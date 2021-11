Rapport de l'ATIH : une mise en lumière d'un mensonge d'État

Publié le 18/11/2021 à 19:40 Biomoon, pour FranceSoir

"Nous sommes donc bien devant une flandémie, une mascarade, un parjure du ministre de la Santé avec la complicité des médias."





TRIBUNE — Bien évidemment, les médias "mainstream", les politiques et les usuriers de la science tentent de minimiser les conséquences du rapport de l'ATIH (Agence technique de l'information sur l'hospitalisation) qui fait mention de seulement 2 % d'hospitalisations et 5 % des soins critiques dus à la Covid-19. C'est de bonne guerre, ils risquent tous des poursuites pénales, complices de cette mascarade aux conséquences funestes : augmentation de la misère, dépression et suicide au plus haut, droits fondamentaux et libertés publiques bafoués, expérimentation sur l’humain non fondée scientifiquement, etc.

Dans un premier temps, reprenons donc ce rapport. En moyenne sur l'année, 2 % des hospitalisations en Médecine Chirurgie Obstétrique (MCO) et 5 % des soins critiques étaient dus à la Covid-19 :