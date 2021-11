La dénonciation de Pfizer enterre l'intégrité des essais vaccinaux

Analyse du Dr. Joseph Mercola Vérification des faits le 15 novembre 2021



L'histoire en un coup d'œil



Selon un lanceur d'alerte qui a travaillé sur l'essai de phase 3 du vaccin COVID de Pfizer, les données ont été falsifiées, les patients n'ont pas été anonymés, la société a engagé des personnes mal formées pour administrer les injections et le suivi des effets secondaires signalés a pris beaucoup de retard.



Brook Jackson était la directrice régionale de Ventavia Research Group, un organisme de recherche chargé de tester l'injection COVID de Pfizer sur plusieurs sites au Texas. Mme Jackson a, à plusieurs reprises, "informé ses supérieurs de la mauvaise gestion du laboratoire, des problèmes de sécurité des patients et des problèmes d'intégrité des données". Ses préoccupations ayant été ignorées, elle a finalement déposé une plainte auprès de la Food and Drug Administration (FDA).



La FDA n'a pas donné suite à sa plainte. Ventavia ne faisait pas partie des neuf sites d'essai contrôlés, et Pfizer n'a soulevé aucun de ces problèmes lors de la demande d'autorisation d'utilisation d'urgence de son vaccin COVID.



Les documents communiqués par Mme Jackson montrent qu'un cadre de Ventavia avait identifié trois membres du personnel du site qui avaient falsifié des données.



Après avoir été informé des plaintes de Jackson, Pfizer a passé un contrat avec Ventavia pour mener quatre essais supplémentaires - un pour les injections de COVID chez les enfants et les jeunes adultes, un pour l'injection COVID chez les femmes enceintes, un essai d'injection de rappel et un essai de vaccin contre le VRS.



Une fois de plus, les médias grand public ont complètement ignoré ce qui aurait dû faire la une des journaux. Selon un lanceur d'alerte qui a travaillé sur l'essai de phase 3 de l'injection COVID de Pfizer à l'automne 2020, les données ont été falsifiées, les patients n'ont pas été mis en aveugle, la société a embauché des personnes mal formées pour administrer les injections, et le suivi des effets secondaires signalés a pris beaucoup de retard.



Ce qui rend le silence des médias d'autant plus remarquable, c'est que cette révélation a été publiée dans le British Medical Journal. Paul Thacker, journaliste d'investigation pour le BMJ, écrit dans son rapport du 2 novembre 2021 :1



"Les révélations sur les mauvaises pratiques d'une société de recherche sous contrat aidant à réaliser l'essai pivot du vaccin covid-19 de Pfizer soulèvent des questions sur l'intégrité des données et la surveillance réglementaire....



Pour les chercheurs qui testaient le vaccin de Pfizer sur plusieurs sites au Texas au cours de l'automne, la rapidité d'exécution a pu se faire au détriment de l'intégrité des données et de la sécurité des patients... Le personnel qui effectuait les contrôles de qualité était submergé par le volume de problèmes qu'il découvrait."



Comme l'a noté Bill Bruckner pour transparimed.org:2



"Le fait que les rédacteurs en chef n'aient généralement pas repris les faits chronologiques est profondément problématique. D'abord et avant tout, cela permet à la Food and Drug Administration américaine de ne pas être tenue responsable de ce qui semble être de graves lacunes dans la surveillance réglementaire de cet essai ... Où sont les médias qui interrogent la FDA sur ses processus de surveillance ? Où sont les politiciens qui demandent une enquête ? ...

Deuxièmement, elle laisse Pfizer s'en tirer à bon compte pour n'avoir apparemment pas supervisé de manière adéquate les activités de son sous-traitant ... Où sont les médias qui interrogent Pfizer sur ses processus de surveillance et d'assurance qualité ? …



Troisièmement, cela sape la confiance dans les institutions démocratiques et les organismes de santé publique car cela donne aux citoyens ... l'impression que les médias grand public ignorent délibérément des faits chronologiques importants afin de ne pas alimenter la méfiance à l'égard des vaccins."



Jusqu'à présent, ces faits ont été largement confinés aux médias d'information alternatifs. Vous trouverez une sélection de reportages vidéo couvrant le témoignage du lanceur d'alerte dans les sections ci-dessous.



Un organisme de recherche a falsifié des données dans un essai de Pfizer



La lanceuse d'alerte en question est Brook Jackson, ancienne directrice régionale de Ventavia Research Group, un organisme de recherche chargé de tester le tampon COVID de Pfizer sur plusieurs sites au Texas.



Mme Jackson a, à plusieurs reprises, "informé ses supérieurs de la mauvaise gestion du laboratoire, des problèmes de sécurité des patients et des problèmes d'intégrité des données", écrit M. Thacker, et comme ses préoccupations étaient ignorées, elle a fini par appeler la Food and Drug Administration des États-Unis et a déposé une plainte par courrier électronique.



Jackson a été licenciée le jour même, après seulement deux semaines de travail. D'après sa lettre de licenciement, la direction a décidé qu'elle ne convenait pas à l'entreprise. Elle a fourni au BMJ des "dizaines de documents internes de l'entreprise, des photos, des enregistrements audio et des courriels" prouvant que ses préoccupations étaient fondées. Selon Mme Jackson, c'était la première fois qu'elle était licenciée en 20 ans de carrière en tant que coordinatrice de recherche clinique.

Thacker explique:3



"Jackson était une auditrice d'essais cliniques qualifiée qui avait auparavant occupé un poste de directrice des opérations et était arrivée chez Ventavia avec plus de 15 ans d'expérience dans la coordination et la gestion de la recherche clinique.



Exaspérée par le fait que Ventavia ne s'occupait pas des problèmes, Jackson a documenté plusieurs questions tard dans la nuit, en prenant des photos sur son téléphone portable. L'une des photos, fournie au BMJ, montrait des aiguilles jetées dans un sac en plastique à risque biologique au lieu d'une boîte à objets tranchants.



Une autre montre des matériaux d'emballage de vaccins sur lesquels sont inscrits les numéros d'identification des participants à l'essai, laissés à l'air libre, ce qui pourrait permettre de lever l'insu des participants ... Jackson a déclaré au BMJ que les imprimés de confirmation de l'attribution des médicaments étaient laissés dans les dossiers des participants, accessibles au personnel en aveugle …



Dans l'enregistrement d'une réunion fin septembre 2020 entre Jackson et deux directeurs, on peut entendre un cadre de Ventavia expliquer que la société n'était pas en mesure de quantifier les types et le nombre d'erreurs qu'ils trouvaient en examinant les documents de l'essai pour le contrôle de la qualité. Dans mon esprit, il y a quelque chose de nouveau chaque jour", dit un cadre de Ventavia. Nous savons que c'est important".



Ventavia ne répondait pas aux demandes de saisie de données, comme le montre un courriel envoyé par ICON, l'organisme de recherche sous contrat avec lequel Pfizer s'est associé pour l'essai. ICON a rappelé à Ventavia dans un courriel de septembre 2020 : "L'attente pour cette étude est que toutes les demandes soient traitées dans les 24 heures".



ICON a ensuite surligné en jaune plus de 100 requêtes en suspens datant de plus de trois jours. Parmi les exemples, on trouve deux personnes pour lesquelles " le sujet a signalé des symptômes/réactions graves... Conformément au protocole, les sujets présentant des réactions locales de grade 3 doivent être contactés. Veuillez confirmer si un CONTACT NON ANNONCÉ a été effectué et mettre à jour le formulaire correspondant, le cas échéant.



Selon le protocole de l'essai, un contact téléphonique aurait dû avoir lieu "pour obtenir plus de détails et déterminer si une visite du site est cliniquement indiquée". Les documents montrent que les problèmes duraient depuis des semaines.



Dans une liste de "mesures à prendre" qui a circulé parmi les dirigeants de Ventavia au début du mois d'août 2020, peu après le début de l'essai et avant l'embauche de Jackson, un cadre de Ventavia a identifié trois membres du personnel du site avec lesquels il fallait "revoir le problème du journal électronique/falsifier les données, etc. Une note indique que l'un d'entre eux a été "conseillé verbalement pour avoir modifié les données et pour ne pas avoir noté les entrées tardives".



La FDA a ignoré les inquiétudes des lanceurs d'alerte



Dans sa plainte auprès de la FDA, Mme Jackson a énuméré une douzaine d'incidents préoccupants, dont les suivants :



Les participants n'étaient pas suivis par le personnel clinique après avoir reçu l'injection.

Les patients ayant subi des effets indésirables n'ont pas été évalués rapidement.

Les écarts par rapport au protocole n'étaient pas signalés

Les flacons d'injection Pfizer étaient stockés à des températures inadéquates

Les échantillons de laboratoire étaient mal étiquetés



Pas un seul des problèmes soulevés par Mme Jackson dans sa plainte auprès de la FDA n'a été noté ou traité dans le document d'information de Pfizer soumis à la réunion du comité consultatif de la FDA le 20 décembre 2020, lors de l'examen de sa demande d'autorisation d'utilisation d'urgence.



La FDA est allée de l'avant et a accordé l'autorisation d'utilisation d'urgence de l'injection Pfizer dès le lendemain, bien qu'elle ait reçu la plainte de Mme Jackson, ce qui aurait dû freiner l'autorisation de la FDA. Au minimum, la FDA aurait dû enquêter sur la question avant d'aller de l'avant.



De plus, le résumé de la FDA sur ses inspections de l'essai Pfizer, publié en août 2021, révèle que l'agence n'a inspecté que neuf des 153 sites de l'essai, et Ventavia n'en faisait pas partie. La plainte semble également avoir été ignorée lorsque la FDA a accordé l'approbation complète à Comirnaty, le vaccin COVID de Pfizer/BioNTech qui n'est pas encore disponible.



Pfizer est également impliqué dans la dissimulation. Peu après le licenciement de Mme Jackson, Pfizer a été informé des problèmes qu'elle avait soulevés. Malgré cela, Pfizer a depuis lors passé un contrat avec Ventavia pour mener pas moins de quatre essais supplémentaires - un pour les injections de COVID chez les enfants et les jeunes adultes, un pour l'injection de COVID chez les femmes enceintes, un essai d'injection de rappel et un essai de vaccin contre le VRS.



Il est donc clair que Pfizer ne s'oppose pas à ce que les entrepreneurs falsifient les données ou portent atteinte à l'intégrité des essais. Ce seul fait constitue un acte d'accusation féroce contre Pfizer.

L'entreprise peut feindre l'ignorance et proclamer qu'elle adhère aux "normes scientifiques, éthiques et cliniques les plus élevées "4 tant qu'elle veut. Ce ne sont que des mots qui, s'ils ne sont pas soutenus par des actions cohérentes, sont totalement dénués de sens. Dans les coulisses, ils sont clairement conscients que leurs essais reposent sur des bases frauduleuses.



Le procès de Pfizer décrit comme un " fouillis "



Jackson n'a pas été le seul employé à être licencié de Ventavia après avoir exprimé des inquiétudes quant à l'intégrité de l'essai Pfizer. Thacker écrit :5



"Ces derniers mois, Jackson a repris contact avec plusieurs anciens employés de Ventavia qui ont tous quitté ou ont été licenciés de la société. L'un d'entre eux était l'un des responsables qui avaient pris part à la réunion de fin septembre. Dans un SMS envoyé en juin, l'ancien fonctionnaire s'est excusé en disant que "tout ce dont vous vous êtes plaint était exact".



Deux anciens employés de Ventavia ont parlé au BMJ sous le couvert de l'anonymat, par crainte de représailles et de la perte de leurs perspectives d'emploi dans le milieu très fermé de la recherche. Tous deux ont confirmé de larges aspects de la plainte de Jackson.



L'une d'entre eux a déclaré qu'elle avait travaillé sur plus de quatre douzaines d'essais cliniques au cours de sa carrière, dont de nombreux essais de grande envergure, mais qu'elle n'avait jamais connu un environnement de travail aussi "désordonné" que celui de Ventavia sur l'essai de Pfizer. Je n'avais jamais eu à faire ce qu'ils me demandaient de faire, jamais", a-t-elle déclaré au BMJ. C'est juste que cela semblait un peu différent de la normale - les choses qui étaient permises et attendues"...



Après le départ de Jackson, les problèmes ont persisté chez Ventavia, selon cet employé. Dans plusieurs cas, Ventavia ne disposait pas d'un nombre suffisant d'employés pour effectuer des prélèvements sur tous les participants à l'essai ayant signalé des symptômes similaires à ceux du COVID, afin de tester l'infection. Le critère principal de l'essai était le COVID-19 symptomatique confirmé en laboratoire, a noté l'employé.



(Un mémorandum d'examen de la FDA publié en août de cette année indique que sur l'ensemble de l'essai, les écouvillons n'ont pas été prélevés sur 477 personnes présentant des cas suspects de COVID-19 symptomatique). Je ne pense pas qu'il s'agissait de bonnes données propres", a déclaré l'employé à propos des données générées par Ventavia pour l'essai Pfizer. C'est un véritable fouillis".



Ces déclarations vont clairement à l'encontre des déclarations faites par les dirigeants mondiaux, les autorités sanitaires et les médias grand public. La plupart d'entre eux, comme le ministre fédéral de la santé australien, Greg Hunt, ont affirmé que les injections de COVID ont fait l'objet de "tests rigoureux et indépendants" pour garantir qu'elles sont "sûres, efficaces et fabriquées selon des normes élevées "6.



Rien de ce que nous savons à ce jour ne permet d'étayer une telle conclusion. Les tests sont loin d'être rigoureux et n'ont pas été vérifiés de manière indépendante.



Les données du VAERS (Vaccine Adverse Events Reporting System) montrent qu'ils sont loin d'être sûrs ; les données du monde réel montrent que l'efficacité diminue au bout de quelques mois et que vous êtes plus sensible aux variants du SRAS-CoV-2 et à d'autres infections ; les normes de fabrication se sont également révélées insuffisantes, puisque divers contaminants étrangers ont été trouvés dans les flacons7.



Les médias sont manipulés par Pfizer



L'une des raisons pour lesquelles les médias traditionnels anglophones et germanophones ont complètement ignoré le témoignage de ce lanceur d'alerte est probablement due à l'influence dominante de Pfizer sur eux. Thacker a déclaré à la blogueuse Maryanne Demasi, Ph.D.,8 "Pfizer a une machine de relations publiques tellement énorme, qu'ils ont pratiquement capturé les médias, ils ont hypnotisé les médias."



Le service des relations publiques de Pfizer travaille également d'arrache-pied pour tenter d'hypnotiser le public. La publicité télévisée ci-dessus est peut-être l'une des plus offensantes. Pfizer y lave le cerveau de jeunes enfants en leur faisant croire que l'injection de COVID fera d'eux des super-héros. Sans tenir compte du fait que cette injection peut les tuer ou les handicaper de façon permanente.



On ne peut pas "suivre la science" s'il n'y a pas de données



La vidéo en haut de cet article est un court extrait d'une réunion organisée le 2 novembre 2021 par le sénateur Ron Johnson, au cours de laquelle le rédacteur en chef adjoint du BMJ, Peter Doshi, Ph.D., a passé en revue certaines des nombreuses préoccupations des experts concernant l'intégrité des données relatives au vaccin COVID.



Il souligne que les données brutes des essais de Pfizer ne seront pas disponibles avant mai 2025. Jusqu'à présent, Pfizer a refusé de communiquer ses données brutes à des enquêteurs indépendants et, sans cela, il n'y a aucun moyen de confirmer que ce que Pfizer affirme est réellement vrai et correct.



Sans données, ce n'est pas de la science. ~ Peter Doshi, Ph.D., rédacteur en chef adjoint du British Medical Journal.



En d'autres termes, nous sommes censés croire sur parole une entreprise qui s'est taillée une place de choix sur la liste des criminels en col blanc, une entreprise qui, en 2009, a été condamnée à une amende record de 2,3 milliards de dollars pour marketing frauduleux et fraude dans le domaine de la santé9. Ils sont du marketing. Sans les données brutes, nous n'avons pas de données scientifiques sur lesquelles fonder nos décisions concernant l'injection de COVID.



Comme l'a fait remarquer le Dr Robert Kaplan du Centre de recherche d'excellence clinique de l'École de médecine de Stanford, qui a également pris la parole lors de la réunion :



"Les preuves dont nous disposons proviennent de communiqués de presse et de publications dans des revues très soignées et contrôlées par l'industrie. Nous prenons des décisions importantes sur la base de preuves limitées et hautement sélectionnées. Un processus scientifique compromis conduira à de mauvaises décisions, et cela pourrait créer un mauvais précédent."



Doshi souligne à quel point le processus que nous suivons actuellement n'est absolument pas scientifique. Il rappelle également que les médecins ont le devoir éthique de ne pas recommander un traitement pour lequel ils ne disposent d'aucune donnée. Citant un article de 2020 qu'il a co-écrit10

"La transparence des données n'est pas une "bonne chose à avoir". Les allégations faites sans accès aux données - qu'elles apparaissent dans des publications évaluées par les pairs ou dans des preprints sans évaluation par les pairs - ne sont pas des allégations scientifiques.



Les produits peuvent être commercialisés sans accès aux données, mais les médecins et les sociétés professionnelles devraient déclarer publiquement que, sans une transparence complète des données, ils refuseront d'approuver les produits COVID-19 comme étant basés sur la science."



"Le point que j'essaie de faire valoir est très simple", a déclaré Doshi. "Les données relatives aux vaccins COVID ne sont pas disponibles et ne le seront pas avant des années. Pourtant, nous ne nous contentons pas de 'demander' mais nous 'imposons' à des millions de personnes de prendre ces vaccins.... Sans données, ce n'est pas de la science."

Les agences de réglementation sont conçues pour échouer

Nous savons que la FDA est une agence sous contrôle depuis au moins une décennie. Aucun des problèmes que nous constatons maintenant n'est vraiment nouveau. Nous avons maintenant une vue rapprochée de la dangerosité de la relation incestueuse entre la FDA et Big Pharma.

Les Américains meurent d'accidents postvaccinaux causés par l'injection COVID à un taux record sans précédent, et la FDA l'ignore complètement. Au lieu de cela, elle continue à faire pression pour plus de vaccins, plus de blessures et plus de décès. Elle se rend complice de décès évitables au lieu de protéger la santé publique. C'est le prix que nous payons aujourd'hui pour ne pas avoir nettoyé l'agence et fermé plus tôt la porte tournante entre les régulateurs et l'industrie.

Dans "Designed to Fail : Why Regulatory Agencies Don't Work "11, publié en mai 2012 - il y a près de dix ans - William Sanjour a évoqué les échecs de la réforme réglementaire. Il souligne que la raison pour laquelle les réformes ne fonctionnent pas est qu'elles continuent à réformer dans la mauvaise direction :

"... à la suite des récents échecs catastrophiques des agences de régulation, les politiciens et les experts parlent à nouveau de la même vieille 'réforme de la réglementation'. Remplir les agences de régulation de personnes honnêtes qui ne céderont pas aux intérêts particuliers". Donnez-leur plus d'argent, plus d'autorité et plus de personnel".

Mais mon expérience m'a montré qu'en concentrant tous les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires dans une seule agence de réglementation, il est plus facile pour elle d'être corrompue par les industries qu'elle réglemente.

J'ai travaillé pour l'agence américaine de protection de l'environnement pendant 30 ans et j'ai vécu de nombreux cycles de "réforme réglementaire", en faisant les mêmes "réformes" encore et encore et en attendant des résultats différents.

J'ai appris que le moyen de parvenir à une véritable réforme de la réglementation est de donner aux organismes de réglementation moins d'argent, moins d'autorité, moins de personnes mais des réglementations plus intelligentes. Le thème de cet article est qu'en dispersant l'autorité réglementaire, plutôt qu'en la concentrant, nous rendrions la corruption plus difficile et faciliterions une réglementation plus sensée."

Sanjour souligne que la mise sous contrôle des régulateurs par les parties qu'ils sont censés réglementer est bien plus dangereuse que l'absence totale d'organismes de réglementation, car "la mise sous contrôle donne à l'industrie le pouvoir du gouvernement". Peut-on douter que la FDA, en tant qu'agence ccontrôlée par Big Pharma en général, et Pfizer en particulier, exerce désormais un pouvoir sur le gouvernement américain ?

"D'après ma propre expérience avec l'EPA, même si un inspecteur constate une violation, cela ne fait que déclencher un long processus complexe avec de nombreux niveaux d'avertissement, de révision, d'appel, de négociation et de décision avant qu'une action ne soit prise (ou, plus souvent, évitée)", écrit Sanjour12.

"Voir l'organigramme labyrinthique13 pour un exemple de procédure d'application de l'agence. Cela ressemble à un jeu de "chutes et échelles". Comparez cela à ce qui se passe lorsque vous vous garez sous un panneau "stationnement interdit". Un policier rédige une contravention, et vous pouvez soit payer l'amende, soit la dénoncer au juge.

Si l'EPA rédigeait les règles relatives aux infractions de stationnement, l'agent devrait d'abord déterminer s'il existe suffisamment de places de stationnement légales disponibles à un coût et à une distance raisonnables, puis il devrait rester près de la voiture et attendre que le propriétaire se présente afin de pouvoir négocier un accord de règlement."

La complexité de la réglementation cache intentionnellement des échappatoires

Plus troublant encore, M. Sanjour révèle que, lorsqu'il rédigeait des règlements pour l'EPA, on lui a "dit plus d'une fois de veiller à ce que je mette suffisamment d'échappatoires. Le but de la complexité est de cacher les échappatoires". Sanjour poursuit en expliquant :

"Les agences de régulation sont créées par le Congrès afin de contrôler certaines forces puissantes de la société (généralement des entreprises), qui profitent à la société mais qui sont également enclines à abuser de leur pouvoir. L'objectif d'une agence de régulation est de permettre le flux des avantages tout en empêchant les abus.

Pour ce faire, le Congrès donne aux administrateurs des agences de régulation un large pouvoir discrétionnaire pour rédiger des règlements pour les industries dont ils sont responsables. La faille du système est que l'administrateur est nommé par le président... Ainsi, tout pouvoir discrétionnaire accordé à l'administrateur d'une agence de réglementation est, en fait, accordé au président des États-Unis qui l'utilise comme bon lui semble...

[Les agences de réglementation, de par leur nature même, ne peuvent pas faire grand-chose qui soit préjudiciable aux entreprises, en particulier aux grandes entreprises influentes, et cela perturbe le repos du président.

L'EPA, par exemple, ne peut pas rédiger de règlements régissant l'industrie pétrolière sans que les compagnies pétrolières ne se rendent à la Maison Blanche en criant "crise de l'énergie"... Lorsque la FDA veut évaluer en profondeur un nouveau médicament, la société pharmaceutique lance un barrage de relations publiques sur la façon dont les retards bureaucratiques coûtent des vies.

Les employés des agences de réglementation apprennent rapidement que l'élaboration et la mise en œuvre de règles pour les grandes entreprises impliquent de se faire des ennemis parmi les personnes puissantes et influentes. Ils apprennent à être des "joueurs d'équipe", une éthique qui imprègne toute l'agence sans jamais être transmise par des instructions écrites ou même orales.

Les personnes qui aiment faire avancer les choses, qui ont besoin de voir les résultats concrets de leurs efforts, ne font pas long feu. Elles ne sont pas nécessairement licenciées, mais elles n'avancent pas non plus ; leurs responsabilités sont transférées à d'autres et elles quittent souvent l'agence par dégoût. Les personnes qui progressent sont les plus intelligentes, celles qui ont le don de « remettre à plus tard », le don de l'obscurcissement et qui trouvent des raisons superficiellement plausibles pour ne rien accomplir."

Comment résoudre le problème ?

La question qui se pose maintenant est la suivante : comment réparer ces organismes de réglementation afin qu'ils puissent fonctionner dans l'intérêt du public plutôt que dans celui d'intérêts privés à but lucratif ?

"La raison pour laquelle les régulateurs gouvernementaux salariés peuvent être corrompus est que la rédaction et l'application de réglementations efficaces ne sont pas leur priorité numéro un", a noté M. Sanjour. "Leur principal objectif est de conserver leur emploi et de faire avancer leur carrière". Les industries, quant à elles, pensent que faire pression sur les fonctionnaires corrompus est le seul moyen de protéger leurs activités. La réponse, suggère Sanjour, est :

"... retirer le jugement discrétionnaire des mains de la bureaucratie réglementaire et le placer dans des mains moins susceptibles d'être influencées par l'industrie. La première chose que je suggère est de faire appel à des personnes ou à des institutions qui ont un intérêt direct à une réglementation efficace aussi fort ou plus fort que la communauté réglementée."

Sanjour cite des études montrant que les lanceurs d'alerte - qui risquent leur emploi en parlant - constituent de loin le premier groupe de détection des fraudes, responsable de 19 % des fraudes mises au jour. La Commission américaine des valeurs mobilières et des changes, qui a pour mission de découvrir les fraudes d'entreprise, n'est responsable que de 7 % des fraudes.

L'une des façons d'améliorer le système est donc d'accorder des récompenses monétaires aux dénonciateurs d'entreprises. "Les récompenses monétaires pour les lanceurs d'alerte offrent des avantages qui dépassent largement le coût par rapport à l'embauche de bureaucrates chargés de la réglementation", note M. Sanjour. Les compagnies d'assurance peuvent également jouer un rôle important, car elles sont beaucoup moins susceptibles de négliger les lacunes en matière de sécurité qui peuvent entraîner une catastrophe.

Un exemple donné par M. Sanjour est la marée noire de BP :

"BP a admis, entre 2005 et 2010, avoir enfreint les lois américaines sur l'environnement et la sécurité et avoir commis une fraude pure et simple, et a payé 373 millions de dollars d'amendes.

Entre juin 2007 et février 2010, les raffineries BP du Texas et de l'Ohio ont été à l'origine de 97 % des violations "flagrantes et délibérées" commises par l'administration américaine de la santé et de la sécurité au travail. Pourtant, rien de tout cela n'a donné lieu à une surveillance de la plate-forme pétrolière Deepwater Horizon qui a explosé...

Si BP avait été tenu de souscrire une police d'assurance de 10 milliards de dollars en cas de marée noire, je suis sûr que la compagnie d'assurance n'aurait pas autorisé les raccourcis pingres que les régulateurs rémunérés ont permis. Si les lois sont rédigées intelligemment, les compagnies d'assurance peuvent être un instrument de régulation important."

Un troisième groupe qui constitue un bien meilleur système de détection des fraudes que les régulateurs fédéraux est le public. Des organisations telles que Citizens for Health and Environmental Justice apprennent aux citoyens comment s'impliquer dans l'application des réglementations, et l'on peut faire encore plus à cet égard.

Par exemple, l'EPA pourrait parrainer des analyses de particuliers, des citoyens vivant dans des zones polluées de ressources leur permettant de réaliser leurs propres analyses et de déclarer une exposition toxique. Sanjour poursuit:14

"Une deuxième réforme que je suggérerais pour retirer le pouvoir discrétionnaire de la bureaucratie réglementaire est de rendre les règles aussi simples que possible et de placer toutes les fonctions d'appel et les accords de consentement entre les mains des tribunaux, tout comme dans notre exemple de policier de la route.

Il pourrait s'agir de tribunaux judiciaires ou de tribunaux de droit administratif. Tout pour enlever le pouvoir discrétionnaire aux personnes qui rédigent et appliquent les règles et fournir une barrière de plus à l'influence de l'industrie."

Nous devons revenir à la Constitution

Pour faire tout cela, nous devons d'abord réorganiser nos organismes de réglementation conformément à la Constitution des États-Unis. Comme l'explique M. Sanjour, les États-Unis ont trois branches de gouvernement : les branches législative, exécutive et judiciaire. Cependant, lorsque les agences de réglementation ont été formées, nous nous sommes écartés de cette structure.

Les règlements sont un type de lois, et en tant que tels, ils devraient provenir du pouvoir législatif. Mais les agences de régulation font partie du pouvoir exécutif. Les fonctions judiciaires ont également été usurpées par les agences de régulation, et donc par le pouvoir exécutif.

"Ainsi, en dépit de la volonté des Pères fondateurs, le pouvoir exécutif comprend aujourd'hui un grand nombre d'agences de régulation dont les fonctions s'étendent sur les trois branches du gouvernement. Une grande partie de la corruption et de l'inefficacité mentionnées ci-dessus découle de ce fait", note M. Sanjour.

Bien que des changements tels que ceux proposés par M. Sanjour semblent assez simples, l'opposition politique serait énorme et devrait être surmontée, d'une manière ou d'une autre. Sur le plan juridique, cependant, ce serait une affaire relativement simple.

Il suffirait que le Congrès modifie la loi de telle sorte que l'administrateur de l'agence soit dépouillé de son autorité pour rédiger des règles et mettre en œuvre la loi. Cette autorité serait alors transférée à une autre agence, dont l'administrateur serait nommé par le Congrès, et non par le président.

"Notez que ce ne sont que des changements sur le papier. Ils ne nécessitent pas de déménagement, de nouveaux bâtiments, de nouvelles embauches, etc. Les fonctions existent toutes actuellement. Elles sont simplement réorganisées", précise M. Sanjour.