Lettre ouverte au média Ouest-France: Alerte sur les impacts négatifs de la politique Covid-19

Jacques Sauzeau – 11 septembre 2022 – mondialisation.ca

A Monsieur Philippe Richard (et à la rédaction de Ouest-France )

Votre article du six septembre intitulé “l’impact de la pandémie sur les suicides” rappelle à juste titre que la politique sanitaire menée depuis plus de deux ans a eu des effets dramatiques sur l’équilibre psychique de très nombreux jeunes et enfants. [ Avec la pandémie de Covid-19, les gestes suicidaires ont fortement augmenté, surtout chez les jeunes , Ouest-France, le 6 septembre 2022]

C’est bien qu’aujourd’hui vous en parliez et que l’observatoire national du suicide le signale. Néanmoins il faut savoir que des spécialistes tirent la sonnette d’alarme depuis longtemps.

Je vous joins une vidéo sur laquelle en 2021, Marie Estelle Dupont , psychothérapeute fait part de sa colère et de sa révolte devant l’explosion des tentatives de suicides et l’hospitalisation de nombreux jeunes et enfants.

Deux autres spécialistes de renom international eux aussi s’efforcent d’alerter le pouvoir, les médias et les politiques sur les effets destructeurs de la politique sanitaire actuelle.

Dre Nicole Delépine et Dr Gérard Delépine tous deux scientifiques ( Nicole oncologue et pédiatre; Gérard oncologue, chirurgien et statisticien) décrivent avec une précision “chirurgicale” les dégâts physiques et psychiques de la politique actuelle.

Leur ouvrage remarquable intitulé “ Les enfants sacrifiés du covid”; isolement, masques et vaccins » (ed Fauves) nous apprend que des enfants de 9 ans et parfois moins se sont suicidés ce qui ne s’est jamais vu auparavant.

On y apprend aussi que ce sont les pays les plus vaccinés (statistiques à l’appui) qui comptent le plus de décès. Exemple Madagascar dont la population est seulement vaccinée à 2% compte 50 fois moins de morts que la France !