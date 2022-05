Pfizer dit à un juge fédéral être propriétaire du gouvernement fédéral et donc à l’abri du droit normal des contrats

23 mai 2022 - Paul Craig Roberts

Pfizer affirme que son accord avec Washington en vertu de la « Other Transaction Authority » permet à Pfizer de violer les règlements sur les essais cliniques et les lois fédérales protégeant le public.

En d’autres termes, Pfizer a le pouvoir légal de commettre des fraudes qui tuent des gens.

https://www.theepochtimes.com/pfizer-moves-to-dismiss-lawsuit-from-covid-19-vaccine-trial-citing-prototype-agreement_4481422.html?

Comme je l’ai expliqué à maintes reprises, le gouvernement américain est privatisé. Il est géré par des intérêts privés dont les représentants se trouvent à la SEC, à la FDA, à l’EPA, à la Réserve fédérale et à toutes les autres agences de réglementation. Comme George Stigler l’a clairement indiqué il y a 60 ans, les agences de réglementation américaines sont capturées par les industries qu’elles sont censées réglementer. Le pouvoir des intérêts privés vient aussi du fait que les intérêts privés financent les campagnes politiques. Chaque élu – Chambre, Sénat, Président – et chaque fonctionnaire d’État et local sait qu’il est en fonction grâce aux contributions à la campagne. Cela signifie que les élus sont responsables devant leurs donateurs, et non devant les électeurs. Le pouvoir des intérêts privés a été renforcé par la décision de la Cour suprême des États-Unis qui a donné essentiellement la capacité illimitée aux entreprises d’acheter le gouvernement pour servir leurs intérêts.

C’est la véritable image des États-Unis d’aujourd’hui. Les États-Unis sont un pays qui ne peut servir que des intérêts privés, jamais l’intérêt public, lui-même un intérêt difficile à définir dans un pays où la politique identitaire est omniprésente.

Dans l’Amérique d’aujourd’hui, l’intérêt public est « l’intérêt de qui ? » Le multiculturialisme ne peut jamais aboutir à un intérêt uni. Aujourd’hui, il y a un éventail d’intérêts qui essaient de tout avoir tout en supprimant d’autres intérêts. Les féministes, autrefois une force puissante, sont en train de perdre face aux « transgenres ». Même les anciennes héroïnes féministes sont maintenant annulées et censurées par les plateformes.

Les Américains blancs, qualifiés de « racistes aversifs », ont perdu face aux Noirs qui ont obtenu des préférences légales, violant ainsi le 14e amendement de la Constitution américaine qui a été adopté dans le but explicite d’établir l’égale protection de la loi. Les hétérosexuels autrefois sanrosact répondent maintenant aux homosexuels autrefois criminels et sont tenus de suivre une « formation de sensibilisation » pour apprendre la déférence envers les homosexuels, les minorités préférées et les demandeurs transgenres.

Aujourd’hui, la discrimination est contre l’homme hétérosexuel blanc qui est étiqueté comme un « terroriste domestique » à moins qu’il ne se joigne à la persécution des hommes hétérosexuels blancs et n’ait pas voté pour Donald Trump. Le Parti démocrate américain a défini son rival, le Parti républicain, comme le parti des suprémacistes blancs, le parti des « déplorables de Trump ».

La société qui existe est que les États-Unis sont aujourd’hui tellement divisés qu’ils ne constituent plus un pays. Il n’y a PAS DE CROYANCE OU DE PRINCIPE UNIFICATEUR. Les États-Unis sont devenus une tour de Babel, et les Américains ne savent pas qui leur a apporté cette affliction et l’effondrement sociétal qu’elle entraîne.