Impact réel des « vaccins » anti-Covid en population générale et sur les enfants

Jean-Dominique Michel – Le 16 novembre 2022

Dans ce quatrième volet du colloque « Corruption et fraude au cours de la crise Covid depuis 2020 » , Emmanuelle Darles, docteur en informatique, membre du Conseil scientifique indépendant, analyse les données de pharmacovigilance relatives aux injections géniques expérimentales présentées comme « un vaccin comme les autres ».

Cette fraude nominale se double hélas d’un terrible mensonge quant à leur innocuité. « Sûr et efficace » une formule de neuro-marketing, tout comme celle de « dangereux et inefficace » attribuée fallacieusement à l’hydroxycholoquine et même à l’ivermectine, deux des remèdes les plus sûrs de toute la pharmacopée. A peu près rien des messages qui circulent et ont circulé au cours de la « crise sanitaire » n’échappe à une ingénierie sociale performante et éprouvée…

S’étant penchée avec son collègue du CSI, le mathématicien-chercheur Vincent Pavan, sur les données des systèmes VAERS (Etats-Unis) et EudraVigilance (Union européenne), Emmanuelle Darles aboutit à un constat tout sauf rassurant. Seul, une nouvelle fois, un camouflage éhonté des données et une communication mensongère auront pu adresser à la population un message aussi éloigné de la réalité et aussi trompeur.

Le Pr Peter McCullough, un des cardiologues les plus cités dans la littérature scientifique, ne cesse d’alerter sur cette question aux États-Unis, comme tout récemment encore dans un épisode de la série documentaire Propaganda Uncovered :