Mesdames, messieurs les maires, au nom de la paix vous devez parrainer ce candidat

Mesdames Messieurs les maires de France,

En tant que citoyen de ce grand pays qu’était la France, je viens vers vous aujourd’hui au nom de tous les citoyens pour qui la liberté et la paix sont et doivent rester les fondements de notre société.

Ainsi nous souhaitons attirer votre attention et soumettre à votre bienveillance l’enjeu vital aujourd’hui du parrainage pour cette élection présidentielle.

En effet nous entendons régulièrement que nombreux sont celles et ceux d’entre vous qui ne souhaitent pas parrainer un(e) candidat(e) au nom d’une soi-disant peur d’être soumis au questionnement de la population.

Nous ne pouvons croire une seule seconde que les maires de France puissent avoir peur d’assumer leur devoir de permettre à un scrutin de représenter la diversité d’opinion dans une élection aussi importante que l’élection présidentielle.

Vous, mesdames et messieurs les maires de France, êtes les derniers gardiens de notre démocratie, ceux qui sont au plus près du peuple et comprennent les attentes des Français.

Aujourd’hui le gouvernement en place nous emmène tout droit vers une guerre avec la Russie par un jeu malsain de mauvaises alliances et une « information » à sens unique.

Quelle que soit votre opinion sur les évènements en cours, êtes-vous prêt à sacrifier vos enfants, vos petits-enfants , ce qu’il reste de nos industries et de notre économie soutenue à bouts de bras à coups de milliards qui devront être remboursés par notre descendance ?

Nous disons non ! Nous sommes la France, la nation qui a dit « NON » aux guerres hégémoniques des Etats-Unis et de leur outil de manipulation des nations qu’est l’OTAN.

La France c’est illustrée la dernière fois le 18 mars 2003 par la parole de Jacques Chirac en refusant de suivre les Etats Unis dans leur objectif d’envahir l’Irak . Nous voyons tous à présent ce qu’est devenu l’Irak, puis l’Afghanistan la Lybie, la Syrie, sans mentionner tous les autres théâtres de guerres où sont présents les « bienfaiteurs » de l’OTAN.

Cela nous amène donc à suggérer la présentation d’un candidat qui, pour la plupart d’entre vous est peu ou pas connu, alors qu’il représente une référence pour quelques millions de Français, notamment sur l’Internet.

Pourquoi est-il peu connu du grand public ? C’est très simple : il n’est jamais invité par les grands médias , et quand il l’est, il est souvent moqué parce qu’il est capable d’expliquer aux Français comment des articles de lois et traités fondamentaux rédigés par des inconnus régissent nos économies, notre force militaire, notre éducation, notre vie quotidienne.

Depuis 2007, Il rend public les scandales impliquant nos dirigeants mais aussi ceux de l’union européenne et pose des questions que vous, mesdames et messieurs les maires de France, voudriez voir posées mais auxquelles aucun politique du pouvoir en place ni de l’opposition ne souhaite répondre pour une raison simple : Il connaît le travail d’un chef d’état, il a souvent accompagné et participé à des négociations de chefs d’état en tant que conseiller économique, il est aussi passionné d’histoire, connaît l’histoire de France mais aussi celle des autres nations, faisant de lui la personne idéale pour nous représenter dans notre politique internationale, il connaît le fonctionnement de notre gouvernement, en somme, il connaît son travail.

Avant de nommer le candidat dont il est question, permettez-nous tout d’abord, mesdames messieurs les maires de France, de vous présenter ses actions :

Depuis qu’il a créé son parti politique en mars 2007 suite à la découverte dans les couloirs du pouvoir que la France n’était plus souveraine, et régulièrement soumise au pouvoir des puissances d’argent , il décide de parcourir la France. Toute la France, pas uniquement sa capitale, régulièrement, et à n’importe quelle époque de l’année, dès qu’il le peut.

Il s’est présenté à plusieurs élections, notamment les européennes de 2014, les régionales de 2015, les présidentielles de 2017 où il a notamment déchiré le document qui soumet la France a des politiques créées pour la France mais jamais par la France.

Pour se présenter à cette élection il avait obtenu 587 parrainages. Enfin il présente sa formation politique aux législatives de 2017 en présentant le plus de candidats, 574, même si aucun média ne l’a mentionné. Oui mesdames et messieurs les maires cela s’appelle de la censure. Même si notre constitution considère les candidats sur un pied d’égalité , les médias considèrent eux des «grands »candidats, généralement ceux qui provoquent l’abstention, et des petits candidats, ceux qui proposent d’autres solutions et quelquefois sont les plus aptes aux fonctions (c’est notre cas ici).

Lors de toutes les élections auxquelles il a participé, le programme de sa formation politique était accessible par internet et posait un préalable systématique à une élection : Le casier judiciaire vierge . Cette caractéristique fût appliquée lors de la présentation des candidat(e)s issu(e)s de sa formation aux élections européennes, régionales, législatives.

Dans l’intégralité des élections auxquelles il a participé, le ministère de l’intérieur, après évaluation de son programme, l’a toujours qualifié « sans étiquette » ou « divers ».

Depuis 2007 il se déplace et présente à toute la France ses conférences sur l’histoire de notre nation , les conséquences de notre appartenance à l’union européenne et à l’OTAN ou encore les effets de l’Euro sur notre pouvoir d’achat et nos exportations.

Ses conférences durent souvent quatre à cinq heures mais personne ne s’ennuie !

Il est le candidat dont les vidéos d’information dépassent régulièrement le million de vues sur sa chaîne you tube.

Enfin, depuis 2007, il explique notamment aux Français(es) que notre appartenance à l’union européenne nous lie à l’OTAN et nous oblige à en suivre sa politique destructrice (voir références ci-dessous)

Aujourd’hui, il est fondamental que ce candidat participe à l’élection présidentielle et qu’il explique aux Français(es) que la situation d’aujourd’hui , est organisée de longue date, qu’elle s’inscrit dans un projet hégémonique de domination de la planète et qu’il n’est en aucun cas l'intérêt des Français(es) d’y participer.

Nous devons protéger nos familles et privilégier la paix avant tout.

C’est pourquoi aujourd’hui nous vous demandons de présenter ce candidat officiellement au conseil constitutionnel dans les jours qui viennent en contactant le siège de notre formation politique pour demander le passage d’un collaborateur et remplir ensemble le document de présentation du candidat François ASSELINEAU.

Aujourd’hui notre candidat totalise 247 parrainages, il nous en manque 253 et nous comptons sur vous. Toutes nos coordonnées figurent sur https://www.upr.fr

Mesdames, Messieurs les maires de France, au nom de tous les citoyens de ce pays et de leurs enfants qui souhaitent préserver la paix, merci !

Références :

https://presidentielle2017.conseil-constitutionnel.fr/les-parrainages/parrainages-par-candidat/index.html

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/06/02/presidentielle-2022-qui-sont-les-candidats-declares-et-pressentis_6082545_4355770.html

https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/tv/france-5-epinglee-par-le-csa-pour-avoir-presente-l-upr-comme-un-parti-d-extreme-droite-30-10-2018-7931646.php

https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Europeennes/elecresult__europeennes-2019/(path)/europeennes-2019/FE.html