Laissez les enfants tranquilles, ils sont innocents du Covid

Dre Nicole Delépine et Dr Gérard Delépine Mondialisation.ca, 08 décembre 2021

L’enfant ne participe pas à la transmission du Covid. L’aggravation des brimades sanitaires des enfants sera inefficace et dangereuse. Le masque prolongé est toxique et les injections géniques inefficaces et dangereuses.

Pour élargir leur marché et pousser à la vaccination des enfants qui ne peuvent en espérer aucun bénéfice, les marchands de vaccins et leurs complices prétendent que l’enfant est facteur de transmission de la maladie et instrumentalisent l’amour des enfants pour leurs grands-parents. « Vaccinez-vous pour ne pas risquer de contaminer papy et mamie ».

Ils n’ont pas hésité à les effrayer en montrant à la télé une fiction montrant une grand-mère dans un lit de réanimation « parce que son petit-fils lui a rendu visite une semaine auparavant sans être vacciné. »

Pour accréditer cette fable certains propagandistes des pseudo vaccins (comme K Lacombe ou Jean Castex), ont même accusé publiquement leurs enfants d’être à l’origine de leur maladie pour ne pas reconnaitre que la vraie responsable est l’inefficacité des 2 injections qu’ils ont reçues.

Propagande doublement mensongère car l’enfant ne constitue pas un vecteur de contamination significatif et qu’en plus les pseudo vaccins anti-covid sont incapables de protéger des contaminations.