Un seul ciel bleu au-dessus de nous,

Un océan qui clapote sur tous nos rivages,

Une terre si verte et si ronde,

Qui pourrait en demander plus ?

- Pete Seeger

Arthur Firstenberger – Le 12 janvier 2022

Cell-towers-on-the-ocean-floor.pdf (cellphonetaskforce.org)



En 2018, sur terre et dans l'espace, les préparatifs de déploiement de millions d'antennes étaient très publiquement réalisés et annoncés, pour la "5G", les "villes intelligentes" et l'"Internet des objets". Dans le même temps, et sans aucune publicité, les gouvernements, les laboratoires de recherche et les intérêts commerciaux et militaires collaboraient à des plans visant à créer des "Océans intelligents" et l'"Internet des objets sous-marins" (IoUT). Ils n'ont pas consulté les poissons, les baleines, les dauphins, les pieuvres et les autres habitants des profondeurs.



Aux États-Unis, la National Science Foundation a financé ce qu'elle a appelé le projet SEANet. L'objectif était de permettre une communication sans fil à large bande depuis n'importe quel point sur ou dans les océans vers n'importe quel autre endroit de la planète ou de l'espace. L'internet des objets sous-marins est conçu pour permettre toutes les mêmes capacités de communication que celles fournies sur terre, y compris "la diffusion vidéo en temps réel depuis l'eau".



Au cours des trois dernières années, un flot d'articles a été publié par des scientifiques et des ingénieurs aux États-Unis, en Chine, au Pakistan, au Qatar, en Corée du Sud, en Espagne, en Australie, en Grèce, en Italie, en France, au Maroc, en Arabie Saoudite et ailleurs. En 2020, la revue IEEE Internet of Things Journal a publié un numéro spécial sur l'Internet des objets pour l'océan intelligent. En 2019, la revue Sensors a publié un numéro spécial sur Smart Ocean : Emerging Research Advances, Prospects and Challenges, et cette même revue est en train de publier un autre numéro spécial sur l'Internet des objets sous-marins.



Certaines des activités qui ont soi-disant "besoin" de cette technologie dans les océans sont les suivantes :



la surveillance du changement climatique

le contrôle et le suivi de la pollution

la prévention des catastrophes, y compris les systèmes d'alerte aux tsunamis

l'exploration des océans

la pêche et l'aquaculture

la récolte des récifs coralliens

la surveillance des plaques tectoniques

la navigation

le commerce océanique mondial

l'exploration et la production de pétrole et de gaz

la communication et surveillance militaires

L'infrastructure qui commence à être déployée, dans tous les océans,comprend :

des capteurs et des antennes ("nœuds") au fond de l'océan

des nœuds à différentes profondeurs

des nœuds en surface

des antennes relais à différentes profondeurs pour transmettre des données verticalement du fond à la surface de l'océan, et à la surface de l'océan.

du fond de l'océan à la surface de l'océan, et horizontalement entre les nœuds.

Véhicules sous-marins autonomes (AUV)

Véhicules autonomes de surface (ASV)

robots sous-marins

bouées de surface sans fil

bateaux et navires intelligents

sous-marins intelligents

rivages intelligents



La communication étant plus difficile à réaliser sous l'eau que dans l'air, et plus sujette aux interférences, plusieurs types de moyens de communication sont utilisés dans les océans pour envoyer des données à différentes vitesses et sur différentes distances. Les ondes acoustiques, les ondes radio, les lasers, la lumière LED et l'induction magnétique sont tous utilisés pour inonder les océans de données. Un système GPS sous-marin est en cours de développement. La plupart de ces moyens ne fonctionnent que pour les communications à courte et moyenne portée. La communication à longue portée repose sur les ondes acoustiques et est similaire à la technologie utilisée dans les sonars océaniques.



Ces technologies sont déjà commercialisées et installées dans les océans du monde entier aujourd'hui. Lors de la conférence Oceanology International 2022, qui se tiendra à Londres du 15 au 17 mars, des dizaines de ces entreprises exposeront leurs produits.

WaterLinked vend la technologie des capteurs sous-marins par l'intermédiaire de distributeurs dans le monde entier pour une utilisation dans l'aquaculture, et dans la navigation sous-marine. "Notre technologie Wireless Sense™ permet une communication sans fil fiable et des solutions innovantes de capteurs sous-marins", indique leur site web.

EvoLogics vend des modems acoustiques sous-marins, à moyenne et longue portée, qui "fournissent une communication numérique en duplex intégral."

SonarDyne International vend des modems acoustiques sous-marins à l'industrie pétrolière et gazière ainsi qu'aux gouvernements et aux marines.

Voyis vend des scanners laser sous-marins à courte et longue portée.

GeoSpectrum vend des "systèmes acoustiques intégrés de bout en bout" pour l'exploration pétrolière et gazière et à des fins militaires.

Dynautics vend des véhicules sous-marins autonomes (AUV).

Seaber vend des "micro-AUV sur étagère".

Hydromea commercialise "le tout premier drone sous-marin sans fil".

Mediterraneo Señales Maritimas vend des "bouées de données qui intègrent des capteurs à travers notre enregistreur de données afin que les données puissent être transmises à une station distante et affichées sur notre logiciel".

3D at Depth, Inc. "fournit des systèmes laser LIDAR sous-marins avancés".

Teledyne Marine vend des planeurs sous-marins autonomes, des véhicules sous-marins autonomes ("sous-marins robots sans pilote") et des "systèmes laser pour la plongée sous-marine en eaux peu profondes et profondes".

"Les robots sous-marins essaiment l'océan", indique une page du site web de l'Institut océanographique de Woods Hole. L'institut a développé un système de navigation basé sur l'acoustique qui permet à un grand nombre de robots sous-marins de travailler ensemble. "Au lieu d'utiliser un seul robot sous-marin, plus grand et plus coûteux, pour couvrir une zone de l'océan, nous voulons avoir des centaines, voire des milliers de robots plus petits et moins coûteux qui peuvent tous travailler de manière synchronisée", indique leur page web.

Les organisations de protection des océans font depuis longtemps campagne contre la pollution sonore dans les océans, mais elles commencent seulement à prendre conscience de ce nouveau type d'assaut, qui pourrait éclipser tous les assauts sonores précédents par sa portée et son ampleur. Par exemple, l'une des campagnes de l'organisation environnementale Sea Shepherd s'intitule "Silencing the Deafening Roar of Ocean Noise Pollution". Ils écrivent : "En 1953, Jacques Cousteau a publié un mémoire classique sur ses premiers jours d'exploration sous-marine. Il a intitulé ce livre Le Monde du Silence.

Aujourd'hui, les activités humaines tournent ce titre en dérision. Au cours des dernières décennies, la pollution sonore marine a augmenté à un rythme exponentiel. Le bruit du trafic maritime double chaque décennie.

Le battage de pieux, le dragage, les sonars et l'exploration sismique pour le pétrole et le gaz ajoutent à la cacophonie. Pour la faune marine, et en particulier pour les cétacés sensibles à l'acoustique, ce vacarme anthropique constitue une menace grave et croissante. La pollution sonore des océans provoque un stress important, des changements de comportement, un masquage (c'est-à-dire une difficulté à percevoir les sons naturels importants), des échouages et une perte de sensibilité auditive due au bruit."

À ce mélange s'ajoute désormais l'Internet des objets sous-marins, qui commence à inonder les océans de sons afin de les connecter à Internet. Et ce son sera modulé par impulsions avec les mêmes fréquences nocives que les ondes radio afin de transporter les mêmes données. Et pour communiquer sur de grandes distances, certains des modems acoustiques sous-marins commercialisés sont capables de produire un son aussi fort que 202 décibels. C'est l'équivalent de 139 décibels dans l'air. C'est aussi fort qu'un moteur à réaction à une distance de 30 mètres, et c'est au-dessus du seuil de la douleur chez l'homme.

Ces modems émettent un son modulé à des fréquences allant de 7 kHz à 170 kHz, ce qui englobe la quasi-totalité de la gamme d'audition des dauphins, qui utilisent le son pour chasser et se diriger. Les effets des sonars sur les baleines et les dauphins ont été largement médiatisés. Mais les effets de la pollution sonore sur les poissons et autres habitants des profondeurs sont tout aussi dévastateurs, comme le détaille Lindy Weilgart dans son rapport de 36 pages pour OceanCare. Elle passe en revue 115 études de recherche sur les effets du bruit sur 66 espèces de poissons et 36 espèces d'invertébrés. "La plupart des poissons et des invertébrés utilisent le son pour leurs fonctions vitales", écrit-elle. "Les effets du bruit sur le développement comprennent des malformations corporelles, une mortalité plus élevée chez les œufs ou les immatures, des retards de développement, des retards de métamorphose et d'installation, et des taux de croissance plus lents...

Les impacts anatomiques du bruit impliquent des blessures internes massives, des dommages cellulaires aux statocystes et aux neurones, entraînant une désorientation et même la mort, et une perte d'audition... Sur le plan comportemental, les animaux ont montré des réactions d'alarme, une augmentation de l'agressivité, de la dissimulation et des réactions de fuite, et une diminution de la défense contre les prédateurs, du creusement et de l'entretien du nid, des appels nuptiaux, du frai, de la ponte des œufs et de l'alimentation... Sur le site, les prises commerciales ont chuté jusqu'à 80 % à cause du bruit, les plus gros poissons quittant la zone."

Si ce nouvel assaut se poursuit, il fournira les derniers clous dans le cercueil de nos océans, et -- puisque les océans sont la source de toute vie -- de notre planète. Déjà en 1970, 17 ans seulement après avoir publié Le Monde du Silence, Jacques Cousteau, de retour de 3½ années d'exploration au cours desquelles il a parcouru 155 000 miles, déclarait au monde : "Les océans sont en train de mourir. La pollution est générale." "Les gens ne réalisent pas que toute la pollution va dans les mers", dit Cousteau. "La terre est moins polluée. Elle est lavée par la pluie qui emporte tout dans les océans où la vie a diminué de 40 % en 20 ans. Les poissons disparaissent. La flore aussi." Et ce qui n'était pas empoisonné était exploité pour la nourriture, comme si la vie océanique était une ressource inépuisable. "Les océans sont raclés", dit-il. "Les œufs et les larves disparaissent. Dans le passé, la mer se renouvelait. C'était un cycle complet.

Mais cet équilibre a été rompu avec l'apparition de la civilisation industrielle. Les crevettes sont chassées de leurs trous par des chocs électriques. Les homards sont recherchés dans des endroits impossibles. Le corail lui-même disparaît. Même dans l'océan Indien, qui est peu fréquenté." La vie dans les océans ne tient plus qu'à un fil. Si le rythme de déclin des populations se poursuit, il ne restera presque plus de poissons dans les océans d'ici 2048.

1 Les océans absorbent 24 millions de tonnes de dioxyde de carbone chaque jour, sont 26 % plus acides qu'avant que nous ne commencions à brûler des combustibles fossiles

2 et ont absorbé 93 % de la chaleur générée par les gaz à effet de serre depuis les années 1970

3.L'acidification, la hausse des températures et le chalutage de fond ont déjà causé des dommages aux récifs coralliens que la nature mettrait 100 000 ans à réparer.

4 Les diatomées - un type d'algues à la base de la chaîne alimentaire de l'océan qui est également la source d'un tiers de la production mondiale d'oxygène - ont diminué de plus de 1 % par an depuis deux décennies.

5 Les populations de krill - petits crustacés ressemblant à des crevettes qui constituent une grande partie du régime alimentaire de nombreuses espèces de baleines, de pingouins et de phoques - ont diminué de 80 % depuis les années 1970.

6 Les couches les plus profondes des océans sont gravement appauvries en oxygène, à tel point que les poissons plongeurs ne plongent plus en profondeur mais restent près de la surface pour respirer.

Et les populations de poissons qui vivent dans les profondeurs de l'océan déclinent de façon spectaculaire. Les océans qui se réchauffent ne peuvent plus retenir autant d'oxygène, et ce sont les eaux les plus profondes qui s'appauvrissent en oxygène en premier.

7,8,9,10 Un grand nombre de crabes vivant au fond de l'eau se sont asphyxiés au large des côtes de l'Oregon.

11 Plus d'un millier de lamantins sont morts de faim en 2021 au large des côtes de la Floride parce que les herbes marines dont ils se nourrissent ont été détruites par la pollution.

12 Et il y a tant de plastique dans les océans

13 que les sardines vendues dans une poissonnerie australienne contiennent 3 milligrammes de plastique dans chaque gramme de leur tissu.

14 Bien que les attaques contre les océans et la Terre soient nombreuses, l'attaque la plus urgente, celle qui détruit la planète le plus rapidement, est la technologie sans fil. Elle est elle-même la plus destructrice, et elle accélère et coordonne toutes les autres agressions. Le téléphone portable est le moteur de toute la technologie sans fil, y compris la technologie sans fil sur terre, dans l'espace et dans les océans. Toute la technologie sans fil, de la 2G à la 5G en passant par l'internet des objets et l'internet des objets sous-marins, exige que tout le monde ait un téléphone portable dans les mains. C'est le directeur, c'est la cible, et sans lui, le rythme actuel de destruction ne pourrait pas continuer. Comme le disait Hillel il y a deux mille ans, "Si ce n'est pas maintenant, ce sera quand ? Si ce n'est pas moi, qui ?"

