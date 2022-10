Canada : enquête sur la Loi sur les mesures d’urgence : Révélations et prises de position au cours de la première semaine

Omid Ghoreishi – mondialisation.ca – Le 22 octobre 2022 – The Epoch Times

Depuis son lancement le 13 octobre, l’enquête publique sur l’utilisation par le gouvernement fédéral de la Loi sur les mesures d’ urgence a livré quelques surprises et révélations alors que des témoins prennent la parole et que des documents internes du gouvernement sont publiés.

Parmi les révélations figurent des discussions en coulisses entre les différents niveaux de gouvernement et de renseignement sur les préparatifs de l’arrivée du convoi à Ottawa, ainsi que des évaluations des agences de sécurité et des contradictions avec ce que les responsables gouvernementaux avaient dit.

En date du 19 octobre, l’enquête a entendu des témoignages de représentants de certains résidents et entreprises d’Ottawa exprimant des inquiétudes au sujet de la manifestation du convoi, qui a commencé le 29 janvier, ainsi que de représentants, de conseillers et du maire de la Ville d’Ottawa, et d’un représentant de l’Ontario. Officier de la police provinciale. Les témoignages des manifestants du convoi, des forces de police et des représentants des différents niveaux de gouvernement, y compris le Premier ministre et les hauts responsables du cabinet, auront lieu dans les prochains jours.

Allégations d’influence étrangère

Un briefing du 6 février déposé à la Commission d’urgence de l’ordre public le 18 octobre montre que le directeur de l’agence d’espionnage du Canada avait déclaré qu’il n’y avait aucune implication étrangère dans la manifestation du Freedom Convoy, contrairement à ce que le Premier ministre Justin Trudeau et d’autres ministres ont déclaré. à cette époque et plus tard.

« Il [n’y a] aucun acteur étranger identifié à ce stade pour soutenir ou financer ce convoi », a déclaré le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS), David Vigneault, lors de son exposé lors d’une téléconférence avec de hauts responsables à différents niveaux de gouvernement.

À la Chambre des communes le 17 février, Trudeau a allégué que la manifestation était financée par l’étranger.

« Ces blocages illégaux sont fortement soutenus par des individus aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Nous constatons qu’environ la moitié du financement qui afflue aux barricadeurs ici provient des États-Unis », a-t-il déclaré.