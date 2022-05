Efficacité des vaccins : une diminution drastique affichée par la DREES pose question

Publié le 09/05/2022 à 20:09 FranceSoir

D'après les graphiques de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES), entre début janvier et fin avril 2022, l'efficacité affichée des vaccins a considérablement chuté, au point que les "complètement vaccinés" sont désormais surreprésentés (en comparaison des "non vaccinés" et par rapport au taux de vaccination) au niveau des taux d'hospitalisations, de soins critiques, de décès ou de positivité. Une observation qui avait déjà été faite à l'étranger, notamment en Angleterre .

À noter : Pour les statistiques étudiées ci-dessous, la DREES précise que les comparaisons sont faites entre les "non vaccinés (zéro dose)" et les "complètement vaccinés (deux doses ou plus)" , excluant les "primo dosés" . Pour davantage de clarté, nous étudions dans cet article les données en population générale et faisons abstraction de certains biais potentiels.