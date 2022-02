Angleterre : décès post-vaccinaux des enfants

Les données officielles montrent que les enfants ont 52 fois plus de risques de mourir après avoir été vaccinés contre le Covid-19 que les enfants non vaccinés, et l’ONS essaie de le cacher.

Mohamed Tahiri – Le 30 janvier 2022

L’Office for National Statistics a révélé sans s’en rendre compte que les enfants sont jusqu’à 52 fois plus susceptibles de mourir après la vaccination contre le Covid-19 que les enfants qui n’ont pas reçu le vaccin contre le Covid-19. Le 20 décembre dernier, l’Office for National Statistics (ONS) a publié un ensemble de données contenant des détails sur les « décès par statut vaccinal en Angleterre » entre le 1er janvier et le 31 octobre 21. L’ensemble de données contient divers tableaux montrant des détails tels que « Taux mensuels de mortalité standardisés selon l’âge par statut vaccinal pour les décès impliquant la COVID-19 » et « Taux mensuels de mortalité standardisés selon l’âge par statut vaccinal pour les décès non liés à la COVID-19 ». L’ensemble de données comprend également des « taux de mortalité standardisés selon l’âge par groupe d’âge et statut vaccinal pour tous les décès », mais ils ont commodément omis les données pour les enfants et n’ont inclus que des données sur les groupes d’âge de plus de 18 ans. Ce qu’ils ont également fait dans les données qu’ils ont incluses, c’est regrouper tous les jeunes adultes, ce qui signifie que les taux de mortalité sont calculés pour les 18-39 ans, soit un total de 22 ans. Mais pour tous les autres groupes d’âge, les taux de mortalité sont calculés pour un total de 10 ans, avec 40-49, 50-59, etc.