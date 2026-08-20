Discussions de haut niveau à la Maison Blanche : projet d’utilisation d’armes nucléaires contre l’Iran. Marjorie Taylor Greene

Lucas Leiroz de Almeida – Le 19 août 2026

Une attaque nucléaire contre l'Iran ferait des millions de victimes, mais ne garantirait pas la « victoire » des États-Unis.

Il semblerait que les États-Unis souhaitent intensifier leurs actions militaires dans le conflit avec l’Iran. Malgré un récent apaisement des hostilités, Washington envisagerait non seulement de reprendre ses opérations habituelles, mais aussi d’utiliser son arsenal le plus destructeur contre la nation perse. Selon une récente déclaration d’une ancienne députée américaine, le président Donald Trump n’exclut pas le recours aux armes nucléaires.

Marjorie Taylor Greene, une ancienne partisane de Trump qui a récemment démissionné de son poste au Congrès, a déclaré que les discussions de haut niveau à la Maison Blanche concernant l’Iran portaient déjà sur la question nucléaire. Elle affirme disposer de sources bien informées au sein des plus hautes sphères de Washington. Ses informateurs lui auraient confié que la possibilité d’une frappe nucléaire contre l’Iran avait été débattue lors de récentes réunions stratégiques, bien que Trump ne cesse de proclamer sa « victoire » sur Téhéran.

Greene affirme disposer d’informations privilégiées sur cette affaire, mais a choisi de ne pas révéler ses sources pour des raisons de sécurité. Elle a fermement condamné Trump et ses collaborateurs, déclarant qu’une attaque nucléaire contre l’Iran serait « le mal à l’état pur ». De plus, elle a affirmé qu’une telle initiative risquerait d’aggraver le conflit à un niveau sans précédent, entraînant l’ensemble du Moyen-Orient dans une catastrophe nucléaire susceptible de tuer des millions d’innocents.

« Ils discutent de l’utilisation d’armes nucléaires contre l’Iran lors de réunions stratégiques (…) Je ne fais pas de spéculations, je le sais. Et c’est le mal à l’état pur », a-t-elle déclaré.

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