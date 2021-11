Mythe et réalité du COVID en Russie

Il est temps d'abandonner les contes de fées qui apaisent la conscience. https://www.globalresearch.ca/myth-vs-reality-covid-russia/5762059

Par Riley Waggaman Global Research, 18 novembre 2021

« Sputnik V est sûr" ; "Poutine ne fait que "jouer le jeu" du COVID jusqu'à ce que le pétrodollar s'effondre"; "La Russie est le dernier bastion de la liberté". Les médias alternatifs ont créé une réalité alternative sur la Russie. Le Kremlin a adopté toutes les mêmes "mesures de santé publique" qui terrorisent actuellement le monde occidental, et les gens sont soit dans le déni, soit dans l'excuse.

La Russie sur Internet (à gauche) est légèrement différente de la Russie réelle (à droite).

"Il n'y a pas de vaccination obligatoire en Russie !"

Les sujets de la Fédération de Russie sont désormais tous soumis à des obligations de vaccination, ainsi qu'à des règles exigeant des certificats de "santé" numériques pour l'entrée dans certaines entreprises, certains lieux et certaines institutions publiques. De nombreuses régions refusent les soins médicaux de routine à ceux qui ne possèdent pas de QR code.

Au niveau fédéral, le Kremlin a exprimé son soutien à "toute mesure" qui "encourage" les Russes à se faire vacciner, tout en insistant sur le fait que la vaccination reste totalement volontaire. Un échantillon des saveurs régionales de la vaccination "volontaire" en Russie :



***3

Sputnik V : le zoom au-delà de toute la paperasserie inutile Dans la région de Novgorod, les enfants dont les parents n'ont pas été vaccinés sont interdits d'accès aux clubs parascolaires et autres activités extrascolaires.

Des passeports numériques de vaccination seront nécessaires pour utiliser les transports publics au Tatarstan. La nouvelle réglementation s'applique à tous les résidents âgés de plus de 18 ans sans exemption médicale.

À Saint-Pétersbourg, un test PCR négatif ne peut être utilisé pour obtenir un code QR. Cela signifie que les théâtres, les musées et les restaurants de la deuxième plus grande ville de Russie sont réservés exclusivement aux personnes vaccinées et à celles qui ont la preuve d'une infection antérieure.

Les Moscovites âgés de plus de 60 ans ont reçu l'ordre de s'auto-isoler jusqu'à la fin du mois de février. Ceux qui ont été vaccinés ou qui ont la preuve d'une infection antérieure sont exemptés de cette règle.

Vous avez probablement lu quelque part que Vladimir Poutine a interdit la vaccination obligatoire dans le cadre de son plan directeur visant à détruire le système bancaire à réserves fractionnaires et à apporter la paix et l'harmonie au monde. Quelqu'un vous a menti. Désolé pour ça.

"...Mais Sputnik V est sûr !"

Est-ce que le Kremlin aurait accès à un portail qui permet de remonter le temps ? Parce que nous continuons à lire des affirmations vantardes sur les résultats inexistants des essais de sécurité et d'efficacité "à long terme" (ha-ha) de Spoutnik V - qui doivent se terminer le 31 décembre 2022.

Comme d'autres vaccins COVID, Sputnik V a passé en trombe les essais cliniques, avec un rapport "intérimaire" composé de six mois de données utilisées comme preuve de sa sécurité et de son efficacité inattaquables à long terme. Le fait que cet ensemble de données déjà limité ait fait l'objet de controverses (ainsi que d'un manque de transparence alarmant) n'a pas aidé.

Les essais de phase III sur les vaccins nécessitent généralement au moins cinq ans d'observation attentive. Par exemple, l'étude de sécurité à long terme du vaccin contre le virus Ebola de J&J - qui utilise la même plateforme de vecteur viral Ad26 que Sputnik V - a commencé en 2016 et ne se terminera pas avant 2023.



Alexander Redko, président de l'Association professionnelle des travailleurs médicaux de Saint-Pétersbourg, a fait remarquer en juillet que déclarer Spoutnik V "sûr" sans même attendre la fin d'essais cliniques d'une rapidité ridicule est à peu près aussi scientifique que de lire les cartes de tarot. A-t-il tort ? Le gouvernement russe le pense clairement.

En décembre 2020, le ministère russe de la Santé a annoncé qu'il mettait prématurément fin aux inscriptions aux essais de Sputnik V, arguant qu'il serait contraire à l'éthique d'administrer des injections placebo alors qu'un vaccin éprouvé et salvateur était déjà disponible pour le public.

"Tout a maintenant été prouvé, alors que la pandémie est en cours", a expliqué Alexander Gintsburg, directeur du Centre Gamaleya - qui a développé Sputnik V - quatre mois seulement après le début des essais de phase III.

Certains affirment qu'il est irresponsable de contraindre des dizaines de millions de personnes à se faire injecter un médicament non testé, mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que tout problème à long terme serait apparu au bout de quatre mois.

De plus, la Russie aurait mis en place un système solide et transparent pour signaler les effets secondaires.

Le gouvernement russe ne dispose pas d'une base de données de type VAERS pour signaler et surveiller les effets indésirables présumés, et les médecins qui mettent en doute la sécurité ou l'efficacité du vaccin sont menacés d'amendes exorbitantes et de peines de prison.

"Le fait est que rien du tout n'est enregistré en Russie. Par conséquent, il est très difficile de comprendre combien de complications graves existent. Il y a beaucoup de cas, et on peut dire qu'ils sont liés au vaccin. Il y a beaucoup à dire. Ou vous pouvez faire l'autruche et dire qu'il n'y a rien du tout", a déclaré Pavel Vorobyov, président de la société scientifique des médecins de Moscou, dans une récente interview, ce qui fait de lui un criminel de la haine anti-science aux yeux du gouvernement russe.



Le ministère argentin de la santé est également coupable de hauts crimes contre Sputnik V. En octobre, l'État sud-américain a révélé que le vaccin phare de la Russie était le leader du pays en matière de réactions indésirables, devançant Sinopharm et AstraZeneca par des marges importantes

Pourquoi l'Argentine déteste-t-elle la science ?

Il y a même des crimes de la pensée commis par les représentants élus de la Russie. Mikhail Delyagin, député de la Douma, a soutenu dans une tribune libre du mois d'août que les propres données du gouvernement suggéraient que la vaccination obligatoire de masse n'avait pas d'effet neutralisant clair et qu'elle aggravait la situation.

Pendant des mois, le gouvernement russe a soutenu qu'il était pratiquement impossible d'être hospitalisé à cause du COVID si l'on était complètement vacciné. Lorsqu'il est devenu évident qu'il s'agissait d'une légère exagération, le directeur de Gamaleya a affirmé que 80 % des Russes vaccinés tombant malades avaient acheté de faux certificats et mentaient sur leur statut vaccinal.

L'histoire de Gintsburg a suscité des commentaires colorés dans les médias russes. Comme le dit un média :

Au début, ils ont dit qu'il suffisait de se faire vacciner une fois tous les deux ans pour ne pas tomber malade, puis une fois par an, puis une fois tous les six mois. Il s'avère aujourd'hui que la vaccination ne protège même pas vraiment contre les soins intensifs ou la mort. Et quelle est la solution ? Certes, le ministre de la santé, M. Murashko, affirme toujours qu'il n'y a pas de décès parmi les citoyens qui ont reçu le vaccin. Mais les gens ne vivent pas sur Mars, ils sont, hélas, confrontés à ces décès de vaccinés dans la vie... [...]

Le mois dernier, le vice-président de la Douma d'État, Pyotr Tolstoy, a admis que le gouvernement avait complètement échoué à convaincre le public que Spoutnik V était sûr et efficace.

"Il y a peu de réponses aux questions de savoir pourquoi ceux qui sont vaccinés sont malades, pourquoi ceux qui sont vaccinés meurent, pourquoi il y a des problèmes et des complications après les vaccinations elles-mêmes", a déclaré un législateur de haut rang. Le manque total de transparence a suscité la création de bases de données informelles et de canaux Telegram permettant de suivre les événements indésirables. Au lieu de redoubler d'efforts pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité, le gouvernement russe a comparé les citoyens inquiets à des terroristes.

Le Kremlin et ses crédules supporters maintiennent qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter de la sécurité à long terme, car Sputnik V est basé sur la plate-forme de diffusion à vecteur viral du Centre Gamaleya, qui a fait ses preuves. Par exemple, Kirill Dmitriev, l'ex-banquier de Goldman Sachs diplômé de Harvard qui dirige le Fonds russe d'investissement direct (qui fournit le financement de Sputnik V), a affirmé dans une tribune publiée par RT :

La Russie a bénéficié de la modification pour le COVID-19 d'une plateforme vaccinale existante à deux vecteurs développée en 2015 pour la fièvre Ebola, qui a traversé toutes les phases des essais cliniques et a été utilisée pour aider à vaincre l'épidémie d'Ebola en Afrique en 2017.

Mais sur le site de Sputnik V, on apprend :

Environ 2 000 personnes en Guinée ont reçu des injections de vaccin contre la fièvre Ebola en 2017-18 dans le cadre d'un essai clinique de phase 3.

Dmitriev suggère-t-il vraiment qu'un essai de phase III tenu en 2017-18 a aidé la Guinée à vaincre Ebola ?

C'est une affirmation assez courageuse, sachant que la Guinée a été déclarée exempte d'Ebola en juin 2016 après une épidémie deux ans plus tôt. Au moment où la bouillie magique d'Ebola de Gamaleya est arrivée en Guinée (dans le cadre d'un essai clinique), il n'y avait plus d'Ebola à combattre. En février de cette année, la Guinée a signalé son premier décès dû à Ebola depuis 2016.

Dmitriev ou RT peuvent-ils apporter des précisions à ce sujet ? Envoyez vos questions au Russia Desk de RT, réputé pour son intrépidité et son objectivité.

Au fait : pourquoi Dmitriev (et le propre site web de Sputnik V) se vanterait-il d'avoir injecté 2 000 Africains dans le cadre d'un essai clinique organisé un an après que la Guinée a été déclarée exempte d'Ebola ? Eh bien, parce que c'est essentiellement le plus grand triomphe de Gamaleya - avant d'inventer Spoutnik V en un temps record.



Sputnik V est le premier vaccin "à vecteur viral" du Centre Gamaleya à recevoir une autorisation d'utilisation d'urgence en dehors de la Russie. M. Gintsburg - qui dirige le Centre Gamaleya depuis 1997 - n'a pas encore réussi à mettre sur le marché un vaccin entièrement approuvé, malgré de multiples tentatives.

En fait, le premier vaccin vecteur adénovirus de Gintsburg, AdeVac-Flu, a donné lieu à un scandale de détournement de fonds de plusieurs millions de dollars.

« Les scientifiques [de Gamaleya] ont "copié-collé" [Sputnik V] de leurs recherches antérieures, non acceptées par la communauté scientifique. Dans leur mémoire génétique - une affaire criminelle, le scepticisme de l'OMS et zéro médicament introduit sur le marché ».

...peut-on lire dans l'accroche d'une enquête publiée par fontanka.ru en juillet 2020.

Avec un bilan aussi impressionnant, il n'est guère surprenant que le Centre Gamaleya se présente comme "la première institution de recherche au monde." Le centre dispose également d'installations de premier ordre. Sérieusement, régalez vos yeux avec ces installations de pointe :

Beaucoup de Russes sont également très impressionnés par le fait que le fan n°1 de Sputnik V (et l'un des investisseurs initiaux du médicament) est un banquier sympathique qui essaie d'introduire un système de paiement basé sur le code QR en Russie, et qui développe également une monnaie numérique en partenariat avec JP Morgan.

Lorsque votre analyste géopolitique préféré de WordPress s'exclame "Sputnik V est sûr !", la réponse appropriée est : comment pouvez-vous le savoir, et pourquoi le gouvernement russe ne veut-il pas le savoir ?

"...Mais le gouvernement russe ne tromperait jamais son propre peuple !"

En juin, l'émergence d'une "souche moscovite" hautement mortelle - considérée plus tard comme un "phénomène hypothétique" - a contraint les autorités à introduire le premier mandat de vaccination de la Russie dans la capitale. D'autres régions ont suivi.

Oui, les gens ont râlé - mais les "cas" de COVID ont immédiatement commencé à chuter ! Les "décès" dus au COVID ont atteint un plateau ! C'était un véritable miracle.



L'élection de la Douma a été un événement de super propagation ou quelque chose comme ça ?

Puis quelque chose de vraiment étrange s'est produit : les politiques coercitives du COVID, étonnamment efficaces (mais très impopulaires), ont soudainement cessé de fonctionner immédiatement après les élections de la Douma, fin septembre.

Quelle étrange coïncidence. De toute évidence, le parti au pouvoir, Russie Unie - qui venait de s'assurer un nouveau mandat de cinq ans au Parlement après une victoire électorale inattendue et décisive - a été contraint d'imposer des politiques COVID encore plus coercitives. Si les Russes n'aiment pas ça, ils pourront exprimer leur mécontentement dans les urnes, en 2026.

La descente de la Russie vers la vaccination obligatoire est une étude de cas sur le mensonge à l'échelle industrielle et la duplicité du gouvernement. C'est une histoire très intéressante.

"...Mais... Mais... Poutine !"

En janvier, le président russe a présenté un discours-programme au Forum économique mondial - son premier discours devant l'organisme international estimé depuis 2009.

Commençant son discours par un "cher Klaus" très amical et intime, M. Poutine a rappelé qu'il avait rencontré M. Schwab pour la première fois en 1992 et que, depuis, il avait régulièrement assisté aux événements organisés par le visionnaire de la quatrième révolution industrielle.