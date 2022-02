La Suisse abandonne les mesures anti-Covid

Lauriane B - Le Courrier des stratèges – Le 16 février 2022

A partir du 17 février, le Conseil fédéral Suisse lève presque toutes les mesures sanitaires. La Suisse compte actuellement plus de 20’000 nouveaux cas en 24 heures et 66,78% de la population est considérée comme entièrement vaccinée contre le Covid-19. La Confédération décide néanmoins de rejoindre le Danemark, le Royaume-Uni, l’Irlande, la Croatie et la Catalogne, sur la liste des pays abandonnant les restrictions sanitaires.

Levée complète des restrictions, sauf pour le masque et l’isolement des personnes testées positives

Dès demain, les suisses vont retrouver une vie quasi-normale . L’accès aux magasins, aux restaurants, aux établissements culturels, aux établissements ouverts au public et aux manifestations est à nouveau possible sans masque ni certificat Covid.

Les recommandations de télétravail tombent également et les organisateurs de grands évènements n’ont plus l’obligation de demander d’autorisation spéciale. Le nombre de personnes admises dans les magasins ou les remontées mécaniques n’est plus restreint non plus.

Un isolement des personnes dépistées positives pendant cinq jours reste tout même imposé ainsi que le port du masque dans les transports en commun et à l’hôpital.

L’ouverture des frontières

Pour venir en Suisse, plus besoin de remplir un formulaire de localisation (PLF) ni de montrer une preuve de vaccination, de guérison ou un test négatif.