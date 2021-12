Enquête explosive d'un journaliste roumain sur Ursula Von der Leyen et Pfizer

Publié sur Guy Boulianne – Le 8 décembre 2021

Les 29 et 30 novembre dernier, je recevais un courriel de la part de l’un de mes contacts sur VKontakte, Gérard Luçon. Celui-ci m’écrivait : « Je vous ai transmis en message sur VK une enquête faite par un journaliste roumain, Adrian Onciu, dans laquelle il dévoile l’affaire du contrat “Ursula von der Leyen – Pfizer”. Nous avons traduit cette enquête en français et en anglais, c’est comme on dit “du lourd”. En fichier attaché vous avez l’article traduit en français (par Alex M., traduction que j’ai vérifiée parlant couramment la langue roumaine) avec une introduction que j’ai écrite mais que vous pouvez bien entendu supprimer. Bien amicalement. Gérard Luçon » . Ce dernier m’a aussi transmis ce document qui serait le contrat UE-Pfizer non censuré, ainsi que le document censuré présenté par l’Euro-député roumain Cristian Terheș. Comme le fait remarquer Monsieur Luçon : « Quand on compare les pages c’est assez impressionnant ! »

Cela dit, Adrian Onciu a perdu son emploi à cause de cette enquête. Son patron l’a mis à la porte et a effacé tous ses articles et vidéo des sites de Mediafax et de Aleph News où il avait son émission…