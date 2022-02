"Les Infiltrés": l’ouvrage qui expose au grand jour la connivence entre État et cabinets de conseil

Publié le 21/02/2022 à 12:10 Auteur(s): FranceSoir

Dans « Les Infiltrés », ouvrage publié chez Allary éditions ce 17 février, Matthieu Aron et Caroline Michel-Aguirre, grands reporters à L’Obs , révèlent le détail d’un système qui s’est mis en place progressivement au cours des quinze dernières années en France : l’abandon des missions stratégiques de l’État à des cabinets de conseil, pour la plupart anglo-saxons. Tous les secteurs sont concernés : la Santé, l’Éducation, mais aussi des plus sensibles comme celui de la Défense. Une omniprésence des grands cabinets de conseil américains qui selon les auteurs, en plus de coûter au contribuable français des sommes faramineuses pour des résultats souvent médiocres, soulève des craintes liées la souveraineté et la sécurité de la France.

Des dépenses gardées confidentielles

Matthieu Aron et Caroline Michel-Aguirre ont passé de longues journées à éplucher les milliers de contrats relatifs aux conseils sur la refonte des services publics, la rationalisation du système de santé, etc. Leur conclusion : chaque année, les sommes versées aux cabinets de conseil oscillent entre 1,5 et 3 milliards d’euros. Une dépense annuelle très élevée, qui ne peut néanmoins être déterminée précisément, puisque les ministères ne communiquent pas sur leurs frais en consultation.

C’est pourquoi, en mai 2021, les deux journalistes se sont adressés à Amélie de Montchalin, la ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, chargée de superviser les plus importants marchés, pour connaitre le montant exact de ces dépenses. Sa réponse : elle n’en sait rien…

Pourtant, il y a matière à creuser. En janvier 2021, le grand public découvrait l’existence du cabinet McKinsey à la suite des révélations du site d’information Politico. Le ministère de la Santé avait fait appel à ses services en vue de l’épauler dans l’organisation logistique de la campagne vaccinale contre le Covid-19, qui n’en était alors qu’à ses balbutiements, apprenait-on. Une information confirmée par le Canard Enchainé, puis Gabriel Attal. La nouvelle de la coordination de la campagne vaccinale par un cabinet américain laissera place, dès le lendemain, à une autre information choc, rapportée par l’hebdomadaire Le Point : le cabinet facture à l’État ses services relatifs à la gestion vaccinale à deux millions d’euros… par mois.