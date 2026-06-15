Transparence des Contrats Covid : Europe et Etat-Unis

Contrats secrets de l’UE sur les vaccins Covid : l’avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne contredit la Commission européenne





Patrick Langendorf – Le 14 juin 2026 – The Epoch Times





Nouveau revers pour la Commission d’Ursula von der Leyen : un avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne recommande d’accéder aux demandes de plus grande transparence concernant les contrats relatifs aux vaccins contre le coronavirus. Lors de la publication des contrats, de nombreux passages avaient été expurgés.





Transparence des contrats vaccins Covid-19 – Les contrats de plusieurs milliards d’euros de l’Union européenne relatifs aux vaccins contre la Covid-19 sont de nouveau soumis à la juridiction européenne.

Au cœur du litige se trouve la question de la transparence de la Commission européenne lors de ses négociations avec les entreprises pharmaceutiques pendant la pandémie de Covid-19 et des informations qui doivent être rendues publiques.

Depuis des années, plusieurs députés européens et des particuliers accusent la Commission d’avoir dissimulé des détails cruciaux concernant ces contrats. Aujourd’hui, la Commission européenne subit un nouveau revers juridique dans cette affaire.

L’avocat général Athanasios Rantos a recommandé à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de rejeter les pourvois de la Commission contre les décisions antérieures et de confirmer les arrêts des juridictions inférieures.

Bien que les juges de la CJUE ne soient pas liés par cette recommandation, ils s’appuient fréquemment sur l’avis de leurs avocats généraux. Un arrêt définitif est attendu dans les prochains mois.

Cela menace la Commission, présidée par Ursula von der Leyen, d’une nouvelle défaite dans le conflit qui dure depuis des années sur la transparence des contrats de vaccins de plusieurs milliards de dollars conclus pendant la pandémie de Covid-19.





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