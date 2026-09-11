La bataille de la géo-ingénierie : qui contrôlera le ciel en l'absence de règles convenues ?

Je pense que le problème majeur réside dans l'absence de réglementations reconnues. Les Nations unies et les organisations internationales le constatent déjà : il n'existe aucune règle établie. C'est d'ailleurs une question qui devient très urgente. Nous avons assisté à de nombreuses conférences et à de multiples débats internationaux sur ce sujet précis. Des pays vont déjà de l'avant avec des programmes — entre guillemets — de modification météorologique localisée ; ils procèdent à des essais. Le Royaume-Uni, par exemple, a déjà entamé des recherches et des essais en plein air. En somme, c'est une logique de jeu à somme nulle. Cette question est sur la table depuis des décennies, mais les pays commencent désormais à passer à l'action en extérieur, et non plus seulement dans des laboratoires de recherche. Par conséquent, les dirigeants d'autres pays se disent : « Si nous ne prenons pas part à la course, nous serons distancés, voire pénalisés ou lésés, à moins d'agir pour nous protéger ou de tenter d'arriver les premiers. » C'est la même logique, le même concept que pour les centres de données : un jeu à somme nulle, sans considération pour les effets à long terme. Même si l'on atteint l'objectif en premier, quel sillage de destruction a-t-on laissé derrière soi pour y parvenir ? C'est donc un véritable problème. C'est un sujet qui fait l'objet de vifs débats, surtout ces dix dernières années, à mesure que ces programmes et ces recherches se sont intensifiés ; pourtant, aucune règle n'a été établie. Des pays du monde entier débattent de cette question. Mais tant que le débat se poursuit, une interrogation demeure : qui détient l'autorité ? Qui sera responsable en cas de problème ? Qui devra répondre de ses actes si des recherches, des expériences ou des projets menés dans votre pays ont des conséquences néfastes pour les citoyens du mien ? Aucune solution n'a encore été trouvée. Il n'existe pas — comme vous venez de le dire — d'ensemble de règles convenues et applicables, tout simplement parce que cela s'avère impossible. À mon avis, en tant qu'avocat examinant les recherches, il est impossible d'élaborer un ensemble de règles qui n'affecterait pas négativement un pays plus qu'un autre. Certains pays ne peuvent tout simplement pas participer à ce débat. Ils ne peuvent pas participer à cette course. Par conséquent, ils subiront inévitablement les conséquences néfastes des recherches menées par d'autres nations, des mesures de sécurité nationale, et ainsi de suite. Dans ce genre de scénario, on constate généralement que c'est le pays le plus riche ou celui qui progresse le plus vite qui l'emporte ; mais que gagnent-ils au juste ? Comme le montrent les données, ils sont en train de créer une situation de jeu à somme nulle. Ils participent à ce jeu à somme nulle et vont l'emporter, tout en empoisonnant les citoyens du monde entier — excusez-moi — et en altérant irréversiblement notre atmosphère, nous précipitant potentiellement vers une situation dont nous ignorons tout. Des scientifiques du monde entier mettent en garde contre le fait même de participer à ces recherches ou de s'engager dans cette compétition, car nous ne connaissons pas les conséquences à long terme. Et lorsque plusieurs pays y prennent part, il devient absolument impossible de calculer les retombées. La situation est donc extrêmement dangereuse. Nous n'avons pas de règles, tout simplement parce que nous sommes incapables de les définir. Il n'existe aucun moyen de déterminer qui sortira vainqueur. Le vainqueur transformera cette technologie en arme pour en tirer profit, comme l'ont affirmé Lyndon B. Johnson et tant de dirigeants à travers les siècles : « Celui qui contrôle la météo contrôle le monde. » C'est précisément parce que nous en étions conscients que nous ne nous sommes pas lancés activement dans cette voie ; et pourtant, nous y voilà.