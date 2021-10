Le puzzle de la pandémie – #1 L’argent

Editorial Senta Depuydt- CHD Europe - octobre 12, 2021





Vous êtes-vous demandé pourquoi ? Pourquoi nos gouvernements ne nous écoutent-ils pas ?

Chaque fois que j’entends des hommes et des femmes médecins, avocats, enseignants ou commerçants se lamenter parce que l’on ne les a pas écoutés et que l’on n’a pas agi avec intelligence et humanité, cela me désespère.

Pendant des mois, on s’est évertué à parler de maladresse, d’ignorance ou de réaction de panique pour justifier l’intégralité des décisions catastrophiques qui ont été prises par nos dirigeants. Mais aujourd’hui, tout le monde est à même de voir que la réponse à la pandémie des gouvernements de cette planète ressemble plus à une entreprise de démolition contrôlée, qu’à un effort de servir les populations avec intelligence et humanité.

J’entends régulièrement des intellectuels et des scientifiques dire ‘je refuse de croire que’. Pourquoi s’infliger de telles limites ? Il ne s’agit pas de croire, mais de s’autoriser à voir et réfléchir, car c’est la condition nécessaire pour être libre et pour être acteur de notre destin.