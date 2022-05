 Les rapports de l'Agence suédoise de santé publique ont faussé les taux de mortalité des non-vaccinés et des vaccinés 

L'Agence suédoise de santé publique a induit le public en erreur sur les avantages de la vaccination contre le Covid-19 en enregistrant les décès de Covid-19 parmi les vaccinés comme non vaccinés.

Plus de 900 décès dus au Covid-19 ont été présentés à tort comme survenant chez des personnes non vaccinées, ce qui fausse considérablement l'efficacité du programme de vaccination, dont l'Agence suédoise de santé publique est responsable.

Nous exigeons que les données originales relatives à ce cas soient rapportées dans leur intégralité. Nous exigeons également qu'une évaluation indépendante et totalement transparente soit menée pour les taux de mortalité parmi les non-vaccinés par rapport aux différents sous-groupes de vaccinés.

Le rapport hebdomadaire de l'Agence suédoise de santé publique compte les personnes comme non vaccinées jusqu'à 14 jours après avoir reçu une deuxième dose. Cela introduit un biais dans la déclaration des décès par Covid-19, selon le statut vaccinal. Ce que signifie ce changement n'est pas rapporté par l'Agence et une fausse image est présentée aux médias et au public suédois. Pour une raison quelconque, cela ne semble pas concerner l'Agence.

Par exemple, lorsque le journaliste Per Shapiro a posé la question pertinente suivante à la conférence de presse de l'Agence suédoise de santé publique le 27 janvier 2022 : "Alors, pourquoi brouillez-vous le vrai groupe de contrôle et quand allez-vous rendre compte de la façon dont les non vaccinés se sont réellement comportés par rapport aux autres ?" Britta Björkholm a répondu : « Je ne sais pas quoi dire. Nous avons beaucoup de données, nous avons beaucoup de chiffres, nous effectuons un suivi de différentes manières. Je pense que nous sommes transparents et rapportons ce qui est pertinent » .

Nous avons demandé des données à l'Agence suédoise de santé publique sur le nombre de décès dus à l'infection au Covid-19 en 2021, lorsque la vaccination a été mise en place. Pour quatre groupes :

complètement non vaccinés, partiellement vaccinés : ceux qui avaient reçu la dose 1 et moins de 21 jours se sont écoulés, partiellement vaccinés : soit au moins 21 jours se sont écoulés après la dose 1 mais la dose 2 n'a pas été administrée ou la dose 2 avait été administrée mais moins de 14 jours s'étaient écoulés et complètement vacciné : la dose 2 ou 3 avait été administrée et au moins 14 jours s'étaient écoulés après la dose 2.

Les résultats sont présentés dans le tableau suivant. Dans son rapport hebdomadaire, l'Agence suédoise de santé publique a transféré les décès des personnes partiellement vaccinées (groupe 2 = 666 et groupe 3 = 253) au groupe non- vacciné. Cela a faussé le nombre de décès dans le groupe non vacciné de 919 personnes, soit 32 %. Au lieu de cela, ces décès auraient dû être comptés dans le groupe vacciné, qui augmente ainsi de 919 personnes ou 135%.

Le graphique suivant montre une comparaison des données fournies par l'Agence dans son dernier rapport hebdomadaire sur le nombre de décès dans le groupe non vacciné avec les données que nous avons reçues .

Note de bas de page : Le chiffre du rapport hebdomadaire pour janvier 2021 est différent, car il inclut les personnes qui ont eu une infection Covid-19 confirmée avant le 1er janvier 2021. Par conséquent, nous avons utilisé le nombre total de personnes décédées en janvier 2021 et dont il a été confirmé qu'elles avaient une infection Covid-19 à partir du 1er janvier de cette année, c'est-à-dire les données que nous avons reçues de l'Agence suédoise de santé publique. Selon le bilan hebdomadaire, aucune personne vaccinée n'est décédée en janvier 2021 (ce qui signifie qu'aucune personne complètement vaccinée n'est décédée).

Une réanalyse des statistiques selon les catégories définies ci-dessus, soulève la possibilité d'une augmentation du taux de mortalité (décès pour 100 000) par infection au Covid-19 dans les 21 premiers jours après la dose 1, par rapport aux non vaccinés. Ainsi, en 2021, un total de 666 personnes sont décédées au cours de cette période de 21 jours. Cette forte mortalité suite à l'administration des vaccins Covid-19 peut avoir plusieurs causes.

Le programme de vaccination a été mené au milieu d'une épidémie majeure, ce qui ne se produit pas normalement. Par exemple, le vaccin contre la grippe saisonnière est administré avant que l'infection n'entre dans un pays. Il existe également des preuves dans des études pré-imprimées que les vaccins Covid-19 peuvent augmenter la mortalité par Covid-19 dans la première période après l'injection.

Plusieurs explications de la sensibilité à l'infection après la vaccination contre le Covid-19 ont été proposées, notamment une diminution des lymphocytes dans les jours suivant l'administration des vaccins Pfizer et AstraZeneca . L'immunosuppression qui s'ensuit pourrait entraîner une « épuisement » des ressources du système immunitaire et une insuffisance pour faire face à une autre infection.

Nous proposons afin d'évaluer correctement les effets de la vaccination contre le Covid-19, que toutes les personnes injectées soient considérées comme vaccinées, mais pas nécessairement immunisées. Bien qu'une immunité significative à médiation par les anticorps ne se produise que 21 jours après la dose 1 ou 14 jours après la dose 2, lors de l'évaluation de l'efficacité du vaccin, les taux de mortalité au cours de ces intervalles de temps doivent également être pris en compte. Si le taux de mortalité est plus élevé pendant les périodes avant que le vaccin n'ait eu le temps de générer une immunité, par rapport au taux de mortalité des personnes non vaccinées, alors l'effet protecteur est négatif plutôt que positif . 3 .

Afin que les individus puissent prendre une décision éclairée sur les risques et les avantages de la vaccination contre le Covid-19, nous demandons à l'Agence suédoise de santé publique de rendre compte publiquement des données brutes sur les taux de mortalité des personnes complètement non vaccinées ainsi que de celles vaccinées à partir du jour où elles a reçu la dose 1. La mortalité pour ces groupes et les sous-groupes spécifiques du groupe vacciné doit également être calculée pour ceux qui ont reçu :

la dose 1 et moins de 21 jours se sont écoulés, la dose 1 et au moins 21 jours se sont écoulés mais la dose 2 n'avaient pas encore été administrés, la dose 2 et moins de 14 jours s'étaient écoulés, ceux qui avaient reçu la dose 2 et au moins 14 jours s'étaient écoulés, la dose 3 et moins de 14 jours s'étaient écoulés, et dose 3 et au moins 14 jours s'étaient écoulés.

Nils Littorin , MD, officier supérieur en psychiatrie, PhD en microbiologie clinique

Anette Stahel , MSc en biomédecine

Ann-Cathrin Engwall , immunologiste et virologue, PhD en biologie cellulaire moléculaire avec une orientation immunologique

Ragnar Hultborn , MD, spécialiste en oncologie, professeur émérite

Sture Blomberg , MD, spécialiste en gynécologie et unité d'anesthésie et de soins intensifs, professeur agrégé

Lilian Weiss , MD, spécialiste en chirurgie générale, professeure agrégée

Niklas Lundström , professeur agrégé de mathématiques

Boris Klanger , MD, spécialiste en médecine générale, directeur des opérations

Dinu Dusceac , MD, spécialiste en cardiologie, PhD

Susanna Hartmann-Petersen , MD, spécialiste en dermatologie, PhD

Bo Jonsson , MD, spécialiste en psychiatrie générale, PhD

Anna Maria Wiedemann , MD, spécialiste en médecine générale, PhD

Roger Nilson , MD, spécialiste en orthopédie et médecine de la toxicomanie

Anne Liljedahl , MD, spécialiste en médecine générale et médecine d'urgence

Ludwig Hellmundt , MD, spécialiste en anesthésie, médecin de la douleur

Nina Yderberg , MD, spécialiste en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent

Hanna Åsberg , MD, spécialiste en médecine générale

Constanze Pilgram , MD, spécialiste en orthopédie

Carina Ljungfelt , MD, spécialiste en médecine générale

Ute Krüger , MD, spécialiste en pathologie

Karin Olsson Vallander , MD, spécialiste en ophtalmologie

Ida Höglund , MD, spécialiste en chirurgie

Lisa Palmlöf , MD, spécialiste en médecine de réadaptation

Delia Slotte , MD, spécialiste en psychiatrie

Margareta Andersson , MD, spécialiste en médecine générale

Magnus Burling , MD, spécialiste en médecine générale

Sara Mattson , MD, spécialiste en médecine générale

Arnaldo Kaminer , MD, officier supérieur de la maison en psychiatrie