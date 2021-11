« Les dévoiements de la HAS à propos de la troisième dose »

Publié le 28/11/2021 à 12:25 François Pesty, pour FranceSoir





CHRONIQUE — La Haute Autorité de Santé (HAS) a été créée sur trois principes fondateurs : l’indépendance, la rigueur scientifique de ses décisions et la transversalité de ses travaux, qui devaient faire autorité.

Elle a perdu son indépendance, car sa présidente a été nommée par décret du président de la République, les experts auxquels elle fait appel sont souvent bardés de conflits d’intérêts avec les firmes de la santé, et contre l’avis de son comité de déontologie, elle ne reconnaît toujours pas leurs prises en charge dans les congrès ainsi que leurs invitations au restaurant comme des conflits d’intérêts majeurs ; elle n’a plus de rigueur scientifique puisque ses recommandations portant sur une 3ᵉ dose en font la démonstration contraire ; enfin, elle ne fait plus autorité, puisque toutes les décisions sont prises à l’Élysée…

Le 19 novembre 2021, la HAS met en ligne son communiqué de presse « Covid-19 : la HAS préconise une dose de rappel pour les personnes de 40 ans et plus ».

Le communiqué de presse cite trois études (deux israéliennes, une américaine), mais en oublie une. Nous décortiquerons les quatre, après les avoir remises dans l’ordre chronologique de leur publication.

La première question qui se pose :