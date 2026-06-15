Transparence des Contrats Covid : Europe et Etat-Unis
Contrats secrets de l’UE sur les vaccins Covid : l’avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne contredit la Commission européenne
Patrick Langendorf – Le 14 juin 2026 – The Epoch Times
Nouveau revers pour la Commission d’Ursula von der Leyen : un avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne recommande d’accéder aux demandes de plus grande transparence concernant les contrats relatifs aux vaccins contre le coronavirus. Lors de la publication des contrats, de nombreux passages avaient été expurgés.
Transparence des contrats vaccins Covid-19 – Les contrats de plusieurs milliards d’euros de l’Union européenne relatifs aux vaccins contre la Covid-19 sont de nouveau soumis à la juridiction européenne.
Au cœur du litige se trouve la question de la transparence de la Commission européenne lors de ses négociations avec les entreprises pharmaceutiques pendant la pandémie de Covid-19 et des informations qui doivent être rendues publiques.
Depuis des années, plusieurs députés européens et des particuliers accusent la Commission d’avoir dissimulé des détails cruciaux concernant ces contrats. Aujourd’hui, la Commission européenne subit un nouveau revers juridique dans cette affaire.
L’avocat général Athanasios Rantos a recommandé à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de rejeter les pourvois de la Commission contre les décisions antérieures et de confirmer les arrêts des juridictions inférieures.
Bien que les juges de la CJUE ne soient pas liés par cette recommandation, ils s’appuient fréquemment sur l’avis de leurs avocats généraux. Un arrêt définitif est attendu dans les prochains mois.
Cela menace la Commission, présidée par Ursula von der Leyen, d’une nouvelle défaite dans le conflit qui dure depuis des années sur la transparence des contrats de vaccins de plusieurs milliards de dollars conclus pendant la pandémie de Covid-19.
La suite :
https://www.epochtimes.fr/contrats-secrets-de-lue-sur-les-vaccins-covid-lavocat-general-de-la-cour-de-justice-de-lunion-europeenne-contredit-la-commission-europeenne-3283044.html
Mensonges de la FDA sur les effets secondaires des injections Covid
https://x.com/Fa21519230/status/2066147560125841460
La FDA a menti et caché, et des gens sont morts... Un nouveau rapport d'extraction de données de la FDA montre qu'ils savaient que le « vaccin » COVID présentait 25 effets secondaires graves et que tous ont conspiré pour le cacher au public...
Le Rapport Provisoire du Personnel Majoritaire du PSI du Sénat du sénateur Ron Johnson a été publié sur l'extraction de données de la FDA et l'analyse de mars 2021 réalisée par la Dre Ana Szarfman...
Il y a eu un « camouflage » dans le système standard de la FDA, où les signaux de Pfizer et Moderna s'annulaient prétendument mutuellement... Ce qui signifie qu'ils ont menti et caché les effets secondaires au public et vous ont dit qu'il était 100 % sûr et efficace...
Neurologique
• Paralysie de Bell (Signal Supprimé)
• Paresthésie de l'oreille (Signal Supprimé)
• Bradykinésie (Signal Supprimé)
• Accident vasculaire cérébral des ganglions de la base (Signal Supprimé)
• Occlusion de l'artère cérébrale (Signal Supprimé)
• Infarctus thalamique
• Anomalie du rythme sinusal
• Rythme agonal
• Spasme diaphragmatique
• Démence (Pfizer)
Cardiaque
• Mort cardiaque subite (Signal Supprimé)
• Insuffisance ventriculaire gauche aiguë (Signal Supprimé)
• Dysfonction diastolique (Signal Supprimé)
• Fraction d'éjection anormale (Signal Supprimé)
• Urgence hypertensive (Signal Supprimé)
• Changements de la pression artérielle systolique (Signal Supprimé)
• Sténose aortique (Signal Supprimé)
• Insuffisance cardiaque chronique
• Infarctus du myocarde aigu (Pfizer, Moderna)
• Télémétrie cardiaque anormale (Pfizer) (Signal Supprimé)
Vasculaire et Pulmonaire
• Embolie pulmonaire (Signal Supprimé)
• Accident vasculaire cérébral embolique
• Accident vasculaire cérébral ischémique
• Rupture d'anévrisme aortique
• Syndrome de May-Thurner
• Hypomagnésémie (Signal Supprimé)
Autres
• Cholecystite aiguë (Signal Supprimé)
• Rapport AST/ALT anormal
• Trouble mastoïdien
• Utilisateur d'un dispositif d'assistance cardiaque
• Peptide natriurétique cérébral augmenté
• COVID-19 asymptomatique (Pfizer) (Signal Supprimé)
La méthode analytique standard de la FDA a prétendument masqué des signaux de sécurité statistique « cachés » dans les données...