Twitter censure le directeur israélien du vaccin COVID, qui a subi un effet secondaire de l'injection Pfizer

Le professeur Shmuel Shapira MD MPH (Col.), qui a été directeur de l'Institut israélien de recherche biologique entre 2013 et 2021, a suggéré que l'épidémie de variole du singe était liée aux vaccins à ARNm.



KanekoaTheGreat 3 août 2022

https://kanekoa.substack.com//p/twitter-censors-pfizer-injured-israeli





Le professeur Shmuel Shapira, M.D., MPH, a occupé le poste de directeur général de l'Institut israélien de recherche biologique (IIBR) entre 2013 et 2021, où il a dirigé les efforts d'Israël pour développer un vaccin contre le coronavirus.



Le professeur Shapira est également le fondateur et le chef du département de médecine militaire de la faculté de médecine de l'université hébraïque et du corps médical des FDI ( Forces de Défense Israéliennes). Il est chercheur principal à l'Institut international pour le contre-terrorisme (ICT) de l'Université Reichman en Israël.



M. Shapira a précédemment occupé le poste de directeur général adjoint de l'organisation médicale Hadassah et celui de directeur de l'école de santé publique Hadassah de l'université hébraïque. Il est colonel de réserve dans les Forces de défense israéliennes (FDI) et a été chef du service de traumatologie des FDI.



Il a publié plus de 110 articles scientifiques évalués par des pairs et est l'éditeur de Essentials of Terror Medicine, Best Practice for Medical Management of Terror Incidents et Medical Response to Terror Threats.



La semaine dernière, Twitter a censuré le professeur Shapira - qui a subi un effet secondaire après son troisième vaccin Pfizer - et l'a obligé à retirer un message qui disait : "Les cas de variole du singe ont été rares pendant des années. Ces dernières années, un seul cas a été documenté en Israël. Il est bien établi que les vaccins à ARNm affectent le système immunitaire naturel. Une épidémie de variole du singe après une vaccination massive de covidés : *n'est pas une coïncidence."



Dr Eli David @DrEliDavid





Prof. @shmuelcshapira, chef de l'Institut biologique d'Israël (le poste médico-scientifique le plus élevé en Israël) a publié un message sur le lien entre la variole du singe et vous-savez-quoi. Twitter a verrouillé son compte et l'a forcé à le supprimer. Ils en savent plus sur la biologie que lui ?



28 juillet 2022



Le professeur Shapira, qui a ouvert son compte Twitter en janvier 2022, s'est montré de plus en plus critique à l'égard des vaccins à ARNm depuis qu'il a dénoncé pour la première fois le prix israélien Genesis décerné au PDG de Pfizer, Albert Bourla.



Le 18 janvier 2022, Shapira a déclaré (traduit de l'hébreu par Google) : "Le prix Genesis israélien a été remis au PDG de Pfizer, tellement misérable. Au lieu de le donner à un scientifique israélien, et tout cela pour un vaccin médiocre et à courte durée d'action qui a rapporté à Pfizer un bénéfice de plusieurs milliards, un misérable et un exilé. Bourla va être nommé roi d'Israël maintenant. Je vous rappelle qu'Israël vacciné est le quatrième pays au monde pour le nombre de malades de la corona. Il y a un championnat !"



Le 6 février 2022, Shapira a demandé : "Quelle note donneriez-vous à un vaccin avec lequel les gens sont vaccinés trois fois et tombent malades deux fois (à ce jour) ? Sans parler des effets secondaires importants […]"



Le 9 avril 2022, Shapira a déclaré : "Le PDG de la société, dont des millions de vaccins ont été utilisés en Israël pour la vaccination, a déclaré dans une interview avec NBC qu'Israël sert de laboratoire mondial. À ma connaissance, c'est le premier cas dans l'histoire où des cobayes expérimentaux ont payé un tarif exorbitant pour leur participation."



Le 13 mai 2022, Shapira a déclaré : "J'ai reçu 3 vaccins, j'ai subi un effet secondaire d'une manière très significative comme beaucoup d'autres personnes [...] Et en plus, ma confiance dans la nature des décisions et dans les processus de prise de décision a été sévèrement érodée. Personne n'a demandé et vérifié. Je me battrai de toutes mes forces pour que des réponses véridiques concernant toutes les décisions et pas seulement concernant le vaccin soient données[.]"



Le 8 juin 2020, le Premier ministre Benjamin Netanyahu s'est entretenu par vidéoconférence avec le directeur général de l'Institut israélien de recherche biologique, le professeur Shmuel Shapira, et l'a félicité pour ses progrès dans le développement d'un vaccin contre le nouveau coronavirus.



Le 6 août 2020, le ministre israélien de la Défense Benny Gantz, à gauche, s'entretient avec le professeur Shmuel Shapira au laboratoire de l'IIBR à Ness Ziona.



Le 1er novembre 2020, les essais cliniques du vaccin israélien BriLife COVID développé à l'IIBR ont commencé dans les centres médicaux Hadassah et Sheba.



Le 7 juin 2022, Shapira a déclaré : "Nous parlons du cinquième vaccin dans deux ans et demi. Lorsque le vaccin est prévu pour la séquence de janvier 2020 (l'arrière-grand-père de l'arrière-grand-père des variants actuels). Un vaccin qui ne prévient pas l'infection ne prévient pas la morbidité. Et on lui attribue des effets secondaires pour le moins importants. Pourquoi ? Quelle est la logique ? Quelle autorité l'a approuvé ? Et ne dites pas qu'il prévient une maladie grave, personne ne l'a prouvé."



Le 8 juin 2022, Shapira a déclaré : "Je vais continuer et demander pourquoi donner un cinquième vaccin périmé qui ne prévient pas la maladie et provoque apparemment de nombreux effets secondaires courants importants."



Le 5 juillet 2022, Shapira a évoqué le "fils d'un ami australien de 36 ans" qui a développé "de graves arythmies ventriculaires et a fait une défaillance cardiaque" seulement "quelques jours après le deuxième vaccin Pfizer".

"L'indemnisation est automatique par le gouvernement australien", a-t-il déclaré. "Malgré le comportement de leur gouvernement, ils admettent le lien et la phrase 'aucun lien' n'apparaît pas dans le lexique."



Le 15 juillet 2022, Shapira a partagé un graphique des taux de COVID de la Nouvelle-Galles du Sud montrant une augmentation du risque d'infection par le COVID avec chaque nouvelle dose du vaccin à ARNm, sur lequel il a fait des commentaires : "Selon les données officielles de l'Australie, plus on vous injecte de doses, plus vous risquez d'être malade, la quatrième injection faisant bondir le risque de façon spectaculaire. D'après cette étude, c'est soi-disant un anti-vaccin, du moins d'après ce qu'on m'a enseigné."



Le 18 juillet 2022, Shapira a déclaré : "Je ne suis pas anti-vaccin, je suis anti-stupidité, anti-fausse science, et anti-gestion incompétente."



Le 28 juillet 2022, Shapira a déclaré : "T m'a averti de supprimer le T reliant MP à C. Chaque jour, je comprends mieux où nous vivons et en quelle année."

En d'autres termes, Twitter l'a averti de retirer le tweet reliant le monkeypox au vaccin COVID.



Le 31 juillet 2022, Shapira a partagé un lien vers les déclarations d'événements indésirables du vaccin COVID d'OpenVaers qui montraient un total de 1 357 937 déclarations dont 170 151 hospitalisations et 29 790 décès, au-dessus duquel il a simplement commenté : "Sûr et efficace"



En résumé, en tant que directeur général de l'Institut israélien de recherche biologique, le professeur Shmuel Shapira pourrait être le médecin scientifique le plus haut placé au monde à critiquer ouvertement les vaccins COVID.

L'Institut israélien de recherche biologique a été créé en 1952 en tant qu'institut de recherche gouvernemental, fondé par un groupe de scientifiques des Forces de défense israéliennes.



Depuis lors, l'IIBR s'est engagé dans la R&D dans les domaines de la biologie, de la chimie et des sciences de l'environnement afin de fournir à l'État d'Israël des capacités de défense contre les armes chimiques et biologiques.



Dans un monde post-confinement, où les gouvernements se coordonnent de plus en plus avec Twitter, Facebook et YouTube pour censurer les critiques des vaccins COVID, même des médecins scientifiques de haut rang sont réduits au silence pour avoir parlé des preuves qui contredisent le discours de l'industrie pharmaceutique.



Espérons que le professeur Shmuel Shapira, qui était auparavant le plus grand scientifique militaire israélien chargé de la recherche sur les armes chimiques et biologiques, pourra désormais s'attaquer aux vaccins à ARNm COVID et attirer l'attention sur la mort et la destruction qu'ils provoquent chez tant de personnes dans le monde.



Prof. Shmuel C. Shapira MD MPH @shmuelcshapira