S'incliner devant l'autorité : La véritable contagion de notre temps

Julian Rose – Le 7 février 2022 – globalresearch.ca

https://www.globalresearch.ca/bowing-authority-real-contagion-our-time/5769620



Il doit y avoir un puissant processus subconscient à l'œuvre parmi une grande partie de la population pour qu'un pourcentage aussi élevé fasse ce qu'on lui dit, en dépit du fait que ce qu'on lui dit de faire manque de toute justification pratique ou explication logique et risque fortement de lui nuire.



Les exemples abondent. L'un des plus frappants est "la grande arnaque du port du masque de Covid". Pourquoi quelqu'un accepterait-il de porter un tel masque ? Avec un minimum de recherche, on reconnaîtrait instantanément qu'il s'agit d'un morceau de tissu/papier inutile qui restreint la respiration et donne l'impression d'être un criminel.



Pourquoi quelqu'un ferait-il confiance et suivrait-il les conseils d'un politicien qui ne démontre aucune compréhension de ce à quoi il demande à ses électeurs de se conformer ?



Comment quelqu'un capable d'une pensée indépendante - sans même s'arrêter pour réfléchir - pourrait-il considérer qu'un éditorial dans les grands médias soutenus par les entreprises représente la voix de la raison ?



Pourquoi quelqu'un suivrait-il sans broncher une annonce de la BBC demandant aux téléspectateurs de dénoncer une personne qui choisit de ne pas se faire vacciner ? Et ainsi de suite.



Au fond de notre psyché, il doit y avoir un fort besoin prédéterminé de se conformer. De choisir le "politiquement correct" et d'obéir sans critique aux instructions des figures d'autorité et des soi-disant "experts". Quelque chose qui pousse les gens à se mettre à genoux devant un certain type de figure de proue, sans jamais prendre la peine de vérifier l'authenticité des proclamations de cette personne.



Il est particulièrement évident que la télévision exerce un effet subversif instantané sur le jugement des gens. "Je l'ai vu à la télé", dit l'être exalté pour justifier l'importance qu'il accorde aux propos et aux opinions de cet individu. Il suffit que cette personne soit "apparue" sur l'écran sacré.



Le fait d'apparaître à la télévision confère instantanément à quelqu'un un statut supérieur à celui d'une personne de même rang qui n'y apparaît pas.



L'authenticité de la société de télévision ou du journaliste est rarement remise en question. Les chaînes de télévision nationales ont développé une "aura d'autorité" soigneusement élaborée et ceux qui y apparaissent sont élevés dans une catégorie "importante", même si ce qu'ils disent est du pur charabia.



Comme la réaction au médecin avec sa blouse blanche et son stéthoscope - la majorité semble perdre tout sens de l'équilibre lorsque cette figure mythique passe la porte et dit "Quel est le problème ?".



Cette forme d'obéissance à l'autorité est vieille comme le monde. Et l'une de ses icônes d'autorité est une figure de proue appelée "Dieu".



Combien de lecteurs ont été élevés avec un régime d'Ancien et de Nouveau Testament ? L'ancien, si je me souviens bien, était rempli de déclarations d'un dieu hautement dictatorial. Une autorité particulièrement friande de vengeance et de guerre, qui utilisait la "peur de la désobéissance" pour s'assurer que sa position élevée n'était jamais sérieusement menacée.



Il était difficile de ne pas éprouver un sentiment de crainte devant les pouvoirs apparemment omniscients de ce dieu.



Ensuite, nous retrouvons cette même figure autoritaire qui punit Adam et Eve pour avoir osé croquer dans une pomme particulièrement attirante. "Le fruit défendu". Quelque chose que ce dieu leur avait spécifiquement ordonné de ne pas faire : "Ne mangez pas de l'arbre de la connaissance", a-t-il dit.



Mais pourquoi diable a-t-il donné cet ordre ? La nature a sûrement donné à cette pomme une aura spéciale, une attraction naturelle qui ferait directement appel à nos papilles gustatives et à notre sens de la curiosité - des dons de Dieu pour chaque être humain, après tout. Et si cette pomme poussait aussi sur "l'arbre de la connaissance", on serait doublement tenté de la cueillir et d'en prendre une bouchée. Je le serais, pas vous ?



Mais oh, quel désastre - Adam et Eve ont eu la timidité de désobéir à l'autorité d'un monstre de contrôle céleste - et ont été chassés du jardin d'Eden. Ce dont Adam et Eve ont été accusés par la suite est appelé "le péché originel". Mais est-ce un péché de défier la parole d'un dieu irrationnel qui veut contrôler le comportement de deux prototypes de l'humanité ?



Depuis lors, toute la tribu humaine souffre sous le joug de cette fausse "proclamation de culpabilité"[1].



Je vois ici un mythe puissant qui, jusqu'à aujourd'hui, agit sur le psychisme de ceux qui suivent les ordres de ceux qui sont considérés comme "supérieurs" à eux. Adam et Eve, pour moi, ont été les premiers praticiens de la "désobéissance civile" dûment documentés. Il y a quelque chose d'héroïque dans leur défi à la "parole de Dieu".



Dans cet acte audacieux, je reconnais une rupture très nécessaire avec un état (et un lieu) d'innocence enfantine dans lequel la "liberté" d'une personne dépend de son obéissance inconditionnelle à la figure paternelle et de l'absence d'un véritable esprit propre. Nous parlons ici d'adultes, pas d'enfants.



Pourtant, tout autour de nous, il y a ceux qui semblent ne pas avoir encore découvert qu'ils ont un esprit propre, en particulier lorsqu'ils se heurtent à ceux qui montent sur leur piédestal politique pour déclarer : "Vous devez vous vacciner". "Vous ne devez pas sortir de chez vous". "Vous devez avoir peur du Covid". "Vous devez nous faire confiance."



Et si vous vous faisiez confiance à vous-même ? Qui conseille de le faire ?



Se faire confiance, c'est faire confiance à son pouvoir de discernement. Faire confiance à son intuition, à sa capacité à être conscient - et à sa capacité à dire "NON".



Ce "moi" auquel vous faites confiance par-dessus tout, est un conduit de la conscience cosmique, un fragment du divin. En vous mettant d'accord avec ce "moi", vous découvrez que vous suivez le chemin de la vérité et que vous surmontez ainsi les fausses figures d'autorité qui veulent que vous achetiez leur mensonge et abandonniez votre précieuse liberté pour leur protection mortelle.



En ce moment même, des centaines de millions de personnes trouvent en elles ce trésor et apprennent à lui faire confiance. Qui plus est, ils sont attirés par la même richesse chez les autres - et se rassemblent dans le cadre d'un puissant mouvement de résistance mondiale.



C'est ce mouvement qui est destiné à renverser les dieux stériles de leurs trônes narcissiques creux.



Pour ceux qui sont dépendants de la soumission aux faux dieux, la route va être difficile. La liberté implique d'utiliser son esprit, de prendre des responsabilités, de nouer des relations créatives et de devenir un être humain mature.



Ceux qui ont peur de s'engager dans cette voie resteront donc piégés dans leur esclavage moins qu'humain. Mais une fois que leurs sombres protecteurs auront été contraints de fuir devant la marée montante de la vérité manifeste, où se cacheront-ils ?



Pour la plupart d'entre nous, le tournant se produit au moment où les diversions de notre zone de confort ont pratiquement disparu.



Lorsque l'"autorité" chimérique à laquelle nous avons permis de diriger le spectacle n'est plus là pour être blâmée pour un recul continu vers l'esclavage, un vide s'ouvre. Un vide dont ceux qui sont dépendants de l'ancien ordre factice se retrouveront à faire partie.



Tandis que ceux qui sont déjà libérés de la dépendance compromise aux règles de la matrice, se rassembleront, unis dans la poursuite libératrice d'encourager la manifestation d'une nouvelle ère éclairée. Ceux qui ont traversé le feu et sont sortis de l'autre côté, libérés de l'illusion.



Covid nous a fait une faveur. Il nous a donné la chance d'affronter enfin nos dépendances délirantes et de voir que les "autorités" qui soutiennent ce mensonge flagrant ne sont ni plus ni moins que les mercenaires d'une cabale criminelle infectée par Lucifer.



Si nous voulons ne plus jamais être trompés, nous devons être totalement guéris de la contagion de la déférence envers les faux dieux et de la soumission maladive aux fausses autorités.