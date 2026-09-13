Violation présumée, par l’Académie Nationale des Sciences, de l'esprit et de l'intention de la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone

Nous présentons ici des analyses élémentaires de cendres volantes de charbon qui permettent d'expliquer, au sein des données ainsi représentées, toutes les observations précédemment attribuées à des matériaux météoritiques et aux débris de rentrée atmosphérique d'engins spatiaux [8].Plutôt que de superposer nos données aux quatre graphiques existants — ce qui aurait pu prêter à confusion —, nous avons reproduit les graphiques de Murphy et al. [8]. Nous avons ensuite placé à leurs côtés nos propres graphiques, utilisant les mêmes échelles pour représenter les données relatives aux cendres volantes de charbon, comme l'illustrent les figures 1 et 2.

volantes de charbon [9] favorise leur aérosolisation. Leur production annuelle massive, estimée à 4,61 × 10⁸ tonnes/an en 2019 [10], en fait un candidat idéal pour un transport efficace vers la stratosphère par divers moyens [4, 6].

Les preuves indiquent que des particules de cendres volantes de charbon peuvent être propulsées dans la stratosphère [1]. La granulométrie ultrafine des cendres

Article : Des sommes considérables ont été consacrées à l'imagerie et à la mesure des particules stratosphériques. Toutefois, comprendre leurs origines s'est avéré complexe. En 2023, Murphy et al. [8] a présenté un ensemble de données sur les particules stratosphériques pour tenter de démontrer que ces particules sont constituées en grande partie de débris de météores et d'engins spatiaux en phase de rentrée atmosphérique. En nous appuyant sur ces données, nous proposons une identification totalement différente pour ces particules stratosphériques : il s'agit de cendres volantes de charbon dispersées sous forme d'aérosols.

Résumé : Les analyses élémentaires des cendres volantes de charbon concordent avec les données publiées sur les particules stratosphériques ; elles apportent ainsi un soutien probant aux preuves déjà publiées selon lesquelles ces cendres volantes — et non les chlorofluorocarbures — constituent une cause majeure de l'appauvrissement de l'ozone stratosphérique. Pour que la vie puisse perdurer sur Terre, la dispersion de ces cendres volantes sous forme d'aérosols doit cesser.

Nous avons choisi de soumettre cette identification fondamentale sous forme de « Brief Report » (rapport succinct) à la revue *Proceedings of the National Academy of Sciences* (PNAS) ; ce texte est présenté intégralement dans la section suivante.

Bien que nous ayons pu démontrer la similitude entre les particules de cendres volantes et les particules stratosphériques polaires capturées, le nombre de ces dernières était assez limité [1]. Murphy et al. [8] ont compilé une vaste quantité de données sur les particules stratosphériques pour tenter de démontrer qu'elles sont constituées en grande partie de débris de météorites et d'engins spatiaux lors de leur rentrée atmosphérique. Nous avons constaté que ces mêmes données sont parfaitement compatibles avec la présence de cendres volantes dispersées sous forme d'aérosols. Cette identification renforce considérablement le lien que nous avons établi et publié entre ces cendres volantes et l'appauvrissement de l'ozone stratosphérique [1-3].

Nous avons précédemment suggéré que les cendres volantes de charbon dispersées sous forme d'aérosols agissent comme des particules favorisant la nucléation de la glace et réagissant avec l'ozone, tout en constituant une source alternative et une plateforme d'activation pour le chlore, le brome et l'iode [1-3]. Les cendres volantes issues de la combustion du charbon contiennent non seulement ces halogènes, mais aussi de nombreux autres composants dont il a été démontré qu'ils détruisent l'ozone, tels que des particules de carbone, des oxydes minéraux ainsi que des oxydes de fer et de manganèse. Ces cendres volantes, une fois dispersées sous forme d'aérosols, sont vraisemblablement transportées dans la stratosphère par des orages de convection profonde [4], par le brassage atmosphérique à grande échelle [5], par l'anticyclone de la mousson d'été asiatique [6], par des injections directes provenant d'avions volant à haute altitude [7] et peut-être par d'autres mécanismes. Par analogie avec les observations effectuées au sol, ces cendres volantes se concentrent dans les nuages ​​stratosphériques ; au printemps, les particules sont libérées, devenant ainsi disponibles pour contribuer à l'appauvrissement de la couche d'ozone [3]. Des processus d'acidification, l'irradiation, la chimie du fer et des réactions à la surface des particules ou de la glace mobilisent les halogènes liés aux particules. Les radicaux Cl, Br et éventuellement I qui en résultent participent à des cycles catalytiques de destruction de l'ozone. En outre, les cendres contenant du fer peuvent détruire directement l'ozone, générer des espèces réactives de l'oxygène et favoriser la formation de nuages ​​polaires.

Mots-clés : cendres volantes de charbon en aérosols, appauvrissement de l'ozone stratosphérique, particules stratosphériques, Protocole de Montréal, trou dans la couche d'ozone, rayonnement ultraviolet

Résumé : La protection de la couche d'ozone stratosphérique terrestre revêt une telle importance que les 198 nations ont signé la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone ainsi que le Protocole de Montréal ; ces deux textes laissent délibérément la possibilité d'étudier les mécanismes d'appauvrissement de l'ozone autres que ceux impliquant les chlorofluorocarbures (CFC). Malgré les restrictions imposées à la production de chlorofluorocarbures depuis l'entrée en vigueur du Protocole de Montréal en 1989, la destruction de l'ozone stratosphérique n'a pas diminué, mais a augmenté. La survie de la quasi-totalité de la vie sur Terre dépendant de l'arrêt de la détérioration progressive de l'ozone stratosphérique, la Convention de Vienne encourage des avancées fondamentalement nouvelles pour résoudre ce problème. Toutefois, certaines institutions ne partagent pas cette approche. Nous présentons ici une telle avancée, tout en exposant la résistance — jugée non scientifique — rencontrée auprès de l’Académie Nationale des Sciences (NAS) des États-Unis lors de la tentative de publication de ces travaux. Nous avons précédemment suggéré que les cendres volantes de charbon dispersées sous forme d'aérosols agissent comme des particules favorisant la nucléation de la glace et réagissant avec l'ozone, tout en constituant une source alternative et une plateforme d'activation pour le chlore, le brome et l'iode. Nous démontrons ici que les analyses élémentaires de ces cendres volantes concordent avec les données publiées sur les particules stratosphériques ; ces résultats corroborent ainsi fortement les preuves précédemment publiées selon lesquelles les cendres volantes de charbon en aérosol constituent une cause majeure de l'appauvrissement de l'ozone stratosphérique. L'agression technologique mondiale exercée sur l'environnement naturel de notre planète et sur l'ensemble de son biota par les cendres volantes de charbon en aérosols doit cesser immédiatement.

Figure 1 : À gauche : Figure 2 de Murphy et al. [8] présentée côte à côte avec nos tracés de données publiées sur les cendres volantes de charbon [11-17].

Figure 2 : À gauche : Figure 3 de Murphy et al. [8] présentée côte à côte avec nos tracés de données publiées sur les cendres volantes de charbon [11-17].

Les données utilisées pour les figures 1 et 2 proviennent de 12 échantillons de cendres volantes de charbon des États-Unis [11], 23 échantillons d'Europe [12], 20 d'Inde [13] et 24 de Chine [14-17]. Seules les données s'inscrivant dans les plages de valeurs des graphiques respectifs sont représentées.

Bien qu'elles reposent sur un échantillon limité à 79 prélèvements de cendres volantes de charbon, les figures 1 et 2 démontrent clairement, et sans nécessiter d'hypothèses *ad hoc*, que les cendres volantes de charbon aérosolisées correspondent parfaitement à la multitude de particules stratosphériques répertoriées par Murphy et al. [8]. Par ailleurs, ce même document précise : « Outre les signaux très nets de rentrée atmosphérique associés au Li, Al, Cu, Nb, Ag, Hf et Pb, d'autres éléments ont été détectés... Il s'agit notamment du Be, Mg, Ti, Cr, Fe, Ni, Zn, Ga, Mo, Cd, In, Sn, Sb, Ba, Ce, Pr, Nd, Ta, W et Bi. » Tous ces éléments sont présents dans les cendres volantes de charbon [11-17].

Dans les données supplémentaires, Murphy et al. [8] présentent un graphique de nombreux signaux d'ions hafnium (fraction d'ions) en fonction des signaux d'ions niobium et montrent une droite de régression linéaire rouge. Une valeur de niobium de 0,1 correspond à un rapport Nb/Hf de 11,42, avec une erreur statistique inconnue. Onze rapports atomiques Nb/Hf issus de déterminations sur des cendres volantes de charbon [14, 16, 17] donnent une moyenne de 9,56 ± 7,74.

Malgré les restrictions sur la production de chlorofluorocarbures depuis le Protocole de Montréal de 1989, la destruction de l'ozone stratosphérique n'a pas diminué, mais a augmenté [18].

Contrairement aux débris de météores et d'engins spatiaux lors de leur rentrée atmosphérique, les cendres volantes de charbon contiennent de nombreuses substances dont il a été démontré qu'elles détruisent l'ozone [1].

Nous avons apporté la preuve que les cendres volantes de charbon aérosolisées constituent un facteur majeur de destruction de l'ozone stratosphérique [1, 2]. Les données présentées dans les figures 1 et 2 fournissent des preuves supplémentaires convaincantes indiquant que ce sont les cendres volantes de charbon aérosolisées, et non les chlorofluorocarbures, qui détruisent principalement l'ozone stratosphérique.

Notre planète possède un bouclier naturel — l'ozone stratosphérique — qui protège la vie en surface des rayonnements ultraviolets nocifs du soleil. Or, ce bouclier s'affaiblit progressivement. Nous montrons ici que les analyses élémentaires des cendres volantes de charbon concordent avec les données publiées antérieurement sur les particules stratosphériques. Cela démontre de manière convaincante que les cendres volantes — résidus de la combustion du charbon, capables de détruire l'ozone par divers mécanismes [1, 2] — constituent une substance majeure responsable de la destruction du bouclier d'ozone stratosphérique terrestre. Pour que la vie puisse perdurer sur Terre, il est impératif de mettre fin à l'aérosolisation des cendres volantes de charbon.

MOTIFS DU REJET ET DEMANDE DE RÉEXAMEN

L'intégralité de la justification écrite spécifique fournie par (ou pour) ledit rédacteur en chef concernant sa décision de rejeter notre soumission à la revue PNAS sans évaluation se résume à cette affirmation : « La corrélation n'implique pas la causalité. Des décennies de travaux ont démontré que les CFC et autres composés chimiques halogénés sont à l'origine de l'appauvrissement de la couche d'ozone, y compris du trou dans la couche d'ozone. »

Quel est le fondement de cette phrase banale — « La corrélation n'implique pas la causalité » — si ce n'est de tromper ? Dans les limites de longueur et de nombre de références imposées pour notre soumission de « Brief Report » à la revue *PNAS*, nous avons clairement cité nos travaux antérieurs associant les cendres volantes de charbon (dispersées sous forme d'aérosols) à l'appauvrissement de l'ozone stratosphérique. Nous soutenons que la déclaration de *PNAS* en question se focalise exclusivement sur la conformité au consensus, tout en ignorant les thèses alternatives publiées et citées.

Le président de l’Académie Nationale des Sciences (NAS) n'a jamais accusé réception de notre demande initiale de réexamen ; nous lui avions pourtant fixé un délai pour confirmer son intention à ce sujet. Il a ignoré ce délai, actant ainsi par défaut son approbation des décisions éditoriales et de la déclaration de *PNAS* susmentionnées.

Qu'est-ce qui a pu amener l’Académie Nationale des Sciences — autrefois, selon nous, la plus prestigieuse organisation scientifique américaine — à bafouer totalement, en l'espèce, des normes scientifiques établies de longue date ?

IMPLICATIONS ET CONCLUSIONS

La Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone fut le premier traité international signé par toutes les nations du globe, témoignant de l'importance capitale de son objectif pour l'humanité. Dès lors, pourquoi une organisation scientifique nationale, censée être au premier plan, agirait-elle pour empêcher la publication de connaissances élargissant le champ des causes identifiées concernant l'appauvrissement de la couche d'ozone stratosphérique ? L'expérience accumulée tout au long de la carrière de l'un d'entre nous (JMH) suggère une explication possible. Dix années de collaboration professionnelle entre nous en indiquent une autre.

Depuis près d'un demi-siècle, les scientifiques craignent de perdre leurs financements s'ils venaient à critiquer les travaux d'autrui financés par le gouvernement. Par conséquent, les universités enseignent la géophysique et l'astrophysique en se fondant sur des idées infirmées datant des années 1930-1940, tout en ignorant des avancées scientifiques contradictoires pourtant cruciales pour comprendre l'origine et le comportement de notre planète [19], ainsi que la nature de l'univers [20]. Le rejet de notre article par la revue *PNAS* s'expliquerait-il par le fait que nos travaux contredisaient des recherches financées par la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) et la National Aeronautics and Space Administration (NASA) [8] ? Ne comprennent-ils pas que la science consiste à remplacer une compréhension moins précise par une compréhension plus précise ?

Il existe toutefois une autre raison potentielle expliquant ce rejet par *PNAS* : au cours des dix dernières années, les auteurs ont collaboré à de nombreuses études publiées mettant en évidence une activité internationale clandestine et de grande envergure consistant à injecter, par voie aérienne, des particules dans la troposphère. Ces particules présentent des caractéristiques compatibles avec celles de cendres volantes de charbon aérosolisées ; cette activité détruit la vie sur Terre, provoque le réchauffement climatique, nuit à la santé humaine et perturbe l'environnement planétaire [21, 22].

Conformément à l'esprit et aux objectifs de la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone, nous avons réalisé une avancée fondamentale en démontrant que les analyses élémentaires de cendres volantes de charbon aérosolisées concordent avec les données publiées concernant les particules stratosphériques. Cette identification vient ainsi étayer de manière convaincante les preuves que nous avons précédemment publiées, selon lesquelles les cendres volantes de charbon aérosolisées constituent une cause majeure de l'appauvrissement de la couche d'ozone stratosphérique [1-3].

L'assaut technologique mondial mené contre l'environnement naturel de notre planète et l'ensemble de son biota au moyen de cendres volantes de charbon aérosolisées doit cesser ; faute de quoi, nous poursuivrons inévitablement notre course vers la première extinction d'espèces d'origine anthropique de l'histoire.

RÉFÉRENCES

1. Herndon, J.M. et M. Whiteside, Aerosolized coal fly ash particles, the main cause of stratospheric ozone depletion, not chlorofluorocarbon gases. European Journal of Applied Sciences, 2022. 10(3) : p. 586-603. 2. Whiteside, M. et J.M. Herndon, Destruction de l'ozone stratosphérique : rôle du fer contenu dans les cendres volantes de charbon aérosolisées. European Journal of Applied Sciences, 2022. 10(4) : p. 143-153.

3. Whiteside, M. et J.M. Herndon, Nouveau paradigme : les cendres volantes de charbon comme cause principale de l'appauvrissement de l'ozone stratosphérique. European Journal of Applied Sciences, 2022. 10(5) : p. 207-221.

4. Cairo, F., Quand les orages atteignent la stratosphère : pourquoi la structure des tempêtes peut avoir une importance pour le climat. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 2026. 131(9) : p. e2026JD046663.

5. Young, L.H., et al., Intensification de la formation de nouvelles particules observée dans la région de la tropopause aux latitudes moyennes de l'hémisphère nord. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 2007. 112(D10).

6. Yu, P., et al., Transport efficace des aérosols troposphériques vers la stratosphère via l'anticyclone de la mousson d'été asiatique. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2017. 114(27) : p. 6972-6977.

7. Anderson, B., et al., Observations aéroportées des émissions d'aérosols par les aéronefs I : indices d'émission de particules non volatiles totales. Geophysical Research Letters, 1998. 25(10) : p. 1689-1692.

8. Murphy, D.M., et al., Métaux issus de la rentrée atmosphérique d'engins spatiaux dans les particules d'aérosols stratosphériques. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2023. 120(43) : p. e2313374120.

9. Martinello, K., et al., Identification directe d'éléments dangereux dans les minéraux ultrafins et nanométriques issus de cendres volantes de charbon produites lors de la co-combustion avec du diesel. Science of the Total Environment, 2014. 470 :

p. 444-452. 10. Gollakota, A.R., V. Volli et C.-M. Shu, Perspectives d'utilisation progressive des cendres volantes de charbon : une synthèse. Science of the Total Environment, 2019. 672 : p. 951-989.

11. Suloway, J.J. et al., Propriétés chimiques et toxicologiques des cendres volantes de charbon, dans Environmental Geology Notes 105. 1983, Illinois Department of Energy and Natural Resources : Illinois.

12. Moreno, N. et al., Caractéristiques physico-chimiques des cendres volantes issues de la combustion de charbon pulvérisé en Europe. Fuel, 2005. 84 : p. 1351-1363.

13. Gopinathan, P. et al., Caractéristiques géochimiques, minéralogiques et toxicologiques des cendres volantes de charbon et leurs impacts environnementaux. Chemosphere, 2022. 307 : p. 135710.

14. Zhao, L. et al., Comportement de lixiviation des éléments traces issus des cendres volantes de cinq centrales thermiques au charbon chinoises. International Journal of Coal Geology, 2020. 219 : p. 103381.

15. Yang, J. et al., Caractéristiques physico-chimiques et enrichissement en éléments des magnétosphères issues des cendres volantes de charbon. Fuel, 2014. 135 : p. 15-26.

16. Li, J. et al., Géochimie environnementale des charbons d'alimentation et de leurs sous-produits de combustion provenant de deux centrales thermiques au charbon dans la province du Xinjiang, au nord-ouest de la Chine. Fuel, 2012. 95 : p. 446-456.

17. Wei, Q. et W. Song, Caractéristiques minéralogiques et chimiques des cendres de charbon provenant de deux centrales thermiques au charbon à haute teneur en soufre à Wuhai, en Mongolie-Intérieure (Chine). Minerals, 2020. 10(4) : p. 323.

18. Bernhard, G.H., et al., Une analyse actualisée des données de la station Palmer (Antarctique, 64° S) et de San Diego (Californie, 32° N) confirme l'impact majeur du trou dans la couche d'ozone antarctique sur le rayonnement UV. Photochemical & Photobiological Sciences, 2022. 21(3) : p. 373-384.

19. Herndon, J.M., Pourquoi la théorie de la tectonique des plaques est erronée : Introduction aux géosciences modernes. 2025 : Amazon.com. https://www.amazon.com/Why-Plate-Tectonic-Theory-Wrong/dp/B0G1B6BWJ5/

20. Herndon, J.M., Science céleste : Le plus haut niveau de connaissances sur les planètes, les étoiles, les galaxies, la matière noire et bien plus encore. 2025 : Amazon.com https://www.amazon.com/dp/B0G4M8CT8W/

21. Herndon, J.M. et M. Whiteside, La nature comme arme de guerre mondiale : La destruction délibérée de la vie sur Terre. 2021 : Amazon.com https://www.amazon.com/dp/B09KN2LFXL/

22. Herndon, J.M. et M. Whiteside, Les chemtrails ne sont pas des traînées de condensation : Le visage du mal. 2022 : Amazon.com. https://www.amazon.com/dp/B09X49TGWB/