La Chine a « modifié » le temps pour créer un ciel dégagé lors d'une célébration politique – étude

Article du Guardian daté du 6 décembre 2021 traduit par un lecteur

https://www.theguardian.com/world/2021/dec/06/china-modified-the-weather-to-create-clear-skies-for-political-celebration-study

Des chercheurs affirment que Pékin a utilisé l’ensemencement des nuages pour créer de la pluie artificielle et réduire la pollution en juillet, dans le dernier exemple d’efforts de « blueskying »

Un article de l’Université Tsinghua a révélé que Pékin avait lancé une opération d’ensemencement des nuages de deux heures à la veille du centenaire du Parti communiste le 1er juillet.

Les autorités météorologiques chinoises ont réussi à contrôler la météo avant une célébration politique majeure plus tôt cette année, selon une étude universitaire de Beijing.

Le 1er juillet, le Parti communiste chinois a célébré son centenaire avec des célébrations majeures, notamment des dizaines de milliers de personnes lors d’une cérémonie sur la place Tiananmen, et un document de recherche de l’Université Tsinghua a déclaré qu’une vaste opération d’ensemencement des nuages dans les heures précédentes avait assuré un ciel dégagé et une faible pollution de l’air.

Le gouvernement chinois a été un partisan enthousiaste de la technologie d’ensemencement des nuages, dépensant des milliards de dollars pour tenter de manipuler les conditions météorologiques pour protéger les régions agricoles ou améliorer des événements importants, y compris les Jeux olympiques de 2008.

L’ensemencement des nuages est une technique de modification du temps, qui consiste à ajouter des produits chimiques comme de petites particules d’iodure d’argent, aux nuages, provoquant l’amas de gouttelettes d’eau autour d’elles et augmentant le risque de précipitations.

Les résultats rapportés de l’étude Tsinghua s’ajoutent à un nombre restreint mais croissant de preuves scientifiques sur le succès de cette technologie. D’autres pays ont également investi dans la technologie d’ensemencement des nuages, mais la Chine a investi des milliards malgré les questions relatives au degré de son efficacité et le débat sur la question de savoir si la manipulation de la météo dans une région pourrait perturber les systèmes météorologiques ailleurs.

Lundi, le South China Morning Post a fait état d' un récent document de recherche qui a trouvé des signes définitifs qu’une opération d’ensemencement des nuages à la veille du centenaire avait produit une baisse marquée de la pollution de l’air.

La célébration du centenaire a fait face à ce que le journal a appelé des défis sans précédent, notamment une augmentation inattendue des polluants atmosphériques et un ciel couvert au cours de l’un des étés les plus humides jamais enregistrés. Les usines et autres activités polluantes avaient été arrêtées dans les jours précédant l’événement, mais la faiblesse du vent a empêché la dissipation de la pollution.

L’article, publié dans la revue à comité de lecture Environmental Science et dirigé par le professeur de sciences de l’environnement, Wang Can, indique qu’une opération d’ensemencement des nuages de deux heures a été lancée à la veille de la cérémonie et que les habitants des régions montagneuses voisines ont rapporté avoir vu des fusées tirées dans le ciel le 30 juin. Le journal a déclaré que les fusées transportaient de l’iodure d'argent dans le ciel pour stimuler les précipitations.

Les chercheurs ont déclaré que la pluie artificielle qui en a résulté a réduit le niveau de polluants atmosphériques PM2,5 de plus des deux tiers et a fait passer la lecture de l’indice de qualité de l’air, selon les normes de l’Organisation mondiale de la santé, de « modérée » à « bonne ».

L’équipe a déclaré que la pluie artificielle « était le seul événement perturbateur de cette période », il était donc peu probable que la baisse de la pollution ait une cause naturelle.

L’année dernière, Pékin a annoncé son intention d’étendre son programme expérimental de modification du temps à une zone 1,5 fois plus grande que l’Inde – 5,5 millions de kilomètres carrés – couverte de pluie ou de neige artificielle. Le Conseil d'Etat a déclaré qu’il visait à mettre en place un système de modification du temps développé d’ici 2025, y compris un autre demi-million de kilomètres carrés abritant des technologies de suppression de la grêle.

Au cours des cinq années précédant, les médias d’État ont affirmé que la Chine avait dépensé plus de 1,3 milliard de dollars américains pour cette technologie et provoqué environ 233,5 milliards de mètres cubes de pluie supplémentaire. En 2019, des responsables ont déclaré que les pratiques de modification du temps, généralement le tir d’obus remplis d’iode pour perturber les fronts météorologiques défavorables, avaient permis de réduire de 70% les dommages causés par la grêle chaque année dans les régions agricoles du Xinjiang.

Cependant, cela a également été utilisé pour des événements politiques et d’autres événements importants, y compris les Jeux olympiques de 2008, le sommet de l’APEC de 2014, ainsi que les défilés de la fête nationale et les réunions annuelles à deux sessions.

Les activités de manipulation météorologique, également connues sous le nom de « blueskying », sont généralement mises en œuvre en conjonction avec des changements sociaux à l’avance des événements, notamment la fermeture d’usines, de la construction et d’autres industries polluantes, et l’encouragement des gens à rester à l’écart des rues ou à quitter la région, a déclaré le Dr Shiuh-Shen Chien, du département de géographie de l’Université nationale de Taiwan, dans un essai de 2019 pour Society + Space.