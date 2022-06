Vaccins anti-COVID-19 et grossesse : une entreprise risquée

Le 18 mai 2022 • par DailyClout

À ce jour, aucun essai clinique humain n’a été mené par une société pharmaceutique de vaccins contre la COVID-19 pour déterminer si les vaccins sont sûrs pendant la grossesse ou l’allaitement. Toutes les autorisations d’utilisation d’urgence (EUA) excluent les femmes enceintes et aucun vaccin contre la COVID-19 n’a été approuvé pour une utilisation pendant la grossesse. Étonnamment, cependant, de nombreuses organisations médicales professionnelles ont fortement promu leur utilisation pendant la grossesse malgré l’absence de données de sécurité.

Malheureusement, comme de plus en plus de femmes enceintes ont été vaccinées, des événements indésirables graves sont exposés à la fois dans les documents de Pfizer et dans la base de données médicale du ministère de la Défense (DOD).

Grâce à la publication de documents confidentiels de Pfizer ordonnés par un tribunal (la FDA voulait que ces documents restent non divulgués pendant 75 ans), nous avons appris que les femmes enceintes et les mères allaitantes étaient exclues des phases 1, 2 et 3 des essais sur l’homme. Un document de Pfizer récemment publié énumère 21 groupes de personnes qui ont été exclues de toutes les phases des essais de Pfizer et distingue spécifiquement les « femmes enceintes ou qui allaitent » comme n’étant pas en mesure de participer à l’un des essais. https://www.phmpt.org/wp-content/uploads/2022/04/125742_S1_M5_5351_c4591001-fa-interim-sample-crf.pdf (Livre d’étude annoté pour la conception de l’étude: C4591001 Version de la conception de l’étude: 11.0, 2020, page 33 point 2.h 11, exclusion 11A00 selon les critères d’exclusion).

Malgré cela, des organisations telles que l’American College of Obstetrics and Gynecology (ACOG) et la Society for Maternal-Fetal Medicine (SMFM) sont de fervents défenseurs de la vaccination des femmes enceintes et allaitantes. D’une manière sans précédent, l’ACOG a constamment promu la vaccination des femmes enceintes, tout en reconnaissant dans ses directives cliniques qu'«aucun des vaccins contre la COVID-19 approuvés en vertu de l’EUA n’a été testé chez des femmes enceintes ».

https://www.acog.org/clinical/clinical-guidance/practice-advisory/articles/2020/12/covid-19-vaccination-considerations-for-obstetric-gynecologic-care

Alors, comment pourraient-ils promouvoir un vaccin expérimental et non testé pour les femmes enceintes? Il s’avère que leurs recommandations cliniques s'appuient sur une étude erronée menée sur quelques dizaines de rats en France.

Avant que des essais de recherche puissent être effectués sur des femmes enceintes humaines, un nouveau médicament doit d’abord être testé sur des animaux gravides. Celles-ci sont appelées études de toxicité pour le développement et la reproduction (DART). Dans les lignes directrices cliniques de l’ACOG, ils ont déclaré que les « études DART pour le vaccin Covid-19 de Pfizer-BioNTech ont été rapportées en Europe ... Selon le rapport, les études animales utilisant le vaccin COVID-19 de Pfizer / BioNTech n’indiquent pas d’effets nocifs directs ou indirects en ce qui concerne la grossesse, le développement embryonnaire / fœtal, la parturition ou le développement postnatal. https://www.acog.org/clinical/clinical-guidance/practice-advisory/articles/2020/12/covid-19-vaccination-considerations-for-obstetric-gynecologic-care

Nous voyons donc que leur confiance dans l’innocuité du vaccin de Pfizer repose uniquement sur des études animales. Compte tenu de l’extrême importance d’étudier les effets d’une nouvelle technologie vaccinale sur les femmes enceintes et leur progéniture, on pourrait s’attendre à ce que cette étude soit menée par des chercheurs indépendants en utilisant une conception robuste qui répond à des questions fondamentales. Des questions comme y avait-il des anomalies congénitales ou des problèmes de développement de la progéniture et y avait-il des effets à long terme sur la fertilité?

Après un examen de cette étude, il est étonnant de découvrir qu’elle a été réalisée sur seulement 44 rats et pour une durée de seulement 42 jours !

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8163337/

À leur crédit, il s’avère que la rate est le mammifère idéal pour faire des études de grossesse car elle n’a besoin que de 21 jours de la conception à l’accouchement. La moitié des grossesses de rongeurs ont été interrompues au jour 21 par césarienne et les fœtus ont été retirés de la mère. Tous ont été euthanasiés puis étudiés anatomiquement. L’autre moitié a été autorisée à accoucher naturellement, puis a été surveillée jusqu’à ce qu’elle soit accouplée à l’âge de 21 jours, lorsque les autres ont été euthanasiées.

C’est bien avant que des problèmes de développement aient pu être observés parmi la progéniture et empêche toute étude de sécurité ou de fertilité à long terme des mères ou de leur progéniture. Les effets sur la fertilité dans cette étude ont été déterminés par dissection et examen des ovaires des rats mères qui étaient complètement matures au moment de la vaccination.

Après cette étude de 42 jours sur 44 rates gravides, ils ont conclu qu’il n’y avait « aucun effet sur la fertilité féminine et le développement de la progéniture prénatale et postnatale chez les rats atteints de BNT162b2, vaccin COVID-19 à base d’ARNm ». Ainsi, soi-disant, la condition préalable à une étude DART était complète. Cependant, il y a au moins deux problèmes flagrants avec cette étude.

Premièrement, elle ne répond pas aux exigences d’une étude DART, qui consiste à « détecter les effets d’un médicament dans un cycle de reproduction complet comme pertinents pour les humains: de la conception initiale à la capacité de reproduction dans la prochaine génération ». Il n’y a aucun moyen de savoir si des effets indésirables sur le développement de ces rats nouveau-nés se sont produits, et encore moins de savoir si leur capacité de reproduction (fertilité) a été altérée.

Deuxièmement, les auteurs de l'étude sont en conflit d’intérêts important. La clause de non-responsabilité « Déclaration d’intérêt concurrent » au bas de la publication révèle que neuf des dix auteurs de l’étude étaient employés par Pfizer ou BioNTech et détenaient des actions de Pfizer ou de BioNTech. Il n’y a aucun moyen pour ces chercheurs d’être impartiaux; ils avaient tous un intérêt direct dans un résultat positif pour que les essais de vaccins aillent de l’avant. Tout résultat négatif aurait complètement mis un terme à tout essai clinique humain. Il semblerait qu’ils aient caché ce fait du mieux qu’ils pouvaient.

Voici les auteurs énumérés en haut de l’article : Christopher J. Bowman, Marie Bouressam, Sarah N. Campion, Gregg D. Cappon, Natasha R. Catlin, Mark W. Cutler, Jan Diekmann, Cynthia M. Rohde, Rani S. Sellers et Claudia Lindemannd.

Il y a une clause de non-responsabilité répertoriée tout en bas sur la dernière page de l’article. Il n’utilise que des initiales, il est donc facile de le manquer. Comparez les initiales de la clause de non-responsabilité à la toute fin avec les auteurs énumérés au début.

Malgré cela, les femmes enceintes aux États-Unis ont été encouragées à se faire vacciner sur la base d’une étude extrêmement limitée sur les animaux DART qui présentait des conflits d’intérêts évidents. Ces femmes, probablement par peur de la COVID-19 et avec l’assurance du CDC, de la FDA et des organisations professionnelles médicales, ont reçu le vaccin. D’ici la fin de 2020 et jusqu’en 2021, des milliers de femmes enceintes ont été vaccinées pendant la grossesse sans approbation de l’UCE.

Il est à noter que même avec toutes les organisations promouvant la vaccination pendant la grossesse, l’OMS a recommandé de ne pas le faire au moins jusqu’en janvier 2021. Maintenant, elle ne recommande pas contre cela, mais recommande plutôt que les femmes enceintes pesent les risques potentiels par rapport aux avantages, tout en admettant simultanément qu’il n’y a pas de données de sécurité à long terme disponibles. Quoi qu’il en soit, depuis que les vaccins ont été largement déployés, de nombreuses données ont été compilées.

Alors, que montrent les « données de sécurité » qui ont été recueillies sur les femmes enceintes vaccinées contre la COVID-19 à ARNm? La FDA exige que Pfizer recueille toutes les données accessibles au public sur les événements indésirables liés à la vaccination une fois qu’elle sera mise sur le marché. Le document confidentiel (5.3.6 Analyse cumulative des rapports d’événements indésirables post-autorisation) contient des rapports de cas pour les 68 premiers jours du déploiement du vaccin (du 20/12/2020 au 28/02/2021).

La section couvrant la grossesse et l’allaitement aux pages 12-13 révèle que 20% des 413 cas signalés d’événements indésirables étaient « graves ». Ceux-ci comprenaient 25 fausses couches, 5 décès fœtaux ainsi que des contractions utérines pendant la grossesse, des accouchements prématurés, une rupture prématurée des membranes et une restriction de la croissance fœtale. Ont également été inclus les effets secondaires indésirables graves et moins graves des bébés allaités, notamment les vomissements infantiles, la fièvre, les éruptions cutanées, l’agitation et l’allergie au vaccin.

Il y avait aussi 6 cas de femmes ayant des événements indésirables qui ont reçu le vaccin contre la COVID-19 pendant l’allaitement; certains d’entre eux comprennent la parésie (paralysie partielle), la lactation supprimée, la douleur mammaire, les migraines et la décoloration du lait maternel.

La réponse de Pfizer aux données alarmantes ci-dessus a été: « Il n’y avait aucun signal de sécurité qui émergeait de l’examen de ces cas d’utilisation pendant la grossesse et l’allaitement. »

La base de données de santé la plus importante et la plus fiable sur le personnel militaire en très bonne santé et en forme est probablement collectée par le ministère de la Défense (DoD). Cela a récemment été révélé par trois lanceurs d’alerte représentés par l’avocat Thomas Renz.

https://health.mil/Military-Health-Topics/Combat-Support/Armed-Forces-Health-Surveillance-Division/Data-Management-and-Technical-Support/Defense-Medical-Epidemiology-Database

Ils ont observé des preuves troublantes d’une augmentation spectaculaire des problèmes de santé graves chez le personnel militaire en 2021, en corrélation directe avec le déploiement des vaccins contre la COVID-19. Parmi les nombreuses pathologies énumérées figurent les malformations congénitales.

L’augmentation des malformations congénitales a considérablement augmenté, passant d’un taux de référence de 10 906 cas par an à 18 951 pour seulement une partie de l’année en 2021.

Après avoir montré qu’il existe un risque important lié à la prise du vaccin pendant la grossesse, considérons maintenant les avantages supposés vantés par les NIH, les CDC et d’autres.

Le NIH a déclaré que « le groupe de directives de traitement COVID-19 recommande de ne pas interrompre le traitement de la vaccination contre la COVID-19 et le SARS-CoV-2 chez les femmes enceintes ou allaitantes en raison de problèmes théoriques de sécurité (AIII) » (italiques ajoutés). Le (AIII) à la fin est important. « A » indique qu’ils le recommandent fortement et « III » indique la cote la plus basse disponible pour les preuves utilisées, qui est « Opinion d’expert ». https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/special-populations/pregnancy

Le CDC dit: « Des informations limitées suggèrent que les femmes enceintes atteintes de COVID-19 pourraient être à risque accru de maladie grave par rapport aux femmes non-enceintes » t https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6944e3.htm

Le mot « suggère » a une signification précise dans cette déclaration : « Le mot « suggéré » est utilisé lorsque la force et l’orientation des résultats sont unifiées, mais que les résultats n’atteignent pas la signification statistique. » https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/science-briefs/systematic-review-process.html

En termes simples, les NIH disent qu’ils suggèrent fortement que les femmes enceintes soient vaccinées contre la COVID-19 à partir de la recommandation d’une « opinion d’expert » de groupes tels que l’ACOG et le SMFM seul, et non à partir de preuves fiables provenant d’un ou plusieurs essais randomisés sans limitations majeures. Et nous savons que « l’opinion d’expert » de l’ACOG s’appuyait fortement sur l’étude limitée Pfizer-BioNTech DART.

Le CDC reconnaît qu’il existe peu d’informations à l’appui de l’affirmation selon laquelle les femmes enceintes atteintes de COVID-19 pourraient présenter un risque accru de maladie grave par rapport aux femmes non enceintes, car les résultats de l’étude affirmant ce risque n'apportent pas de preuves statistiques étayant cette affirmation.

Les preuves sont claires que les risques potentiels que les femmes enceintes se fassent vacciner avec les nouveaux vaccins à ARNm CONTRE LA COVID-19 l’emportent de loin sur les avantages vantés mais non prouvés. Les signaux de sécurité alarmants révélés dans les documents de Pfizer et la base de données du DOD ainsi que l’absence de données de sécurité à long terme conduisent massivement à la conclusion que se faire vacciner pendant la grossesse est une entreprise risquée ... Risqué pour les personnes qui se font vacciner et les grandes entreprises pour l’industrie pharmaceutique.



