesser.