Mgr Viganò soutient les camionneurs canadiens : « Il faut prendre position, se battre pour la liberté ! »

Le 12 février 2022 – mondialisation.ca

L’archevêque Carlo Maria Viganò a fait l’éloge des camionneurs canadiens qui protestent contre l’obligation vaccinal et les a exhortés à prier pour que la cause de la liberté triomphe de la tyrannie.

« Votre protestation, chers amis camionneurs canadiens, rejoint un chœur mondial qui veut s’opposer à l’établissement du Nouvel Ordre Mondial sur les décombres des États-nations. »

Chers frères et sœurs camionneurs canadiens,

Le coup d’État mondial qui, au cours de ces deux années de farce psycho-pandémique, a été mené par l’élite mondialiste apparaît plus clairement si nous ne nous limitons pas à considérer ce qui s’est passé dans des nations individuelles, mais élargissons notre regard à ce qui s’est passé partout.

Votre protestation, chers amis camionneurs canadiens, rejoint un chœur mondial qui veut s’opposer à l’établissement du Nouvel Ordre mondial sur les décombres des États-nations, à travers la Grande Réinitialisation voulue par le Forum économique mondial et par les Nations-Unies sous le nom d’ Agenda 2030 . Et nous savons que de nombreux chefs de gouvernement ont participé à l’ École des jeunes leaders de Klaus Schwab — les soi-disant Global Leaders for Tomorrow — à commencer par Justin Trudeau et Emmanuel Macron, Jacinta Ardern et Boris Johnson, et avant cela Angela Merkel, Nicolas Sarkozy et Tony Blair.