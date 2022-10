Les données V-safe montrent que plus de femmes que d’hommes ont signalé des blessures après la vaccination COVID

Les données recueillies par l'application V-safe des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies révèlent que les femmes et les personnes ayant reçu les vaccins Moderna et Johnson & Johnson COVID-19 ont été affectées de manière disproportionnée par des événements indésirables après leur vaccination.

Children's Health Defense – Le 11 octobre 2022 – mondialisation.ca

Les données recueillies à partir de l’application V-safe des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) révèlent que les femmes et les personnes ayant reçu les vaccins Moderna et COVID-19 de Johnson & Johnson (J&J) ont été touchées de manière disproportionnée par des événements indésirables après leur vaccination.

Ces données ont été rendues publiques le 3 octobre par l’Informed Consent Action Network (ICAN), une organisation à but non lucratif basée à Austin, à la suite du procès qu’elle a intenté avec succès contre le CDC et d’une ordonnance du tribunal exigeant que le CDC publie ces données.

L’ICAN a publié les données à l’aide d’un tableau de bord graphique en ligne et a également mis les données brutes – contenant plus de 144 millions de lignes de données sur la santé – à la disposition du public.

L’application smartphone V-safe a recueilli des évaluations de santé post-vaccination auprès d’environ 10 millions de personnes entre le 14 décembre 2020 et le 31 juillet 2022.

Del Bigtree, PDG de l’ICAN, a décrit le fichier de données comme étant « énorme, gigantesque » et a fait remarquer que le CDC n’avait pas rendu ces informations disponibles.

« Le CDC avait des milliards de dollars pour construire quelque chose comme ça », a-t-il dit. « Ils ne l’ont pas fait, alors on l’a fait pour eux ».