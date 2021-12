Coup de tonnerre : Les CDC ne reconnaissent plus le test PCR comme méthode valide pour détecter les "cas confirmés de Covid-19"



Au cours des dix prochains jours, le test PCR sera déclaré invalide aux Etats-Unis



Prof. Michel Chossudovsky Global Research, 22 décembre 2021



"Le PCR est un processus. Il ne vous dit pas que vous êtes malade". Le Dr Kary Mullis, lauréat du prix Nobel et inventeur de la RT-PCR, est décédé en août 2019.



Cette utilisation abusive de la technique RT-PCR est appliquée comme une stratégie implacable et intentionnelle par certains gouvernements pour justifier des mesures excessives telles que la violation d'un grand nombre de droits constitutionnels, ... sous le prétexte d'une pandémie basée sur un nombre de tests RT-PCR positifs, et non sur un nombre réel de patients. Pascal Sacré, médecin belge spécialisé dans les soins intensifs et analyste renommé de la santé publique.

***

Au cours des dix prochains jours, le test PCR aux États-Unis sera déclaré invalide.



Dans une décision qui fait l'effet d'une bombe, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont retiré le test PCR insidieux comme méthode valide de détection et d'identification du SRAS-CoV-2.



"Après le 31 décembre 2021, les CDC retireront la demande d'autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) auprès de la Food and Drug Administration (FDA) des CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel, le test introduit pour la première fois en février 2020 pour la détection du SRAS-CoV-2 uniquement."



En prévision de ce changement, les CDC recommandent aux laboratoires cliniques et aux sites d'analyse qui utilisaient le test RT-PCR CDC 2019-nCoV de sélectionner et de commencer leur transition vers un autre test COVID-19 autorisé par la FDA.



Les CDC encouragent les laboratoires à envisager l'adoption d'une méthode multiplexée qui puisse faciliter la détection et la différenciation des virus du SRAS-CoV-2 et de la grippe. De tels tests peuvent faciliter le dépistage continu de la grippe et du SRAS-CoV-2 et permettre d'économiser du temps et des ressources à l'approche de la saison de la grippe. Les laboratoires et les sites d'essai devraient valider et vérifier l'essai choisi dans leur établissement avant de commencer les essais cliniques. (c'est nous qui soulignons)



Il leur a fallu presque deux ans pour reconnaître que le test PCR est défectueux et invalide.



Lisez attentivement, ce que cette directive du CDC admet, c'est que le test PCR ne peut pas faire la différence entre "le SRAS-CoV-2 et les virus de la grippe". Nous le savons depuis le début.



Cet avis du CDC publié en juillet 2021 doit être appliqué au cours des deux prochaines semaines, jusqu'à la date limite du 1er janvier 2022.



Sera-t-il exécuté ? Visiblement, il n'y a pas de transition vers "un autre test autorisé du Covid-19".



Le confinement de Noël du Covid-19 Omicron.



MAIS POURQUOI les CDC ont-ils attendu le 31 décembre 2021 pour faire appliquer leur directive d'invalidation du test PCR ?



La grippe saisonnière, qui débute en octobre, a contribué à faire augmenter le nombre de "cas confirmés de Covid-19".



Et depuis peu, ces cas positifs au test PCR sont systématiquement classés dans la catégorie des " cas confirmés de la variante Omicron de Covid-19 ".



C'est aussi une période de l'année où les gens attrapent un rhume de cerveau qui se traduit souvent par un test PCR positif.



Ce mouvement ascendant de cas positifs au PCR est maintenant utilisé par des politiciens corrompus pour soutenir la campagne de peur Omicron et imposer le "confinement de Noël".



Des millions de personnes dans le monde font la queue pour être testées et vaccinées afin de se "protéger" contre le SRAS-CoV-2 (qui ne peut en aucun cas être identifié par le test PCR).



Cela signifie un Mea Culpa. Une reconnaissance tacite par le CDC et la FDA que toute la base de données générée par le test PCR est invalide.



Il y a presque un an, en janvier 2021, l'OMS a remis en question la validité du test PCR qu'elle avait elle-même présenté comme un moyen de détecter et d'identifier le SRAS-CoV-2 au début de la prétendue pandémie en janvier 2020.



La base de données de la prétendue pandémie de Covid-19



Plusieurs milliards de personnes dans plus de 190 pays ont été testées (et re-testées) pour le Covid-19 en utilisant le test PCR qui est défectueux et non valide.



Nous parlons d'environ 260 millions de prétendus " cas confirmés de Covid-19 " (PCR positifs) dans le monde.



La pandémie aurait entraîné plus de 5 millions de décès liés au Covid-19.



Ces chiffres sont absurdes et dénués de sens. C'est un gros mensonge.



Et cette base de données est utilisée pour justifier l'imposition du "virus tueur" à ARNm Covid-19, sans parler du "passeport vaccinal".



N'oubliez pas que, dans les développements récents, le test PCR est couramment utilisé pour prétendument "identifier" les variants, y compris Delta et Omicron, ce qui est à la fois une impossibilité et un mensonge.



C'est un non-sens scientifique. Les cas positifs au test PCR (qui, selon le CDC, pourraient être le résultat de la grippe saisonnière) sont désormais systématiquement attribués au variant Omicron :



"La décision du gouvernement de réimplémenter la nécessité d'un test PCR pour toutes les personnes arrivant au Royaume-Uni de l'étranger le deuxième jour, avec auto-isolement jusqu'à ce qu'un test [PCR] négatif soit rapporté, bien que frustrant pour ceux qui voyagent, est essentiel afin d'identifier rapidement les cas d'infection au variant Omicron et de mettre en œuvre un isolement rapide et une recherche ciblée des contacts pour limiter la propagation de la variante au Royaume-Uni. (soulignement ajouté, Guardian, 27 novembre 2021)



Les autorités sanitaires de la Nouvelle-Galle du Sud, en Australie, ont commencé à effectuer des tests urgents après que deux personnes arrivées cette nuit sur un vol en provenance d'Afrique du Sud ont été testées positives au coronavirus, [test PCR] (Reuters, 27 novembre 2021, nous soulignons).



Sans le faux test PCR, les mesures sanitaires Covid pour Noël n'ont pas de fondement.



Sans le faux test PCR, le récit du Covid-19 tombe à plat. Il n'y a pas de pandémie.