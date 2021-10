Documentaire-événement "Vers un Climat Artificiel" avec Jacqueline Roche - 9 novembre 2021​

« Notre ciel est souvent voilé et nous perdons de la lumière ». C’est ce constat qui a d’abord intrigué Jacqueline Roche, photographe professionnelle et donc sensible à la lumière. Un constat qui l’a amené à étudier le sujet puis à mener une véritable enquête et à découvrir la Géo-ingénierie : la science de la modification du climat.

Après l’artificialisation des sols, nous assistons aujourd’hui à une artificialisation globale du climat. La géo-ingénierie regroupe l’ensemble des techniques qui visent à modifier le climat et l’environnement de la Terre à grande échelle. Dans le ciel, cette technologie industrielle, parmi d’autres que nous découvrirons, consiste à pulvériser des aérosols dans l’atmosphère pour créer un ensemencement de l’air et des nuages et filtrer le rayonnement solaire.

Une enquête complète menée dès 2014 sur un phénomène qui ne fait l’objet d’aucun débat citoyen et dans l’ignorance totale du grand public. Attention, les résultats de cette enquête risquent de vous surprendre.

Au plaisir de partager avec vous les découvertes de Jacqueline Roche.