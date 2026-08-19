Buchanan et Israël

Buchanan a été l'un des premiers conservateurs issus du courant dominant à critiquer ouvertement l'influence israélienne sur la politique américaine. « Comment osez-vous ! Espèce d'antisémite ! » À la fin des années 1980 et au début des années 1990, il a accusé le lobby israélien d'entraîner l'Amérique dans des guerres inutiles, notamment à l'approche de la guerre du Golfe. Il a dénoncé le fait qu'Israël demandait essentiellement à l'Amérique d'agir selon ses volontés en entrant en guerre.

Vous souvenez-vous du moment où Benjamin Netanyahu s'est présenté devant le Congrès ? Il nous a raconté que Saddam commettait toutes sortes d'atrocités, n'est-ce pas ? Eh bien, à ce moment-là, il a qualifié le Congrès de « territoire occupé par Israël ». Ce sont ses propres mots.

C'est une phrase qui a mis le feu aux poudres à Washington. C'est la phrase qui a causé sa mise au ban. Nous avons évincé Pat Buchanan.

Oui. Oui, c'est ce que vous avez fait. Aujourd'hui, on voit cette même guerre civile se jouer au sein du mouvement conservateur.

D'un côté, il y a les faux conservateurs, le camp du « Israël d'abord », les partisans des guerres sans fin, les néoconservateurs, des gens comme Mark Levin, Ben Shapiro, Ted Cruz, Randy Fine. Ils tiennent des discours fermes sur la liberté, mais dès que les mondialistes agitent la menace de la guerre, ils sont les premiers à envoyer l'argent de vos impôts à l'étranger, en Ukraine, en Israël ou ailleurs. Ben Shapiro a même dit aux conservateurs de se faire vacciner, bon sang.

Ils se fichent du principe « l'Amérique d'abord ». Ce sont les gens que Pat Buchanan méprisait. De l'autre côté, il y a les vrais conservateurs partisans de « l'Amérique d'abord », ceux qui croient en la vision originelle de Washington : non-interventionnisme, commerce équitable et indépendance nationale.

C'est le camp que Buchanan a choisi il y a des décennies. C'est le camp que nous soutenons. C'est le camp de Tucker Carlson.

C'est le camp de Thomas Massie. C'est le camp de Candace. C'est le camp de Nick Fuentes.

C'est pour cela qu'ils sont attaqués. Ils sont pris pour cible par le même establishment qui a tenté de détruire Pat Buchanan. Sauf qu'aujourd'hui, ils disposent de bien plus de moyens financiers et sont bien mieux organisés.

Pat Buchanan est né en 1938. Il a été élevé dans la foi catholique, éduqué par les Jésuites et façonné par l'Amérique des usines, des familles et des fermes. Il parlait souvent de l'agriculteur américain et de la foi. Il ne supportait absolument pas que l'industrie américaine soit délocalisée à l'étranger par les progressistes. Buchanan est devenu rédacteur de discours pour Richard Nixon.

Il a ensuite travaillé pour Ronald Reagan. Il aurait pu s'assurer une place à vie au sein de l'establishment de Washington, mais il a choisi de s'y opposer. Il voyait les choses aussi clairement que Ron Paul : l'Amérique cédait sa souveraineté à des mondialistes non élus, que ce soit au sein de l'UE, de l'OTAN ou des Nations unies.

Durant sa campagne, il a déclaré : « Nous nous battrons pour maintenir les usines et les emplois américains ici même, aux États-Unis. » Et devinez quoi ? On s'est moqué de lui. On a raillé sa vision du protectionnisme, qualifiée de démodée — une vision digne de George Washington.

On affirmait que le protectionnisme était dépassé et que le libre-échange profiterait à tous. En réalité, cela a coulé le travailleur américain, l'a anéanti. Trente ans plus tard, même les progressistes admettent qu'il avait raison.

Les villes de la « Rust Belt » (la ceinture de la rouille) sont devenues des villes fantômes. La Chine contrôle nos chaînes d'approvisionnement. Aujourd'hui, les politiciens plagient ses idées.

Ils appellent cela du populisme. En réalité, c'est du « buchananisme », car Buchanan ne se limitait pas au commerce ; il parlait aussi des frontières.

Il avait prévenu qu'une immigration incontrôlée transformerait l'Amérique au point de la rendre méconnaissable. Il disait : « Une nation incapable de contrôler ses frontières n'est pas une nation. » Il tenait ces propos dès les années 1990.

Regardez autour de vous. Vingt millions d'immigrés clandestins sont entrés sur le territoire ces dernières années, sous la présidence de Biden. C'est une réalité.

L'idée d'un monde unipolaire américain, avec une seule superpuissance restante, est bel et bien révolue. Je considère la Chine comme une superpuissance émergente dès 2020.

Sur les plans économique et militaire, elle deviendra la puissance dominante en Asie. Une superpuissance émergente, donc. Si elle n'avait pas atteint ce statut d'ici 2025, cela m'aurait inquiété.

Ah, 2025... Ce qui me préoccupe, c'est ce qui se passe ici, chez nous : nous semblons nous désagréger en tant que nation — une nation « sous le regard de Dieu, indivisible ». Il me semble que nous sommes en train de perdre tout ce qui faisait notre force.

Nous sommes bel et bien en guerre les uns contre les autres. Et cela concerne l'idéologie, la politique, la religion, la philosophie, tout. Quant aux termes que nous employons les uns envers les autres... je veux dire, je regarde les chaînes d'information par câble, tout comme vous.

Chaque jour, quelqu'un traite quelqu'un d'autre de raciste. Nous n'utilisions pas ce genre de termes entre nous, même à l'époque de la lutte pour les droits civiques. Non, c'est vrai.

Mais votre livre contient un chapitre intitulé *La fin de l'Amérique blanche*. Ainsi, lorsqu'il a affirmé que la classe politique américaine était sous l'emprise d'intérêts particuliers israéliens, les médias l'ont discrédité en le qualifiant d'antisémite. « Vous êtes raciste. »

Tout cela parce qu'il a osé remettre en question le fait qu'Israël dicte la politique étrangère des États-Unis et que nous devrions verser des milliards de dollars à un pays étranger. Il l'a dit clairement : « Le Capitole est un territoire occupé par Israël. » On l'a vilipendé pour cela.

Il a écrit une chronique, devenue célèbre depuis, en juillet 2008. Regardez ceci. Elle s'intitulait *Une crise factice et une vraie crise*.

Et Bucha. À l'époque, il soutenait — à juste titre — qu'Israël et sa « cinquième colonne » à Washington cherchaient à nous précipiter dans une guerre contre l'Iran. Franchement, c'était on ne peut plus juste. Mais l'organisation anti-américaine connue sous le nom d'ADL — l'Anti-Defamation League, que certains qualifient d'organisation terroriste — l'a violemment critiqué pour cela.

Ils l'ont traité d'antisémite, affirmant qu'il avait franchi la ligne rouge. « Patrick Buchanan, vous avez dépassé les bornes. » Ils l'ont qualifié d'antisémite.

Toute la politique étrangère de Pat Buchanan reposait sur le discours d'adieu de George Washington : se méfier des engagements excessifs à l'étranger. Il avait mis en garde contre l'élargissement de l'OTAN.

Il s'était opposé à la guerre du Golfe. Et il a dit — écoutez bien ceci — qu'une ingérence en Europe de l'Est finirait par entraîner l'Amérique dans une guerre contre la Russie.

Une guerre par procuration en Ukraine, ça vous dit quelque chose ? Pour le citer en 1999 : « Si vous continuez à pousser l'OTAN jusqu'aux frontières de la Russie, vous aurez une guerre en Europe de l'Est. » Ce qui est ironique, c'est que les mêmes personnes qui l'ont ignoré financent aujourd'hui une guerre par procuration sanglante en Ukraine, aux portes mêmes de la Russie. Il avait qualifié l'intervention en Irak d'erreur monumentale avant même qu'elle n'ait lieu.

Il affirmait que l'Amérique ne devait pas jouer les gendarmes du monde. Il a été vilipendé par les néoconservateurs comme Dick Cheney et d'autres, ainsi que par les Israéliens et le lobby israélien. Il avait prévenu qu'Hollywood et le monde universitaire orchestraient une révolution culturelle destinée à détruire les fondements mêmes de la civilisation occidentale.

Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il suffit de voir Netflix promouvoir l'idéologie transgenre auprès des enfants. Ainsi, lorsque Trump s'est présenté en 2016, il ne s'agissait pas d'un mouvement inédit.

C'était du « Buchananisme 2.0 ». Nationalisme économique, sécurité des frontières, non-interventionnisme, traditionalisme culturel : Trump a popularisé ces idées, mais c'est Pat Buchanan qui en a élaboré le modèle.

Il a véritablement créé le premier mouvement « l'Amérique d'abord » (*America First*) et a été vilipendé pour cela. Tout comme Tucker et Candace aujourd'hui, il a été traité en hérétique pour avoir osé défier le système. Cela lui importait peu.

Il considérait le patriotisme national comme un devoir. Ce n'était pas un péché, contrairement à ce que croit Mark Levin. Mener des guerres par procuration, menacer Israël d'anéantissement ainsi que les États-Unis...

Cela, en revanche, ne vous pose aucun problème. Écoutez le chef du renseignement américain. Il affirme qu'en 2013, l'Iran ne disposait pas de programme d'armement nucléaire.

Deuxièmement, s'ils commençaient à fabriquer une bombe, nous le saurions. Troisièmement, l'Iran a fait des concessions, mais elles sont insuffisantes. Cela réduit leur capacité à revenir à la situation de 2012.

Et nous avons découvert que leur programme et leur production nucléaires étaient bien plus avancés que ce que nous avions jamais imaginé. C'est ce que... c'est ce que l'administration Obama elle-même a déclaré.

Votre ami Bibi parle de l'Iran et de la bombe depuis 1992. En 2006, il prédisait qu'ils auraient fabriqué 25 bombes avant la fin de la décennie. Voyez qui avait raison.

Sean Hannity, un stylo à la main, le pointant vers Pat Buchanan. Au fait, c'est assez cocasse de voir que, quelque vingt ans plus tard, Sean Hannity écume les plateaux télé pour faire exactement la même chose. Le même disque rayé. Le même numéro. Ça ne finit pas par lasser ? Nous voilà en 2025, et vous continuez à hurler à ce sujet sans la moindre preuve...