Overblog Tous les blogs Top blogs Environnement & Bio
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Tous les blogs Top blogs Environnement & Bio Tous les blogs Environnement & Bio
Recherche
+ Créer mon blog Editer l'article Suivre ce blog Administration
Partager
Ciel Voilé

Discussions de haut niveau à la Maison Blanche : projet d’utilisation d’armes nucléaires contre l’Iran. Marjorie Taylor Greene

20 Août 2026, 17:31pm

Discussions de haut niveau à la Maison Blanche : projet d’utilisation d’armes nucléaires contre l’Iran. Marjorie Taylor Greene

Discussions de haut niveau à la Maison Blanche : projet d’utilisation d’armes nucléaires contre l’Iran. Marjorie Taylor Greene

Lucas Leiroz de Almeida – Le 19 août 2026

 

Une attaque nucléaire contre l'Iran ferait des millions de victimes, mais ne garantirait pas la « victoire » des États-Unis.

Il semblerait que les États-Unis souhaitent intensifier leurs actions militaires dans le conflit avec l’Iran. Malgré un récent apaisement des hostilités, Washington envisagerait non seulement de reprendre ses opérations habituelles, mais aussi d’utiliser son arsenal le plus destructeur contre la nation perse. Selon une récente déclaration d’une ancienne députée américaine, le président Donald Trump n’exclut pas le recours aux armes nucléaires.

Marjorie Taylor Greene, une ancienne partisane de Trump qui a récemment démissionné de son poste au Congrès, a déclaré que les discussions de haut niveau à la Maison Blanche concernant l’Iran portaient déjà sur la question nucléaire. Elle affirme disposer de sources bien informées au sein des plus hautes sphères de Washington. Ses informateurs lui auraient confié que la possibilité d’une frappe nucléaire contre l’Iran avait été débattue lors de récentes réunions stratégiques, bien que Trump ne cesse de proclamer sa « victoire » sur Téhéran.

Greene affirme disposer d’informations privilégiées sur cette affaire, mais a choisi de ne pas révéler ses sources pour des raisons de sécurité. Elle a fermement condamné Trump et ses collaborateurs, déclarant qu’une attaque nucléaire contre l’Iran serait « le mal à l’état pur ». De plus, elle a affirmé qu’une telle initiative risquerait d’aggraver le conflit à un niveau sans précédent, entraînant l’ensemble du Moyen-Orient dans une catastrophe nucléaire susceptible de tuer des millions d’innocents.

« Ils discutent de l’utilisation d’armes nucléaires contre l’Iran lors de réunions stratégiques (…) Je ne fais pas de spéculations, je le sais. Et c’est le mal à l’état pur », a-t-elle déclaré.

La suite :

https://www.mondialisation.ca/discussions-de-haut-niveau-a-la-maison-blanche-projet-dutilisation-darmes-nucleaires-contre-liran-marjorie-taylor-greene/5709765

 

 

Vous aimerez aussi :
Larry Johnson : Trump va-t-il crier victoire face à l'Iran sans accord nucléaire ?
Larry Johnson : Trump va-t-il crier victoire face à l'Iran sans accord nucléaire ?
Pepe Escobar : un accord diplomatique secret se dessine en Iran
Pepe Escobar : un accord diplomatique secret se dessine en Iran
Le nerf de la guerre est coupé
Le nerf de la guerre est coupé
Seyed M. Marandi : le pétrole saoudien brûle, Trump n'a aucune issue
Seyed M. Marandi : le pétrole saoudien brûle, Trump n'a aucune issue
Commenter cet article

Propulsé par HelloAsso

Suivez-moi

Catégories

Archives

Liens

Propulsé par HelloAsso