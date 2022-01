Les fausses couches censurées sur VAERS

Les milliers de fausses couches consécutives aux injections de COVID-19 signalées dans le VAERS sont censurées alors qu'une génération entière est stérilisée.



Brian Shilhavy Rédacteur en chef, Health Impact News – Le 12 janvier 2022

Après une année complète d'injections d'un vaccin expérimental anticovid modifiant les gènes, nous pouvons affirmer avec certitude qu'il s'agit d'une arme de destruction massive, car non seulement elle tue et handicape des personnes dans le présent, mais elle détruit également des enfants à naître dans l'utérus, et rend très probablement stérile une génération entière de femmes en âge de procréer.



Les faits qui étayent cette affirmation se trouvent dans la propre base de données du gouvernement, le Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS), aussi incomplet que soit cet ensemble de données.



Dans mes articles de l'année dernière, j'ai essentiellement utilisé deux méthodes d'analyse des données du VAERS, à savoir la comparaison des données publiées par le gouvernement pour les vaccins expérimentaux COVID-19 avec tous les vaccins approuvés par la FDA au cours des 32 dernières années, depuis le début du VAERS en 1990.



Cela nous donne une véritable approche "pommes contre pommes" en utilisant uniquement les données qu'ils fournissent.



L'autre méthode consiste à déterminer le "multiplicateur de sous-déclaration", car tout le monde admet, y compris les autorités sanitaires gouvernementales, que le VAERS est un système passif qui est largement sous-déclaré.



J'ai utilisé l'analyse du Dr Jessica Rose sur le multiplicateur de sous-déclaration qui est publiée ici, et elle a déterminé qu'à partir de son analyse, la déclaration du COVID-19 dans le VAERS doit être multipliée par un facteur de 41.



Pour arriver au nombre de morts fœtales enregistrées dans le VAERS, j'ai dû tester plusieurs recherches différentes sur les "symptômes" répertoriés et voir ensuite si les résultats de la recherche documentaient les morts fœtales, puisqu'il n'existe pas de données démographiques pour les "morts fœtales".



Voici la liste actuelle des "symptômes" du VAERS qui révèlent des morts fœtales :



Grossesse avortée

Avortement

Avortement complet

Avortement compliqué

Avortement précoce

Avortement incomplet

Avortement provoqué

Avortement provoqué incomplet

Avortement tardif

Avortement manqué

Avortement d'une grossesse extra-utérine

Avortement spontané

Avortement spontané complet

Avortement spontané incomplet

Grossesse ectopique

Interruption de grossesse ectopique

Grossesse extra-utérine avec dispositif contraceptif

Arrêt cardiaque fœtal

Mort fœtale

Mort prématurée du bébé

Accouchement prématuré

Grossesse extra-utérine rompue

Mortinaissance



Cette liste n'est peut-être pas exhaustive. Mais en utilisant cette liste avec la dernière mise à jour du VAERS qui contient des données jusqu'au 31 décembre 2021, j'ai trouvé 3 147 décès fœtaux enregistrés suite aux injections de COVID-19 chez des femmes enceintes, ou chez des femmes en âge de procréer qui sont tombées enceintes peu après avoir reçu l'une des injections expérimentales de COVID-19 (comme les grossesses extra-utérines). (Source.)



En utilisant le multiplicateur de sous-déclaration de 41, le véritable nombre de morts fœtales suite aux injections de COVID-19 devient 129 027 morts fœtales.

Veuillez noter que ces décès s'ajouteraient aux décès enregistrés de personnes déjà nées, qui, selon la publication des données VAERS du 31 décembre 2021, s'élèvent à 21 382 (source).



En utilisant le multiplicateur de sous-déclaration de 41, nous avons 876 662 décès après les injections de COVID-19, et cela en plus des 129 027 décès fœtaux.



CELA FAIT PLUS D'UN MILLION DE MORTS POUR LA SEULE PREMIÈRE ANNÉE DES "VACCINS" COVID-19 !



Vous ne le croyez pas ? Regardez autour de vous les goulots d'étranglement de la "chaîne d'approvisionnement" qui s'aggravent au lieu de s'améliorer, et comprenez qu'il n'y a PAS de pénurie de produits, mais une pénurie de MAIN-D'ŒUVRE HUMAINE !



En utilisant l'analyse "pommes contre pommes" des données VAERS, j'ai effectué exactement la même recherche sur les symptômes énumérés ci-dessus pour tous les vaccins approuvés par la FDA dans la base de données avant décembre 2020, qui est le mois où les deux premières injections de COVID-19 ont reçu une autorisation d'utilisation en urgence.



Cette recherche a donné une valeur de 2 479 morts fœtales après TOUS les vaccins des 31 années précédentes, soit une moyenne d'environ 80 morts fœtales par an. (Source.)



Morts fœtales suite à des vaccins approuvés par la FDA : 80 par an

Morts foetales suite à des injections expérimentales de COVID-19 au cours de la première année : 3,147



Cela représente une augmentation de 3 834 % des décès fœtaux, si l'on se base uniquement sur les données gouvernementales rapportées par le VAERS.



Et si quelqu'un comme moi, assis chez lui derrière un ordinateur, qui fait des recherches dans la base de données VAERS du gouvernement américain, peut voir cela, vous pouvez être sûr que tous les scientifiques et les médecins qui travaillent pour le gouvernement et qui ont également accès à ces données le voient aussi.



Arrêtez d'appeler cela une "théorie du complot" et réveillez-vous !



C'est un plan de réduction de la population. C'est un génocide. Ce sont des crimes contre l'humanité. C'EST LE MAL ABSOLU ! [...]





