Selon un médecin, les médias et les responsables de la santé devraient « dire la vérité » sur les vaccins contre la COVID pour enfants

Dans une vidéo publiée cette semaine, Vinay Prasad, M.D., MPH, a dénoncé ce qu'il a qualifié de « mensonges et exagérations » concernant les vaccins contre la COVID-19 et les enfants, diffusés par les médias et les responsables de la santé publique.

Children's Health Defense – Le 28 juin 2022 – mondialisation.ca

Vinay Prasad, M.D., MPH, a abordé cette semaine les informations trompeuses sur les enfants et les vaccins contre la COVID-19 provenant de quatre sources :

Le New York Times, l’ancien conseiller de Biden pour la réponse à la COVID-19, Andy Slavitt, le chef de la réponse à la COVID-19, le Dr Ashish Jha, et l’école de santé publique de l’université Brown.

Prasad a fait ces commentaires dans sa réponse enregistrée sur vidéo à la couverture médiatique de la décision du 15 juin de recommander les vaccins contre la COVID-19 de Pfizer et Moderna pour les nourrissons et les jeunes enfants.

M. Prasad avait un message pour les « experts » qui espèrent convaincre les parents de faire vacciner leurs jeunes enfants contre la COVID-19 : « Vous ne persuadez personne. »

« Vous en faites un peu trop, vous n’êtes pas honnête et, ce faisant, vous vous discréditez », a déclaré M. Prasad.

M. Prasad, hématologue-oncologue et professeur associé au département d’épidémiologie et de biostatistique de l’Université de Californie à San Francisco, a critiqué les vaccins contre la COVID-19 – et en particulier leur utilisation chez les enfants – depuis leur introduction.

Il a cité un article du New York Times qui déclare :