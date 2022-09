Publié le 14 septembre 2022 par Valérie Bugault

Par nature, la matière est instable, elle dépend des conditions du milieu dans lequel elle évolue. Ce qui est vrai en physique l’est encore plus en matière financière. La seule différence entre la physique et la finance réside dans le fait que ce dernier domaine est entièrement artificiel, créé et contrôlé par des individus cachés derrière l’anonymat des structures juridico-politiques qu’ils ont créées et qui sont, par essence, à leur service exclusif.

1. L’origine centralisée de la décision de remontée des taux directeurs

La décision de remontée des taux mise en application par la Fed et par la BCE est en réalité prise en application d’une directive émanant de la Banque des Règlements internationaux1 et de la City, laquelle contrôle la banque centrale d’Angleterre et la plupart des paradis fiscaux de la planète, plus précisément, ceux sous administration de trusts anonymes et du droit de propriété économique.

Ces institutions financières centralisées, dirigées par des personnes physiques anonymes et donc juridiquement irresponsables – les intouchables – ont en effet décidé de livrer bataille à l’inflation qu’elles ont-elles-mêmes créée de toute pièce.

Cette remontée des taux est officiellement prise sous le prétexte de lutter contre l’inflation. Il faut comprendre ici que la lutte contre l’inflation est exclusivement destinée à contrer l’érosion des actifs détenus par les grands rentiers accapareurs.

