Nos autorités criminelles : souriez, vous êtes démasqués !

Jean-Dominique Michel – 19 octobre 2021

Dans l’état de démission intellectuel et civique des pseudo-élites, il est des lumières qui n’en brillent par contraste que plus. Alors que la presse mainstream n’est plus qu’un lupanar décérébré où les plus véreux des visages (politiciens et médecins de plateaux corrompus) viennent perpétuer la même propagande hideuse, des personnalités courageuses et intègres se lèvent pour mettre les « autorités » face à leurs responsabilités.

Au Portugal, comme l’explique le média belge indépendant Kairos, « le juge Rui da Fonseca e Castro, a porté plainte contre le président portugais, le gouvernement, la Task Force, pour crime contre l’humanité. Il leur reproche d’avoir menti sur les chiffres de mortalité du Covid, mis en place un confinement qui n’avait pas de raisons d’être et a eu des effets catastrophiques sur les gens, obligé le port du masque, inutile et dangereux… «

Nous reproduisons ici l’entretien avec Kairos de ce brave, qui a également répondu aux questions de France Soir dans un Défi de la vérité accessible ici.