DANGERS DES VACCINS : CO-INVENTEUR DÉNIGRÉ, MILLIERS DE SCIENTIFIQUES IGNORÉS

Daniel Zink – Le 7 février 2022 - Kairos

En décembre dernier, Robert Malone, biologiste moléculaire et épidémiologiste, s’est exprimé au nom de milliers de médecins et autres scientifiques, signataires d’une déclaration critiquant fortement la politique vaccinale actuelle, notamment à l’égard des enfants (1) . Malone est un des principaux contributeurs de la découverte de l’ARNm. Visiblement, la déclaration est globalement ignorée des médias classiques. Quant à Malone, au lieu de prendre vraiment en compte son approche et de l’intégrer à un vrai débat autour des politiques sanitaires (débat qu’on attend toujours), la quasi-totalité de ces médias tend à discréditer cet expert (voire le fait franchement). Depuis peu, les choses vont plus loin encore, avec notamment le blocage de son compte Twitter (2) .