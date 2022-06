Le scientisme, pas la science, règne sur le perchoir

Dr Mercola Global Research – Le 9 juin 2022

Au fur et à mesure que la technocratie et le transhumanisme se sont élevés au premier plan, ils ont apporté avec eux leur propre forme de science – le « scientisme » – qui est fondamentalement la religion de la science. En d’autres termes, c’est une croyance même en l’absence de preuves, ou face à des preuves contraires, et c’est un problème très grave.

Le problème le plus clair avec l’avertissement de « croire la science » est que des experts de bonne foi se trouvent de tous les côtés de toute question empirique donnée.

Le sacerdoce scientifique est intolérant aux nouvelles idées alors que, simultanément, les moteurs de recherche et la numérisation de la littérature scientifique ont érodé leur autorité en tant que gardiens de la connaissance.

À l’heure actuelle, les gardiens du sacerdoce scientifique ne semblent pas avoir l’intention d’ouvrir ses portes à des étrangers et à des penseurs indépendants. Au contraire, ils essaient d’accroître massivement leur contrôle sur l’information que nous sommes autorisés à voir et à partager, même au point de proposer la création de comités de certification pour le partage des avis médicaux par les médecins de la police.

L’idée qu’un groupe de personnes puisse être le seul arbitre de la « vérité » est irrationnelle. Les préjugés individuels s’insinuent toujours, et plus l’influence d’un tel groupe est grande, plus ces préjugés deviendront enracinés et dogmatiques, jusqu’à ce que le système soit corrompu jusqu’à la moelle. On pourrait soutenir que la foi dogmatique dans des consensus scientifiques inexistants est la raison pour laquelle nous sommes là où nous sommes aujourd’hui.

*

La science a longtemps été considérée comme un bastion de la logique et de la raison. Les scientifiques ne tirent pas de conclusions basées sur des émotions, des sentiments ou la foi pure. Il s’agit de construire un ensemble de preuves reproductibles. Eh bien, c’est ce qu’il était, mais à mesure que la technocratie et le transhumanisme se sont élevés au premier plan, ils ont apporté avec eux leur propre forme de science – le « scientisme » – qui est fondamentalement la religion de la science. Sheldon Richman du Libertarian Institute écrit :1