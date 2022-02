Injections, piège à covidés

Jean-Dominique Michel – Le 16 février 2022

Les lectrices et lecteurs réguliers de ce blog savent déjà combien, de mois en mois et comme d’autres bien sûr, il aura constitué un espace de réflexion et même d’aventures intellectuelles. J’ai eu l’inspiration d’y publier beaucoup, mettant à profit mes différents ordres d’expertise patiemment acquis au long de trente années de travail et d’enseignement en santé publique. Mais aussi avec le privilège d’y accueillir une foule impressionnante de beaux esprits, certains parmi les tout meilleurs de leurs domaines – sous les quolibets disgracieux d’une certaine clique pseudo-zététique (des comiques sans le savoir – les pires !)

Dans son dernier point hebdomadaire (dont je conseille le visionnement à tout le monde tant il constitue une nouvelle leçon de science), le Pr Didier Raoult s’exclame « Arrêtons de prendre les experts pour des imbéciles ! » à quoi on pourrait ajouter symétriquement « arrêtons de prendre autant d’imbéciles pour des experts ! »

Il est vrai que le mal est diablement répandu par les temps qui courent, y compris au sein de certains cercles dits scientifiques. Mais qui ne le sont en réalité pas : il y a ainsi aujourd’hui toute une caste de « politiciens de la science » qui sont au domaine du savoir ce que d’aucuns sont à celui des affaires publiques : des affairistes et des gredins, et surtout des ignorants.

La « Task Force scientifique » en Suisse par exemple est un comité qui s’est co-opté (si, si ! la preuve figure dans la référence infra) puis imposée au gouvernement, lequel n’est, de notoriété publique, que l’exécutant de Big Pharma dans ce petit pays vert mais chimique dont les labos constituent la plus puissante industrie, bien avant les banques !