Dix jours avant le 7 octobre, MBZ avait informé Netanyahou d’une offensive majeure du Hamas

Réseau Voltaire | 11 septembre 2026

Selon חטופים – 843 ימים של הפקרה (Enlevé : 843 jours d’abandon), un nouveau livre de Shlomi Eldar et Ruth Yuval (éditions Kinneret Zmora), le président des Émirats arabes unis, Mohammed ben Zayed Al Nahyane (MBZ) a téléphoné au Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, quelques jours avant l’attaque du 7 octobre.

Il l’a informé que Yahya Sinwar, le chef militaire du Hamas, préparait une offensive majeure contre Israël. L’appel a duré 45 minutes. Le Premier ministre lui a répondu qu’Israël était déjà préparé et que l’attaque viendrait de Cisjordanie, pas de Gaza.

Selon les auteurs, l’appel de MBZ intervenait après que les négociations entre Israël et le Hamas ont été interrompues par Netanyahou. L’appel reflétait une menace directe de Yahya Sinwar, furieux de la rupture des négociations. Sinwar parlait de « Zinzal » (tremblement de terre), un mot que les Arabes emploient pour désigner des guerres et des révolutions. Très inquiet de l’attitude désinvolte de Netanyahou, MBZ a présenté les faits à William J. Burns, le directeur de la CIA. Ce dernier a alors envoyé un rapport de confirmation au Premier ministre.

• En outre, le même livre affirme que cheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, Premier ministre du Qatar, a téléphoné à David Barnea, directeur du Mossad, le 7 octobre, jour de l’opération « Déluge d’Al-Aqsa ». Il lui a dit avoir forcé le Hamas à libérer tous ses otages en échange de l’engagement d’Israël de ne plus opérer d’incursion dans Gaza. Cependant Barnea lui a répondu : « S’ils veulent libérer les civils, qu’ils les libèrent. Nous ne sommes pas prêts à parler avec le Hamas. »

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