Lettre ouverte Au Ministre de l’Éducation, A la FAE/FSE-CSQ,

Lundi, le 22 novembre 2021





Objet: Refus de collaboration à l’expérimentation médicale de la « vaccination » des 5-11 ans dans les écoles du Québec.

Nous, enseignants et personnel scolaire du préscolaire, primaire et secondaire du Québec, membres du CÉDH, refusons qu’un traitement expérimental soit administré à nos élèves sur leur temps scolaire. Le Collectif d’Éducation pour les Droits Humains (CÉDH) a vu le jour le 16 septembre 2021. Nous sommes préoccupés par la rapide détérioration des conditions de fréquentation scolaire des enfants et d’exercice des professionnels.

Nous sommes préoccupés par les conséquences de l’application d’un protocole sanitaire contraignant qui s’ajoute aux manques préexistants de ressources actuelles en éducation: pression vaccinale, masque 8h par jour, tests, fermetures de classes ou d’écoles, distanciation physique, discrimination, ségrégation, délation, pressions administratives, pressions hiérarchiques, souffrance des enfants et du personnel, minimisée ou ignorée.