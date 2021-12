Un rapport du gouvernement britannique admet qu'il y a 23,5 millions de personnes en Angleterre qui n'ont PAS reçu une seule dose du vaccin Covid-19

The Exposé le 17 décembre 2021



Pendant des mois, le public britannique a été trompé par des histoires selon lesquelles il n'y aurait que 5 millions de personnes au Royaume-Uni qui auraient refusé d'accepter l'offre d'un vaccin Covid-19. Mais aujourd'hui, nous pouvons révéler que c'est un mensonge.



En effet, un rapport officiel du gouvernement britannique prouve que rien qu'en Angleterre, environ 23,5 millions de personnes n'ont pas reçu la moindre dose de vaccin Covid-19.



C'est en septembre dernier que le public britannique a appris que 5 millions de britanniques avaient jusqu'à présent refusé les vaccins expérimentaux. Sir Patrick Vallance, conseiller scientifique en chef du Royaume-Uni et ancien président de GlaxoSmithKline, a annoncé lors d'un briefing télévisé sur le Covid-19 qu'"il y a environ cinq millions de personnes qui ont droit aux vaccins maintenant et qui n'ont pas été vaccinées".



Eh bien, il s'avère que ces quelque cinq millions de personnes représentent environ 10,3 millions de personnes supplémentaires rien qu'en Angleterre, à compter du 17 décembre 2021, ce qui porte le nombre total de personnes pouvant recevoir le vaccin Covid-19 à 15,3 millions, et à 23,5 millions si l'on inclut tous les enfants de moins de 12 ans.



La population de l'Angleterre est d'environ 56 millions d'habitants, et selon Statista, les chiffres de 2020 montrent qu'environ 3,23 millions d'entre eux sont âgés de 4 ans et moins, et 3,54 millions sont âgés de 5 à 9 ans.



Source :



Le site Statista indique également qu'environ 3,44 millions de personnes ont entre 10 et 14 ans. Si l'on divise ce chiffre par cinq et qu'on le multiplie par deux, on peut calculer le nombre d'enfants de 10 et 11 ans et déterminer la population totale de l'Angleterre pouvant bénéficier d'une injection de Covid-19, c'est-à-dire, bien sûr, toutes les personnes âgées de plus de 12 ans.



Cette équation donne un total de 1,38 million, donc en Angleterre, il y a environ 8,2 millions d'enfants de moins de 12 ans, et 47,8 millions de personnes éligibles pour la vaccination Covid-19.

Ce qui nous amène au rapport de surveillance des vaccins de la semaine 50 de la UK Health Security Agency.



L'Agence britannique de sécurité sanitaire a récemment remplacé Public Health England. Elle est parrainée par le ministère de la Santé et des Soins sociaux et dirigée par le Dr Jenny Harries.



Dans son rapport hebdomadaire de surveillance des vaccins, elle publie une section sur l'"impact sur la population" des vaccins Covid-19, et il est intéressant de noter que "au 12 décembre 2021, la prise vaccinale globale en Angleterre pour la dose 1 était de 67,9% et pour la dose 2 de 62,2%".



Le rapport indique aussi clairement que le taux d'utilisation de la dose 3 était de 31,4 %.Source - Page 3



Voici comment ces pourcentages se traduisent par rapport à la population réelle de l'Angleterre...



Comme nous pouvons le voir ci-dessus, selon le rapport de l'Agence britannique de sécurité sanitaire, 32,4 millions de personnes ont reçu une seule dose, 29,7 millions de personnes ont reçu une deuxième dose et 15 millions de personnes ont reçu une troisième dose au 12 décembre 2021.



Cela signifie qu'il y a 23,5 millions de personnes qui ont refusé de participer à la plus grande expérience réelle jamais réalisée, et non pas seulement 5 millions comme on le prétend depuis des mois et comme on l'utilise pour écrire des articles discriminatoires comme celui-ci du journaliste Andrew Neil -.



Source :



"Il y a encore 5 millions d'adultes britanniques non vaccinés qui, par peur, ignorance, irresponsabilité ou pure stupidité, refusent de se faire vacciner. Ce faisant, ils mettent en danger non seulement eux-mêmes, mais aussi le reste d'entre nous", écrit Andrew Neil pour le Daily Mail.



"S'ils contractent le Covid, ce sont eux qui mettront le plus de pression sur le NHS, en refusant au reste d'entre nous, atteints de maladies graves non liées au Covid, le traitement auquel nous avons droit. Nous payons tous un lourd tribut à ce noyau dur de non-vaccinés".



Non seulement Andrew Neil colporte le mensonge selon lequel il n'y aurait que 5 millions de Britanniques non vaccinés, mais il colporte également le mensonge selon lequel ils mettent le NHS à rude épreuve.



Parce que les données officielles trouvées dans plusieurs rapports de surveillance des vaccins de l'UKHSA montrent que c'est la population vaccinée qui a représenté la majorité des hospitalisations liées au Covid-19 depuis au moins le 16 août 21.



Selon les rapports suivants



Rapport de surveillance du vaccin COVID-19 - Semaine 37 (Couvre les semaines 33-36)

Rapport de surveillance du vaccin COVID-19 - Semaine 41 (Couvre les semaines 37-40)

Rapport de surveillance du vaccin COVID-19 - Semaine 45 (Couvre les semaines 41-44)

Rapport de surveillance du vaccin COVID-19 - Semaine 49 (Couvre les semaines 45-48)



Entre le 16 août et le 5 décembre, la population non vaccinée a été à l'origine de 11 767 hospitalisations dues au virus Covid-19. Mais la population vaccinée a représenté près du double, avec 19 730 hospitalisations, dont 18 406 dans la population vaccinée par la dose 2/3. Cela signifie que la population vaccinée a été à l'origine de 63 % des hospitalisations liées au Covid-19 depuis août 2021.

La situation est encore pire pour la population vaccinée en ce qui concerne les décès.



Entre le 16 août 21 et le 5 décembre 21, 3 070 décès dus au virus Covid-19 ont été enregistrés dans la population non vaccinée en Angleterre, contre 12 058 décès dans la population vaccinée au cours de la même période. Cela représente une différence de 293 %.

Le public est nourri de mensonges, de mensonges, et encore de mensonges.